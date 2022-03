Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Von Abwasserkosten, Glasfaserausbau und Kriegsflüchtlingen in Freudenberg

Kein Wechsel von BBV Deutschland zur Telekom

Freudenberg 15.03.2022 - 11:39 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gemeinderat und Ebenheids Ortsvorsteher Sigfried Berg fragte nach den Stromkosten für das Pumphaus in Ebenheid. Die Daten wird die Verwaltung erfragen und bekannt geben. Weiter erkundigte er sich nach den Kosten für das »Nutrioxverfahren«. Dabei werden dem Abwasser Zusätze beigemischt, die die Geruchsbildung vermindern. Angewandt wird es als Übergangslösung, um die Geruchsbelastung durch Abwasser in Rauenberg zu beenden.

Keine Beschwerden

Bürgermeister Roger Henning erklärte, das Verfahren funktioniere. Seit seinem Einsatz gebe es keine Beschwerden aus Rauenberg wegen irgendeines Gestanks. Die Kosten für das Verfahren übernimmt die Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) im Rahmen ihrer Betriebsführung.

Außerdem wies Siegfried Berg darauf hin, dass die Deutsche Telekom in den bayerischen Nachbargemeinden nun einen Ausbau des Glasfasernetzes bis ins Haus forciere. Er fragte, ob man auch in Freudenberg für den Ausbau auf die Telekom statt BBV Deutschland setzen könne, da die Telekom bereits über Glasfaser bis zu den Verteilerkästen verfüge, BBV das komplette Netz neu aufbauen müsse.

Bürgermeister Henning erklärte, dass der komplette kreisweite Ausbau nun durch die BBV Deutschland erfolgt.

Diesem Schritt hätten die Gemeinderäte aller Kommunen im Kreis zugestimmt. Die Telekom hätte damals kein Interesse an einem Ausbau gezeigt. Er verwies darauf, dass die BBV im Kreis für den Ausbau rund 140 Millionen Euro rein aus Eigenmitteln finanziert und keine Fördergelder bekommt. Privatpersonen stehe es frei, bei der Telekom einen individuellen Glasfaseranschluss zu beantragen.

»Mit Ruhe und Besonnenheit«

Rat Klaus Weimer fragte, ob es bereits Informationen über die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine gebe, die in Freudenberg untergebracht werden sollen. Roger Henning berichtete von einer Besprechung mit dem Landratsamt am Freitag. Darin sei informiert worden, die Erstaufnahmeeinrichtungen Baden-Württembergs seien überlaufen, daher kämen die Menschen jetzt in die vorläufige Unterbringung, für die die Landkreise zuständig seien. Konkrete Zahlen für die Gemeinden gebe es noch nicht. »Wir machen das Verfahren mit Ruhe und Besonnenheit«, erklärte Henning weiter.

Aktuell bereite man Maßnahmen, wie die Suche privater Unterkünfte und die Schaffung eines Helferkreises, vor. »Freudenberg wird es wieder gelingen, den Menschen, die Hilfe suchen, diese zu geben«, ist Bürgermeister Roger Henning überzeugt. Rat und Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner erklärte die Entscheidung des Ortschaftsrats Boxtal, die vorgeschlagene neue Wegführung vom alten zum neuen Friedhof Boxtal abzulehnen. Ursprünglich wurde auf Wunsch von Ortschaftsrat und Bürgern ein barrierefreier Weg geplant.

Wegen der hohen Kosten, die mit dieser Art von Wegführung einherging, rücke man nun davon ab. Stattdessen soll es eine Art naturbelassener Weg werden. Damit senke man die Kosten, um eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen.

bdg