Von Bettingens Schweizer Stuben« hin zu Wohnungen für 770 Menschen

Wertheimer Ortsteil wird sich enorm verändern

Wertheim 27.01.2023 - 10:57 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Insgesamt fünf Bauabschnitte sieht ein städtebaulicher Entwurf vor, der den Titel »Entwicklung des Areals Schweizer Stuben« trägt und den Stadtbaumeister Armin Dattler jetzt erstmals in der Mainwiesenhalle der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Auf diesen Flächen, die sukzessive erschlossen werden sollen beginnend mit dem ehemaligen Areal »Schweizer Stuben«, soll eine Mischung aus Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppel-, Reihen- und auch Mehrfamilienhäusern entstehen.

Beliebter Wohnort: Bettingen wird in den kommenden Jahren mit Ausweisung neuer Wohnbaugebiete weiter wachsen.

Sollten die Planungen in der jetzt ausgearbeiteten Form auch die Zustimmung des Wertheimer Gemeinderats finden - der Bauausschuss hatte sich noch im alten Jahr in nichtöffentlicher Sitzung mit der Entwurfsplanung der beauftragten Architekten und Stadtplaner der »Planungsgruppe Darmstadt« befasst -, dann könnten noch in diesem Jahr die Planungen für den ersten Bauabschnitt auf den Weg gebracht werden. In 2024 so skizzierte Armin Dattler die Zeitplanung bei der Informationsveranstaltung in Bettingen könnte dann das ehemalige Areal der Schweizer Stuben erschlossen werden. Ein Verkauf der ersten Grundstücke 2025/2026 erscheint somit realistisch.

Abriss steht noch aus

Voraussetzung dafür sei allerdings, so der Leiter der Bauabteilung auf Nachfrage des Vorstands des TSV Bettingen, Edgar Nenner, dass es jetzt eine »zügige Einigung« mit dem Abbruchunternehmer für die Gebäude auf dem früheren Areal »Schweizer Stuben« gebe.

So soll das Areal aussehen



Hintergrund: Vorschläge der Bettinger Bürger Bei zwei Bürgerbeteiligungen haben die Bürger Bettingens zahlreiche Vorschläge zu den Planungen des Wohngebiets »Areal Schweizer Stuben« gemacht. So sollen die insgesamt fünf geplanten Baufelder über mehrere Zufahrten erschlossen werden, im Nordosten soll die heutige Zufahrtstraße zum Campingplatz die Bauabschnitte 2 bis 4 erschließen. Über eine Rad- und Fußwege sollen die Neubaugebiete an den Altort angeschlossen werden.

So sollen die insgesamt fünf geplanten Baufelder über mehrere Zufahrten erschlossen werden, im Nordosten soll die heutige Zufahrtstraße zum Campingplatz die Bauabschnitte 2 bis 4 erschließen. Über eine Rad- und Fußwege sollen die Neubaugebiete an den Altort angeschlossen werden. Es sollen Flächen für ein Mehrgenerationenhaus, ein Seniorenheim, einen Kindergarten und ein neues Feuerwehrgerätehaus vorgehalten werden. Wobei Baureferatsleiter Armin Dattler bei der Präsentation des städtebaulichen Konzept deutlich machte, dass das Feuerwehrgerätehaus an einem anderen Standort früher realisiert werden müsse. Auch der Wunsch der Bürger nach einer Lebensmittelnahversorgung in dem Neubaugebiet erteilte er eine Absage. Kein Lebensmittelgeschäft siedele sich mit seinem Flächenbedarf in einem Wohngebiet an, verwies er auf die weiter bestehenden Pläne der Norma sich an der Einfahrt zum Autohof anzusiedeln. Umstritten ist der Bauabschnitt 5 neben der Mainwiesen-Halle: Dazu müsste der Sportplatz verlegt werden, wogegen sich Vertreter des TSV Bettingen aussprachen. (gufi)

Ursprünglich sollte der Abriss der Gebäude - beginnend mit der Tennishalle - bereits im Mai vergangenen Jahres starten. Dass seitdem nichts auf dem Gelände passiert ist, begründete Armin Dattler jetzt damit, dass die mit dem Abbruch beauftragte Firma TG Umwelttechnik Büren inzwischen »Mehraufwand« angemeldet habe. Deshalb bestehe noch »Klärungsbedarf« mit der Firma, so Dattler, der allerdings auch andeutete, dass es auch zu einer Neuausschreibung der Abbrucharbeiten kommen könne, sollte jetzt keine schnelle Einigung erzielt werden.

Nachhaltiges Wohnquartier

Das städtebauliche Konzept für das rund zwölf Hektar große Entwicklungsgebiet im Nordwestens Bettingens sieht die Schaffung »eines nachhaltigen, zeitgemäßen und ökologisch wertvollen Wohnquartiers mit hoher Lebens- und Wohnqualität« vor, wie es die Planer in ihrem Entwurf formuliert haben.

Luftbildaufnahme von Wertheim: das Areal Schweizer Stuben

Zentrales Ziel ist dabei: In dem vor allem auch wegen seiner verkehrsgünstigen Lage beliebten Wohnort am Main soll in den kommenden Jahrzehnten in insgesamt fünf Bauabschnitten »bezahlbarer Wohnraum« geschaffen werden.

Ein Anspruch, der allerdings angesichts steigender Bau- und Grundstückspreise nur schwer zu verwirklichen sein dürfte. Baureferatsleiter Armin Dattler machte denn auch bei der Vorstellung des Gesamtvorhabens schon einmal deutlich, dass auch wegen der Ansprüche an Klimaschutz und Ökologie mit steigenden Grundstückspreisen zu rechnen sei.

In den einzelnen Bauabschnitten sollen die Ziele, einerseits bezahlbaren Wohnraum, andererseits aber auch ein möglich breites Wohnangebot für die Gesamtbevölkerung zu schaffen, durch eine Vielzahl von Wohnformen erreicht werden. Neben klassischen Einfamilienhäusern, wie sie in der Ortschaft stark nachgefragt werden, soll ein ausgewogenes Verhältnis von Reihenhäusern, Doppel- und Mehrfamilienhäusern geschaffen werden, heißt es dazu im städtebaulichen Konzept des Planungsbüros. Schon im ersten Bauabschnitt wird deutlich, was damit gemeint ist: Das ehemalige Gelände der Schweizer Stuben ist durchsetzt von zahlreichen Gebäudetypen, die von großflächigen Grünflächen umgeben sind. Zwei breite Grünstreifen säumen diesen Bauabschnitt, beide sollen Fuß- und Radwege aufnehmen, die in den Altort führen.

Dattler begründete den Start des Vorhaben auf dem ehemaligen Areal der Schweizer Stuben mit planungsrechtlichen Überlegungen: Bei der Fläche handele es sich um ein Sondergebiet »Hotel«. Hier bedürfe es lediglich einer Umplanung, was die Chance erhöhe, dass das Regierungspräsidium die Planungen genehmige. Für alle weiteren Flächen beginne mit der Bauleitplanung bei Null.

Zufahrt Campingplatzstraße

Ein zweiter Bauabschnitt soll nach den derzeitigen Planungen nordöstlich des Wohngebiets »Wachholderbüschlein II« entstehen, der über die heutige Zufahrtstraße zum Campingplatzgelände erschlossen werden soll. Auch daran wurde Kritik in der Mainwiesenhalle laut: Die Straße, auf der eine Vielzahl von Wohnwagen und Wohnmobile zum Campingplatz fahren, durch ein Wohngebiet zu führen, sei wenig sinnvoll, hieß es.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lobte bei der Präsentation des städtebaulichen Entwurfs das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und des Ortschaftsrates für die Belange Bettingens.

Die Entwicklung von insgesamt fünf Bauabschnitten in der von den Planern vorgeschlagenen Form nannte der Oberbürgermeister nicht nur »historisch für Bettingen«, sondern beispielhaft für die Entwicklung von Wohngebieten für die gesamte Große Kreisstadt. Das Projekt werde »das Gesicht der Ortschaft maßgeblich verändern«.

Diese Allee, die von amerikanischen Gleditschie-Bäumen gesäumt wird, führt auf das ehemalige Areal der Schweizer Stuben.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp verwies darauf, dass es sich um eine Bebauung »für die nächsten Jahrzehnte« handele und wollte damit dem einen oder anderen Bettinger auch die Furcht nehmen, der Bevölkerungszuwachs komme schon in wenigen Jahren.

GUNTER FRITSCH