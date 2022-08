Vom Kiesabbau zum Erholungsort und Naturparadies

Freudenberg entdecken (7): Freizeitspaß und Idylle im Seepark - Karpfen, Schleien und Hechte im Angelsee - Wildkräuter und Wasservögel

Freudenberg 16.08.2022 - 14:38 Uhr 1 Min.

Blick auf den Angelsee im Seepark Freudenberg. Foto: Birger-Daniel Grein

Auf dem Areal gibt es neben dem Badesee noch den Surf- und Angelsee. Die Seen entstanden in den 1960er Jahren in Folge des Kiesabbaus durch die Firma Fritz Weber Miltenberger Industriewerke. Die Pläne zur Renaturierung des Geländes sahen von Beginn an den Badesee als naturnahes Schwimmbad mit großer Liegewiese vor.

Ab 1968 Badesee

Erstmals schwimmen konnte man im etwa zwei Hektar großen See bereits 1965. 1968 wurde der Badesee offiziell eingeweiht. 1971 wurde das Gelände von der Abbaufirma vollständig an die Stadt Freudenberg übergeben. Das Wasser für den Badesee stammt von mehreren Quellen. Sie führen ihm stetig Wasser zu, so dass das Wasser im See langsam immer wieder erneuert wird.

Für die Sicherheit der Badegäste sorgen städtische Mitarbeiter sowie die Ehrenamtlichen der DLRG-Ortsgruppe Freudenberg. In der Nähe des Badesees entstanden ein Restaurant sowie der Campingplatz. Auch einige Vereine haben ihre Vereinsheime im Seepark, dies sind die DLRG-Gruppe Freudenberg, der Angelsportverein, der Windsurfingclub, der Tennisclub und der Schützenverein Freudenberg.

Benachbarte Quellen

Der Surf- und Angelsee bekommt sein Wasser von benachbarten Quellen. Der See ist rund 17 Hektar groß und zwischen zwei und fünf Meter tief. Dieser See teilt sich in drei Bereiche auf: Der Hauptteil des Sees ist der Angelsee. Hier ist Angeln mit entsprechender Berechtigung erlaubt. Häufig in ihm zu finden sind Karpfen, Schleien, Hechte, Rotfedern und Rotaugen. Der südöstliche Abschnitt des Sees dürfen Mitglieder des Windsurfclubs zum Surfen und SUP nutzen. Im Nordosten des Sees gibt es ein Vogelschutzgebiet.

Armin Becher, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Main-Wildbach, berichtet, bei der Tier- und Pflanzenwelt im Seepark handle es sich um »Natur aus zweiter Hand«, da sie nach dem Kies- und Sandabbau entstanden sei. Vor dem Abbau gab es im Gebiet Äcker und Obstwiesen. Nach dem Kiesabbau blieb laut Becher eine Art »Sandwüste«, die die Natur selbst geheilt habe. Man finde Pflanzen, die Trockenheit, sandige Böden und Sonne mögen. Unter anderem findet man den Reinfarn. »Der soll gegen Motten im Schrank helfen«, sagt er. Zu den Wildkräutern im Seepark zählen zum Beispiel Oregano, Pastinake, Kamille und Beifuß.

Der Seepark ist auch Heimat verschiedener Tierarten. Dazu zählen unter anderem Schildkröten, Kormorane, Biber und Eisvögel. »Im Herbst ziehen Wasservögel durch und machen im Seepark Rast«, ergänzt Becher. Zu diesen gehörten Entenvögel, Reiher und Gänse.

bInfo: Onlinequiz zur Serie »Freudenberg entdecken« unter www.main-echo.de

