Mobilitätszentrale am Wertheimer Bahnhof

Vom Zug bequem ins E-Auto umsteigen

Der Bahnhof Wertheim mit seinem Umfeld soll noch in diesem Jahr zur Mobilitätszentrale werden. Dazu gehört auch, dass Bahnkunden, aber auch Nutzer der Busse auf ein E-Auto umsteigen, dass zum Aufladen und Ausleihen auf dem ehemaligen Postparkplatz stehen wird. Foto: Gunter Fritsch

Geht es nach dem Willen des Landkreises, dann könnte das Projekt, das es so in vergleichbarer Form bereits am Bahnhof in Bad Mergentheim gibt, in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Der Verkehrsausschuss des Kreistags hat in seiner Sitzung am Mittwoch einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gegeben, das Projekt noch heuer umzusetzen. Der Kreistag wird sich damit am 30. März in seiner Sitzung in Bad Mergentheim befassen.

In der Stadt Wertheim ist man offenbar mit einer Entscheidungsfindung noch nicht ganz so weit. Wie Stadt-Sprecherin Angela Steffan auf Anfrage dieser Redaktion sagte, werden sich die Gremien erst im April mit dem Thema befassen. Wie zu erfahren war, war die Mobilitätszentrale allerdings in der nicht-öffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Montag bereits kurz Thema.

Attraktiver ÖPNV

Landrat Christoph Schauder gilt als großer Befürworter des Ausbaus eines leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehrs. »Ein attraktiver ÖPNV ist kein exklusives Privileg von Ballungsräumen. Dies muss auch im Ländlichen Raum möglich sein«, sprach er sich am Donnerstag gegenüber dieser Redaktion erneut klar für die Schaffung von Mobilitätszentralen aus. Diese seien »ein wichtiger Baustein« für den Nahverkehr, weil sie »als Basisstationen für intelligente und nachhaltige Mobilitätskonzepte dienen können«, verdeutlichte Schauder die Funktion der Mobilitätszentralen. Nicht nur Wertheim, sondern anschließend auch der Bahnhof in Lauda sollen mit den dazugehörigen Serviceleistungen ausgestattet werden.

Hintergrund der Planungen ist ein Förderantrag des Landkreises für den Aufbau der Mobilitätszentralen an den beiden Bahnhöfen. Der war im August vergangenen Jahres vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg positiv beschieden worden. Nach Informationen dieser Redaktion soll der Jahresbetrieb einer solchen Mobilitätszentrale rund 74.000 Euro kosten. Gefördert wird dieser mit 9000 Euro für die kommenden zwei Jahre durch das Land. Größter Geldgeber dürfte nach dem Beschluss vom Mittwoch der Landkreis Main-Tauber sein, der über die kommenden fünf Jahre pro Jahr 50.000 Euro beisteuern will. Die noch fehlenden 15.000 Euro - ebenfalls pro Jahr und über einen Zeitraum von fünf Jahren - müsste dann die Stadt Wertheim aufbringen.

Viele Serviceleistungen

Ausgerüstet werden soll die neue Mobilitätszentrale am Wertheim mit einer Reihe von Serviceleistungen. Zu allererst soll es ein Car-Sharing-Angebot mit einem Elektroauto geben. Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten so vom Zug ins Elektroauto umsteigen. Wie Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, sagte, sei das Elektroauto bereits bestellt und solle im August ausgeliefert werden. Außerdem werden die Stadtwerke ihre eigene Ladestation für Elektroautos auf dem ehemaligen Postparkplatz aufrüsten. Hier werde eine zweite Ladesäule mit zwei weiteren Anschlüssen installiert. Das soll in Zukunft der Standort für das E-Leihfahrzeug werden.

Das Konzept der Mobilitätszentralen sieht zudem eine Verleihstation für E-Bikes vor. Am Wertheimer Bahnhof gibt es bereits eine Ladestation für Elektro-Fahrräder, Räder können allerdings bislang nicht ausgeliehen werden.

Zudem soll es ein umfangreiches Beratungsangebot im Bahnhofsgebäude über die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und über die Verleihangebote für Elektroautos und E-Bikes geben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Verkehrsministerium. Nach der Schließung des Servicecenters der Westfrankenbahn fungiert der Wertheimer Bahnhof lediglich noch als Wartehalle, das Kiosk im Bahnhof seit Jahren geschlossen. Fahrkarten können lediglichl noch am Automaten auf dem Bahnsteig oder online erworben werden. Die Beratung über Zugverbindungen und der Fahrkartenverkauf sind in einer Reisebüro in der Brückengasse ausgelagert worden.

Kreis- und Gemeinderat Axel Wältz, der sich am Mittwoch im Verkehrsausschuss für das Projekt in seiner Heimatstadt ausgesprochen hat, sieht darin vor allem eine Chance, den öffentlichen Nahverkehr weiter nach vorne zu bringen. »Wer mehr ÖPNV will, braucht intakte Bahnhöfe«, sagte er gegenüber dieser Redaktion. Gut sei auch, dass die Beratung und der Verkauf von Fahrkarten wieder in den Bahnhof zurückkehren sollen, so Wältz.

GUNTER FRITSCH

ZWISCHENRUF: Bequem und klimaneutral fahren An dieser Erkenntnis geht kein Weg vorbei: Wer dem Klimawandel begegnen will, der muss den öffentlichen Nahverkehr auch und gerade in den ländlichen Regionen stärken. Denn gerade hier sind die Menschen heute oft noch auf das (Verbrenner-)Auto angewiesen auf Weg zur Arbeit oder in die Freizeit. Deshalb gilt auch: Wer die Menschen zum Umsteigen auf einen dann klimaneutralen Nahverkehr bewegen will, der muss auch in die kleinen, oft wenig attraktiven Bahnhöfe vor Ort investieren. Muss hier Angebote schaffen, die die Fahrt mit dem Zug, dem Bus und dem Leihauto einfach und bequem machen. Dazu braucht es auch in Wertheim eine Mobilitätszentrale. Gunter Fritsch