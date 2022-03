Von der Lächerlichkeit des Alltags

Kurzgeschichten: Wertheimer Heinz Eisert hat ein Büchlein über Ereignisse aus seinem Leben geschrieben

WERTHEIM-HOFGARTEN 23.03.2022 - 13:04 Uhr 2 Min.

Heinz Eisert aus dem Hofgarten wirft in zwölf Kurzgeschichten Blicke auf unseren "lächerlichen Alltag", wie es im Untertitel des Bändchens "Ein neuer Tag droht…" heißt. Foto: Gunter Fritsch

Heinz Eisert durfte sich als kleiner Junge ein Buch von seiner Oma aussuchen. Auf die Frage, welches Buch der kleine Heinz denn habe wolle, antwortete dieser spontan: »Das Sparbuch!« Diese Anekdote aus dem Leben des heute 68-Jährigen erzählt viel über den Humor, den der im Hofgarten lebende Wertheimer in seinen jüngst über den Selbstverlag Epubli erschienenen Kurzgeschichtenband immer wieder aufblitzen lässt.

Zwölf Geschichten

»Ein neuer Tag droht? Der lächerliche Alltag in Kurzgeschichten« lautet denn auch der Titel des 114 Seiten schmalen Taschenbuchs, in dem der Autor zwölf Geschichten vereint, von denen er im Gespräch mit dieser Redaktion versichert, sie so oder zumindest so ähnlich erlebt zu haben. Dabei spielen die handelnden Personen in Heinz Eiserts Kurzgeschichten nicht die entscheidende Rolle. Wichtiger sind ihm die täglichen Ereignisse, die sich so oder eben so ähnlich im Leben des Rentners, des Autofahrers oder des Weinkäufers zugetragen haben. Wir alle, die wir schon einmal beim Bäcker in der Schlange warten mussten, in der Hoffnung, das letzte Croissants doch noch zu ergattern, wir wissen, wovon Heinz Eisert in seinen Kurzgeschichten erzählt.

Heinz Eisert hat schon einmal ein Buch veröffentlicht. Vor knapp zehn Jahren war es ein Bandscheibenvorfall, der sein Leben komplett veränderte. Der Weg in die Krankheit, den Verlust seines Arbeitsplatzes, die Arbeitsunfähigkeit, der zermürbende Kampf um Reha und Rente, sein Weg in die Depression und wieder hinaus, das waren die Themen, die der damals 58-Jährige in seinem Ratgeber »Vom Rückenschmerz zur Rente« verarbeitete.

Ein Ratgeber ist der neue Band mit Kurzgeschichten nicht geworden. Oder vielleicht doch, wenn man das Vorwort Ernst nimmt: Solle es beim Lesen »nur zu einem leichten Schmunzeln reichen«, dann, so schreibt Ebert, sei er zufrieden. Denn: In dieser Zeit habe man sich schon einmal nicht aufregen oder ärgern müssen. Und das sei heutzutage »ja schon viel wert«, schildert er den durchaus therapeutischen Ansatz seiner Kurzgeschichten: Lachen ist bekanntlich die beste Medizin.

Alltagserlebnisse

Dass dabei der Alltag immer noch die besten Geschichten liefert, muss Heinz Eisert niemand sagen. Er hat sie alle in den vergangen zwei Jahren, so schildert er die Entstehungsgeschichte seines neuen Buchs, aufgeschrieben und auch Freunden zur Begutachtung auf elektronischem Wege zukommen lassen. Ganz früher hat er für die Schülerzeitung geschrieben und während seines Studiums »die klugen Sprüche« der Dozenten notiert. Der eine oder andere Lacher seiner Kommilitonen war ihm sicher.

Die dürfte es bei der Lektüre seines Büchleins mit Kurzgeschichten auch geben. Denn, und das ist die Stärke des Autoren: Eisert beobachtet genau. Und er schreibt seine Erlebnisse mit einer gehörigen Schuss Ironie auf - egal, ob er beim Bäcker ansteht, ob der Handwerker kommt oder es auf den Weihnachtsmarkt geht.

Apropos Weihnachtsmarkt: Zugetragen haben könnten sich die Erlebnisse dort auf jedem Weihnachtsmarkt. Der Wertheimer Weihnachtsmarkt musste für die Geschichte nicht Pate stehen. Schon allein deshalb nicht, weil man auf ihm nicht so viele original handgefertigte Krippen kaufen kann. Und doch gibt es auch vieles von dem, was Eisert beschreibt, in den hölzernen Weihnachtsmarktbuden auf dem Wertheimer Marktplatz zu kaufen. Jeder, der genau beobachtet, kann sich und die eigenen Erlebnisse in Eiserts Geschichten wiederfinden.

Die Frage, ob ein weiteres Buch folgen werde, verneint Heinz Eisert. Er sei jetzt mit 68 Jahren schon ein bisschen zu alt dafür und geistig nicht mehr ganz so flexibel, den enormen Aufwand beim Schreiben auf sich zu nehmen, nimmt man ihm seine Begründung nicht wirklich ab.

Zehn Jahre lagen zwischen seinem Ratgeber und dem Kurzgeschichtenband. Beim Abschied verabreden wir uns in zehn Jahren, wenn er bis dahin sein drittes Buch geschrieben hat.

bInfo: Heinz Eisert: »Ein neuer Tag droht ... Der lächerliche Alltag in Kurzgeschichten«, ISBN 978-3754950500, kann über den Buchhandel oder online bestellt werden.

GUNTER FRITSCH