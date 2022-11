Vom früheren Leben im Palas der Freudenburg

Freudenberg entdecken (11): Ehemaliges Wohngebäude für Söhne der Wertheimer Grafen

Freudenberg 10.11.2022 - 12:48 Uhr 1 Min.

Der Pallas der Freudenburg aus dem 14. Jahrhundert: Hier befand sich neben der "guten Stube" (Wohnzimmer) unter anderem auch eine Küche. Foto: Birger-Daniel Grein

Betritt man den Burghof, finden sich rechts die Reste des Palasbaus. Er hatte einst eine Ausdehnung von 16 mal 7,70 Meter. An seinem Giebel findet man in römischen Zahlen das Jahr 1361 (MCCCLXI) als Baujahr des Palas. Anlass für den Bau war die Hochzeit eines WertheimerGrafen.

Im Palas selbst befand sich neben der »guten Stube« (Wohnzimmer) unter anderem auch eine Küche. Erkennbar sind teilweise noch die Fensteröffnungen des Baus.

Die Fenster hatten damals wohl keine Scheiben, sondern waren zugehängt. Beheizt wurde der Palas mit Kaminen. Der Palas war einst vierstöckig. Bis zur Höhe des einstigen zweiten Geschosses sind auch noch die Längsteile erhalten. Gut zu erkennen ist auch der Treppengiebel, der seinen Name durch seine Form erhält.

Vor der erhaltenen Palaswand sieht man heute die Bühne, auf der alle zwei Jahre die Burgfestspiele stattfinden. Auch der erhaltene Längsbau wird vom Burgschauspielverein Freudenberg genutzt.

Teil der Kernburg

Der Palas war Teil der Kernburg. Zu ihr gehörte auch ein weiteres Steingebäude direkt gegenüber der erhaltenen Palaswand, im Bereich der heutigen kleinen Zuschauertribüne. Es handelte sich um den Kemenatenbau. Ebenso zur Kernburg zählte eine Kapelle. Waren die Herrschaften der Burg anwesend und wünschten es, kam ein Pfarrer auf die Burg und zelebrierte in der Kapelle Gottesdienste.

Unter dem Palas befindet sich ein Keller, der heute noch bei Führungen besichtigt werden kann. In diesem führt eine kleine viereckige Öffnung in einen noch tieferen, nicht mehr zugänglichen Keller. Wie Caroline Becker vom Tourismus- und Kulturbüro berichtet, sind in ihrer Kindheit die Jungen aus der Stadt in diesen unteren Keller geklettert.

