Von Achselzucken bis Wut: So reagieren Autofahrer auf die explodierten Spritpreise

Umfrage: Diesel und Benzin sind dieses Jahr sehr viel teurer geworden - Viele sparen sich daher das Volltanken

Wertheim 05.12.2021

Zapfpistolen machen derzeit vielen Autofahrern Angst: Denn die Spritpreise sind dieses Jahr enorm gestiegen. Nach oben hin offen: Die Spritpreise sind dieses Jahr förmlich explodiert.

Ein Mitarbeiter von einer der Wertheimer Tankstellen berichtet, dass viele Leute darüber klagen, dass das Benzin so teuer geworden ist. "Aber tanken müssen die meisten ja sowieso", schiebt er nach. Ihm ist aufgefallen, dass viele Kunden nur noch für 20 Euro tanken würden. Immer in der Hoffnung, dass es beim nächsten Tankstopp hoffentlich billiger werde. "Volltanken, das gibt es eigentlich fast nur noch bei Firmenfahrzeugen", sagt er.

Die Wertheimer seien beim Benzin in hohem Maße preissensibel geworden. Die Vergleichsportale im Internet bestimmten laut dem Tankstellen-Mitarbeiter mittlerweile wie es laufe. "Wenn wir im Internet billiger sind als die anderen, dann sind bei uns sofort alle Säulen belegt", sagt er. Viele der Kunden könnten dennoch nicht ausweichen. "Hier im ländlichen Raum sind die Leute auf das Auto angewiesen. Viele unserer Tankkunden sind Schichtarbeiter. Die kommen manchmal schon um 4 oder 5 Uhr früh, da fährt kein Bus", betont er. Fahrgemeinschaften seien oft auch keine Option.

Den starken Preisanstieg beim Kraftstoff findet er "einfach ärgerlich". Viele Menschen müssten mittlerweile am Benzin sparen. Er selbst fahre auch nur noch das Nötigste, sagt der Tankwart.

Einen 25-jährigen Sportwagenfahrer lässt der hohe Spritpreis dagegen kalt. "Klar ist es teuer, aber ich kann es doch nicht ändern", sagt er. Das Autofahren wolle er sich jedenfalls nun nicht auch noch nehmen lassen, betont der 25-Jährige und füllt Super Plus ein. Eine ältere Dame stoppt ihren Tankvorgang nach genau 15 Litern. "Ich achte da eigentlich gar nicht drauf. Ich tanke immer gleich", sagt sie.

Ein junger Mercedes-Fahrer berichtet, dass er nur noch 80 fahre. Auf dem täglichen Weg zur Arbeit versuche er das Möglichste aus dem Dieseltank rauszuholen, vermeide das Bremsen und beschleunige nur sanft. Das merke man am Verbrauch, sagt er. Ein Herr aus Freudenberg nimmt es fast philosophisch. "Ich nehme das hin wie es ist", sagt er. Wirklich ausweichen könne er den Preisen nicht und daheim in Freudenberg fehlten ihm auch die Möglichkeiten, die Sache anders anzugehen. "Ich wohne in der Altstadt, dort herrscht Ensembleschutz, ich könnte mir nicht einmal eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen", sagt er mit Blick auf die Elektromobilität.

Vielleicht fahre er, im Rahmen seiner Möglichkeiten, etwas weniger, seitdem der Sprit so teuer ist. Irgendwie sei es ja auch sinnvoll und dränge einen dahin, sich im Sinne der Umwelt vernünftiger zu verhalten, sagt er. Eine junge Frau im Familienvan sieht das anders: "Viel zu teuer" ist ihr Resümee. Sie könne da kaum noch gegenhalten, betont sie. Ein Mittfünfziger im Handwerker-Outfit blockt die Fragen ab: Man solle ihn bloß in Ruhe lassen, sonst werde er bei dem Thema noch richtig wütend, entgegnet er. Wenn der Spritpreis explodiert, ist offenbar auch die Lunte so manches Autofahrers kurz.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Entwicklung der Spritpreise Die ADAC-Spritpreisstatistik kennt sie noch... die gute alte Zeit. Im Jahr 1950 kostete der Liter Diesel im Jahresmittel 33,8 Pfennige und das Normalbenzin 56,3 Pfennige. Wer sich jetzt über die seltsamen Währungseinheiten wundert: So hieß das Geld früher in Deutschland, als die Mark noch regierte. Umgerechnet entspricht das weniger als 20 Cent für den Liter Diesel beziehungsweise 30 Cent für Normalbenzin. Damals hat man allerdings auch deutlich weniger verdient als heute. Im Februar 2016 endete eine goldene Ära an der Tankstelle: Seither hat der Liter Diesel im Schnitt nie mehr weniger als einen Euro gekostet. Das Jahr 2021 brachte dann, auch abseits der Kohlendioxid-Besteuerung, eine Preisexplosion an den Zapfsäulen. Die Spritpreise stiegen zwischen Januar und November über alle Sorten hinweg um rund 30 Cent. Ende November zahlte man in Wertheim für den Liter Super E 10 zum Teil über 1,70 Euro. Jüngst gehen die Preise wieder überraschend deutlich zurück, was aber wohl nur kurzfristig so sein dürfte. Analysten machen für den Preisrückgang die Corona-Pandemie verantwortlich, die sich auch auf die Nachfrage nach Öl auswirkt. Für das kommende Jahr sieht die Internationale Energieagentur ein neuerliches Anziehen der Preise voraus. (Ge)