Vom alten Mondfelder Rathaus bis zur Sachsenhäuser Schule

Wertheim entdecken: Hier sind die Lösungen zum Quiz vom vergangenen Freitag - 17-teilige Serie endet damit an dieser Stelle

Wertheim 25.04.2022

Frage 1: Richtig ist Antwort C (Mondfeld). Es handelt sich um das alte Rathaus. Es wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts gebaut. Der Denkmalwert leitet sich hauptsächlich aus dem Umfeld mit Kirche und Försterhaus ab. Es diente der Gemeinde bis Januar 1965 als Rathaus. Im Erdgeschoss gab es eine Arrestzelle. Von 1936 bis 1972 gab es im Erdgeschoss eine Milchsammelstelle, von 1947 bis 1983 war es zudem Unterkunft der Feuerwehr Mondfeld. Zeitweise nutzten Firmen das Gebäude als Standort. Seit 1983 stand es leer.

1995 mietete der Heimat- und Kulturverein Club Linsenrainer Mondfeld das Haus und restaurierte es. Im April 1997 feierte man Einweihung des neuen Clubhauses im alten Rathaus. Frage 2: Richtig ist Antwort A (Urphar). Zu sehen ist die Wehrkirche im Dorf. Sie trägt den Namen Jakobskirche. Einen ersten steinernen Wehrturm gab es wohl schon im 8. Jahrhundert. Am Ende des 10. Jahrhunderts erneuerte man den Wehrturm auf den alten Fundamenten. Das Langhaus der Kirche wurde in den Jahren 1296/1297 angebaut. Im späten 15. Jahrhundert wurde die Beichtkapelle angebaut, die heute als Sakristei dient.

Frage 3: Korrekt ist Antwort C (Dietenhan). Rund um den Brunnen findet das Brunnenfest statt, das Menschen aus dem Dorf und dem Umkreis jedes Jahr nach Dietenhan lockt.

Frage 4: Die richtige Antwort ist C (Nassig). Gezeigt wird das Kriegerdenkmal aus dem Jahr 1899 bei der Nassiger Kirche. Es erinnert an die gefallenen der Feldzüge gegen Frankreich unter dem deutschen Kaiser Wilhelm I. in den Jahren 1870/1871. Dargestellt ist Kaiser Wilhelm I.

Frage 5: Die korrekte Antwort muss A lauten. Zu sehen ist die Brücke über die Tauber in Reicholzheim. Die Brücke wurde 1772 als Vierbogen-Brücke aus heimischem Buntsandstein gebaut. Um die Finanzierung des Baus kümmerte sich der zu dieser Zeit amtierende Abt Ambrosius Balbus des Klosters Bronnbach.

Die Reicholzheimer leisteten Hand- und Spanndienste. 1775 ließ der Abt die Statue des St. Nepomuk auf der Brücke aufstellen. Dieser gilt unter anderem als Brückenheiliger. Heute zu sehen ist eine originalgetreue Nachbildung dieser Figur.

Frage 6: Die Kirche steht in Waldenhausen. Richtig ist damit Antwort B. Es handelt sich um eine Wehrkirche. Ihr ältester Teil stammt aus dem 12. Jahrhundert. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde sie, laut Tourismus Wertheim, jedoch erst 1338. Die Kirche war ursprünglich katholisch und trug das Patrozinium der Heiligen St. Peter und St. Antonius. Die beiden Figuren sind als Wandmalerei (Fresken) auf der Chorabschlusswand zu sehen. Mit der Reformation wurde die Kirche katholisch.

Frage 7: Richtig ist Antwort B (Lindelbach). Zu finden ist die witzige Figur an einem Aussichtspunkt in einem Weinberg bei Lindelbach. Zu sehen ist ein nackter Männerhintern aus Sandstein, der sich in Richtung des Wegs streckt. Der Sandsteinkopf dazu ist etwas versetzt und oberhalb. Damit wirkt es, als winde sich die Figur durch die Mauer. Geschaffen haben die Mauer am Aussichtspunkt und die Figur Egon Schäfer und sein Bruder Hubert Schäfer. Der Aussichtspunkt mit Mauer soll auch an die Weinbergmauern erinnern, die es früher in den Weinbergen zahlreich gab. Diese fielen jedoch der maschinellen Weinbergsbearbeitung zum Opfer.

Frage 8: Richtig ist Bronnbach (Antwort C). Es handelt sich um die alte Klostermühle an der Tauber. Sie stammt wohl aus dem 11. Jahrhundert. Sie liegt an der tiefsten Stelle des Klosterareals. Ihr Untergeschoss öffnete sich früher mit einem acht Meter breiten Bogen zum Mühlkanal.

Nach einer Zerstörung durch einen Brand wurde wie 1643/44 wieder aufgebaut. In ihr wurde hauptsächlich Korn gemahlen. Heute befindet sich in ihr ein Wasserkraftwerk. Es liefert pro Jahr rund 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom.

Frage 9: Das Gebäude ist die alte Schule in Sachsenhausen (Antwort B). Es wurde am Dorfmittelpunkt 1906/07 wegen steigender Einwohnerzahlen gebaut. Die Schule wurde 1983 geschlossen. Seit 1991 befindet sich der Kindergarten im alten Schulhaus.

