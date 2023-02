Vom Arbeiten und Feiern in Grünenwört

Wertheim entdecken (2): Erstmals als »Grunenwerde« in einer Urkunde von 1199 erwähnt - Aus den Wertheimer Ortsteilen

Wertheim 22.02.2023 - 14:54 Uhr 4 Min.

Wertheims Ortsteil Grünenwört: Zu den wichtigsten Gebäude des Dorfs gehörte einst die alte Schule in der Rainbachstraße. Sie beherbergte Schule, Lehrerwohnung, Rathaus und Betraum. Foto: Birger-Daniel Grein Den Metallring für die Reifen der Wagen fertigte einst der Schmied. Die Wagen und ihre Räder baute der Wagner des Dorfs. Foto: Birger-Daniel Grein Das Gebäude der alten Schmiede in der Langen Straße 10 in Grünenwört. Foto: Birger-Daniel Grein

Erstmals erwähnt wurde »Grunenwerde« in einer Urkunde von 1199. Dort ist als Zeuge ein Friedrich von Grunenwerde genannt. Eine weitere Erwähnung folgte in einer Urkunde von 1244. Darin heißt es, Konrad von Klingenberg überträgt als Lehensherr dem Kloster Bronnbach zwei Gehöfte und einen Acker in Grünenwört. In dieser Urkunde wird das Dorf erstmals als solches erwähnt. Das Jahr war Grundlage für die Zählung für die Ortsjubiläen. Das letzte Jubiläum feierte man am 1994 mit dem 750-jährigen Bestehen.

Seit 1972 eingemeindet

Über das Leben früher im Dorf berichten im Gespräch mit unserem Medienhaus zwei Grünenwörter, die im Dorf geboren wurden und schon immer dort wohnen. Horst Schwab ist 87 Jahre alt, sein Vater war der Kirchen- und Gemeindediener des Dorfs. Seine Frau Liesa Schwab (geborene Kirchner) ist 84 Jahre alt. Ihr Vater Christoph Peter Kirchner war der Dorfschmied und von 1945 bis 1958 Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Grünenwört. Das Dorf ist seit 1972 Teil der Stadt Wertheim.

Liesa Schwab berichtete, früher gab es unter anderem einen Schmied, Wagner und Schreiner sowie zwei Schuhmacher im Dorf. Die Schmiede war bis 1956 in der langen Straße 10, dann in der Rainbachstraße 1. Neben Ackergeräten stellte der Schmied auch den Metallring für die Holzräder der Wagen her, die der Wagner des Dorfs fertigte. Für diesen Metallreifen habe man eine lange Eisenstange auf einer Maschine gebogen und im Feuer zusammengeschweißt, sagt die Tochter des Schmieds.

Erst heiß, dann kalt

Im Hof habe es zehn aufrechte Holzklötze mit einer Stange gegeben, woran die Radnabe befestigt wurde. »Dann wurde der Metallring aufgezogen, dafür waren mindestens drei bis vier Leute nötig.« Den Ring habe man heiß aufgezogen und dafür Hilfsmittel benutzt, die so ähnlich wie Hufeisen aussahen. Nach dem Aufziehen habe man das Rad in einem große Steintrog gekühlt. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Schmied auch Hufeisen hergestellt. Die Schmiede bestand bis Anfang der 1990er Jahre. Ihr Inhaber bot später auch Installateursarbeiten an.

Horst Schwab berichtet, der Schreiner im Dorf stellte einst auch Särge her. Bis in die 1970er habe es noch Bauern im Dorf gegeben, erinnert Horst Schwab. »In jedem Haus gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Bauern.« Die Ackerflächen seien meist klein zwischen fünf und seltener zehn Hektar gewesen. Die Ackerflächen der Grünenwörter fanden sich in Bestenheid bis zum heutigen Raiffeisen-Silo und auf der heutigen Bestenheider Höhe. Dort hatten auch Bestenheider Äcker. Im Kirchnersbrunn hatte es ein Allemendfeld gegeben. »Die Bürger der Gemeinde hatten Anrecht auf einen Ster Holz aus dem Grünenwörter Gemeindewald sowie auf Fläche in diesem Feld«, weiß er noch. Dieses Recht sei jedoch an Bedingungen geknüpft gewesen: »Man musste in Grünenwört geboren und dort verheiratet sein.« Die Landwirtschaft diente vor allem der Eigenversorgung, neben den Feldern hätten die Leute Kühe, Schweine und Hühner gehabt. »Am Main entlang gab es früher zudem viele Zwetschgenbäume.«

Eine der wichtigsten Gebäude der Gemeinde steht in der Rainbachstraße und ist heute ein Privathaus. Es wurde 1835 gebaut und beherbergte Schule, Lehrerwohnung, Rathaus und Gebetsraum.

Von Hand geläutete Glocke

Auf dem Dachstuhl habe es eine Glocke gegeben, die von Hand geläutet wurde. »Der Kirchendiener oder ein Vertreter mussten immer im Dorf sein, um diese zu läuten, denn die Bauern brauchten das Zeitsignal«, erzählt Horst Schwab weiter. 1959 wurde die neue Schule, heute Mehrzweckgebäude, eingeweiht. 1968 begann der Bau der Kirche im Dorf neben dem bestehenden Friedhof. Sie wurde 1970 geweiht. Glocke und Orgel aus dem alten Betraum finden sich heute in der Wertheimer Marienkapelle.

Das Ehepaar Schwab erinnert sich auch an viele Feste im Jahresverlauf. Früher hatte man zur Ernte im Wechsel in den beiden Gaststätten der Gemeinde ein Fest gefeiert. Dazu wurde extra eine große Bühne aufgebaut, und Blaskapellen kamen und Hasloch und Faulbach.

Feiern an Kirchweih

Bei der Kirchweih im November feierte man in den Sälen der Gaststätten Tanzveranstaltungen, und des gab einen Umzug durchs Dorf, an dem zum Beispiel Eier gesammelt wurden. Beides sei bis in die 1960er gefeiert worden. Liesa Schwab erinnert sich auch an die Christbaumverlosung am Liederabend des Gesangvereins der Gemeinde. Damals wurden Äste des Baums mit dem Schmuck verlost:»Wir Kinder warteten zu Hause gespannt, was die Eltern mitbrachten«, weiß sie noch ganz genau.

Von 1912 bis 1960 gab es im Dorf auch ein Bahnhofsschild. Die Zugnutzer wurden von dort per Kahn über den Main gebracht und stiegen in Bayern in den Zug ein. Es handelte sich dort um eine Bedarfshaltestelle.

Hintergrund Hintergrund: Sagen, Lieder und Geschichten aus Grünenwört Am Sportplatz des Dorfs in der Quellenstraße gibt es die Hauptklinge. Im Dorf wurde einst erzählt, dort gebe es ein Loch, in dem ein Bär haust. Eine weitere Geschichte soll sich wirklich zugetragen haben. Über sie gibt es auch ein Gedicht. Bevor es den Betraum in Grünenwört gab, gingen die Menschen aus der Gemeinde in die Wertheimer Stiftskirche zum Gottesdienst. Dort fanden auch Taufen statt. Zu den Gottesdiensten machte man sich zu Fuß über den Kirchweg in der Höhe im Wald auf. Nach einer Taufe eines Grünenwörter Kindes in Wertheim hatte man feucht-fröhlich in einer Gaststätte in der Stadt gefeiert. Auf dem Nachhauseweg trug die Familie das Baby in einem großen Kissen. Plötzlich hatte man bemerkt, so die Geschichte, dass das Kissen leer war. Das Kind war auf dem Kirchweg verloren gegangen. Zum Glück hatte man es später wieder gefunden. Das Grünenwörter Lied: Das Dorf hat auch ein eigenes Lied. Darin geht es um die Schönheit der Umgebung des Dorfs. So heißt es dort unter anderem "Unter gutem Himmel, wo der Main sich kehrt, steile Berge rahmen dieses Dörflein ein, goldene Felder strahlen mir ins Herz hinein." Weiter wird berichtet, nur in Grünenwört finde man Ruhe und alle Dinge nähmen ein gutes Ende, egal, was die Zeit bringe. Zudem wird Gott darin gebeten, Grünenwört und die Menschen dort zu schützen. (bdg)