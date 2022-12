Gedichtband "Restsüße" von Wolf Wiechert im Wertheimer Atelier Johannes Schwab vorgestellt

Wertheim 04.12.2022 - 12:43 Uhr 2 Min.

Ein besonderes Team (von links): Johannes Schwab, Alexander Wolf, Sonja Miranda Martinez, Wolf Wiechert und Ottmar Hörl. Foto: Petra Folger-Schwab

Ein weiterer Protagonist, Konzeptkünstler Ottmar Hörl, hatte sich unter die Besucher gemischt. Seine "Rotationen" betitelten Fotografien illustrieren den Gedichtband und hingen großformatig in der Galerie.

Was hatte dieses Team zusammengebracht? "Restsüße", ein neuer Gedichtband von Wolf Wiechert mit Illustrationen von Ottmar Hörl. "Wort, Bild und Klang" waren angekündigt worden. Einige Gedichte daraus hat Alexander Wolf vertont, Sonja Miranda Martinez sang sechs davon meisterlich im Laufe des Abends.

"Poeta Laureatus", das feierliche Intro auf dem Klavier hatte Alexander Wolf dem Dichter zum 80. Geburtstag komponiert. Es käme recht massiv daher, meinte Wiechert und spielte humorvoll auf sein Körpergewicht an. Überhaupt war Wolf Wiechert glänzend aufgelegt und zitierte zu Beginn den Schriftsteller Günter Eich: "Ein gelungenes Gedicht ersetzt vier Romane." Augenzwinkernd wies er auf das "Du" im Klappentext hin, mit dem er seine Leser anspricht. Das sei vielleicht nicht jedermanns Sache. Der "Einstieg in den poetischen Kosmos" gelingt jedenfalls. Vor allem, weil Wiechert zu den 16 der insgesamt 63 Gedichte des Bands Geschichten erzählt, Dinge die ihn zum Schreiben bewegt haben, Details, Personalien, die er dem interessierten Publikum verrät.

Mit dem Titel "der rittmeister" (für ottmar) spielt er auf dessen Großvater an. Zu "taktik", wo es darum geht, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, erläutert der Dichter, er habe diese selbst schon erfolgreich bemüht. "Sie können sehen, es hat bis jetzt geklappt."

Sehr ausdrucksstark sind die Kompositionen von Alexander Wolf, sehr ausdrucksstark gesungen von Sonja Miranda Martinez. Nicht einfach seien die Lieder, sie habe sich intensiv darauf vorbereitet, so die Mezzosopranistin. Bei "blutprobe" schwingt ein kurzes Thema immer wieder mit, das Klavier verstummt, der Gesang geht weiter, bis nach dem letzten Wort "ertrunken" Stille herrscht. Sehr berührend, der Kommentar einer jungen Zuhörerin, an den Wiechert sich erinnert. Wenn ihr Freund so etwas zu ihr sagen würde, wäre sie glücklich. "Sie hat es verstanden", so der Poet.

Ottmar Hörl erinnerte an die Zeit, in der sich Dichter und Publikum in Salons trafen, um sich auszutauschen. Dafür sei das Atelier Schwab wie geschaffen. "Wertheim ist zu groß, um auf Kultur zu verzichten", appellierte Hörl an die Verantwortlichen, einen Kunstverein zu gründen und bekam dafür Applaus.

Es gebe kein Richtig oder Falsch in der Kunst, es gehe um Impulse, die das Gehirn bewegten. Er habe Ende der 70er Jahre damit begonnen, nicht mehr durch den Sucher zu schauen, sondern die Kamera machen zu lassen. Der Sog, der bei den "Rotationen" entstanden ist, gehe auch von den Gedichten aus. Mit Buchstaben seien da Gebilde aus Sprache geschaffen worden.

Das Publikum spendete viel Applaus und nutzte die Gelegenheit, im Anschluss an die sehr unterhaltsame Veranstaltung mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Petra Folger-Schwab