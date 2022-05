Von der Glasforschung in Bronnbach bis zum Kölner Dom

Bronnbacher Gespräche: Katrin Wittstadt spricht im Online-Vortrag über ihre wissenschaftliche Arbeit der Glasrestaurierung

WERTHEIM-BRONNBACH 11.05.2022 - 18:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In schwindelnder Höhe bei der Arbeit im Kölner Dom: Wissenschaftliche Leiterin der Glasrestaurierung, Katrin Wittstadt. Foto: Fraunhofer ISC

Sie war viele Jahre Teil des Teams des Internationalen Zentrums für Kulturgüterschutz und Konservierungsforschung (IZKK) und der Außenstelle Bronnbach des Fraunhofer Institus für Silicatforschung (ISC). Dort werden interdisziplinäre Projekte umgesetzt, die den Erhalt von Kunst- und Kulturgütern zum Ziel haben.

Seit 2017 ist Wittstadt Wissenschaftliche Leiterin der Glasrestaurierung in der Kölner Dombauhütte. Auch die Wiederherstellung von komplett zerstörten Fenstern fällt in ihren Aufgabenbereich. Etwa 100 Fachleute aus verschiedenen Fachrichtungen arbeiten in der Dombauhütte am Erhalt des Weltkulturerbes zusammen.

»Auf dem Weg von der Forschung in Bronnbach hin zum Kölner Dom« war der Vortrag überschrieben, den die diplomierte und promovierte Restauratorin online hielt. Viele anschauliche Bildbeispiele vermittelten den etwa 20 Teilnehmenden einen Einblick in ihre Arbeit.

Katrin Wittstadt hatte während ihres Studiums verschiedene Praktika in Bronnbach absolviert und später am ISC in Bronnbach gearbeitet. An der Universität Würzburg hat sie fachübergreifend in Archäologie und Chemie promoviert. Ihr damaliger Professor Gerhard Sextl war auch im virtuellen Raum und sagte: »Wir sind sehr stolz auf Sie.« Durch die Mitarbeit in der Dombauhütte sei sie quasi »geadelt« worden.

Voller Begeisterung beschrieb Katrin Wittstadt anhand von Fotos mit schillernden Farben »wunderschöne Korrosionsphänomene«, die sie als Studentin an archäologischen Gläsern gesehen habe. Dass sie sich mit diesen Phänomenen nun am Kölner Dom beschäftigt, ist eigentlich die logische Folgerung daraus.

Untersuchungen am Original

Natürlich müssen im Rahmen eines solchen Projekts Untersuchungen stattfinden, um zu verstehen, wieso sich Glas verändert, Schaden nimmt. Am Original werde untersucht und gereinigt, würden die Schäden durch Wetter und Umweltbelastungen festgestellt und dokumentiert. Geforscht werde anhand von Modellen und nicht an den kostbaren Originalen, die es zu erhalten gelte. Viel Laborarbeit sei nötig, um herauszufinden, wie man Schäden beseitigen, reparieren beziehungsweise verhindern kann.

»Die schönen Außentermine werden weniger«, so die Forscherin. Sie sitze mehr am Schreibtisch, vergleiche und interpretiere Messwerte, ziehe Schlüsse daraus. Mittels eines an den Fenstern angebrachten »Glasdosimeters« könne man beispielsweise die korrosive Belastung von Glasmalerei nachweisen.

Das Glas müsse von Fusseln, Schmutz und Rußpartikeln gereinigt werden. Risse könne man durch Aufbringen eines speziellen Vlies' behandeln. Als Schutzschicht könne man das sogenannte Glas-Ormocer aufbringen. Auch die Möglichkeit, eine Außenschutzverglasung anzubringen, stellte sie vor. Dadurch könne man weitere Schäden minimieren. Mit Messfühlern zwischen Original- und Schutzverglasung könne man bauklimatische Werte erheben. Reinigung, Reparatur, Schutz und Wiederherstellung sei die Aufgabe ihres Teams aus Wissenschaftlern und Handwerkern.

Glücklich sei sie über das Angebot aus Köln gewesen, so die Forscherin. 8000 Quadratmeter Glasfenster habe das Weltkulturerbe.

Die ältesten seien um 1300 entstanden, und das Alter gehe nicht spurlos vorbei. Ein Gotteshaus, ein Kunstwerk, ein Gebirge sei der Dom für sie. »Wir arbeiten viel, und werden sicher nicht fertig«, sagt sie. Dabei gelte die Devise »so viel wie nötig, so wenig wie möglich«. Es mache demütig und klein, Teil eines Ganzen zu sein.

pefs