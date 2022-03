Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hilfstransport Ukraine: Wertheimer russisch-orthodoxe Kirchengemeinde gestartet

Auf dem Rückweg sollen Flüchtende mitfahren können

Im Namen der orthodoxen Gemeinde lädt Juri Bastron hier rund drei Tonnen Hilfsgüter ein. Am Dienstag um 2 Uhr hat sich ein kleiner Hilfskonvoi in Richtung Ukraine auf den Weg gemacht. Foto: Michael Geringhoff

In der Nacht zum Dienstag ist nun ein kleiner Konvoi mit Hilfsgütern vom Wertheimer Reinhardshof aus in Richtung Ukraine aufgebrochen.

Im Gepäck sind Nahrungsmittel in Dosen, trockene Lebensmittel, wie Reis, Nudeln und Kekse, zudem Hygieneartikel, wie Feuchttücher und Windeln für Kinder und Erwachsene als auch medizinische Güter, Verbands- und Infusionsmaterial, Medikamente, Fieberthermometer und Blutdruckmessgeräte. Rund 100 private Spender waren dem Aufruf nachgekommen, aber auch örtliche Firmen, wie Uebe, TFA-Dostmann und die Seniorenresidenz Alloheim.

Riesengroße Hilfsbereitschaft

Letztere hatte Hygienematerial und Medizingüter besonders für ältere Menschen gespendet, zudem 1000 Euro in bar, die Firma Dostmann hatte Fieberthermometer gegeben, Uebe eine ganze Palette medizinischer Kleingeräte und Hilfsgüter. »Man kann den Menschen gar nicht genug danken, die Hilfsbereitschaft ist riesengroß«, sagt Irina Nikolskij, sie ist Organisatorin und Älteste in der orthodoxen Gemeinde. Die Spender seien Christen aller Couleur gewesen, Moslems und alle Nationalitäten seien dabei gewesen, »Auch viele Russen«, schwärmt Nikolskij.

Die überwältigende Hilfsbereitschaft habe viele neue Kontakte hin und her geschaffen, zahlreiche Spender, hätten ihre Daten dagelassen und stünden für weitere Hilfen bereit.

»Richtig Gänsehaut«

»Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich sehe, wie alle zusammenstehen«, sagt Alexander Nikolskij, auch er ist Helfer. Es sei anrührend zu sehen, wie und was gespendet werde, selbst Kinder seien da gewesen und hätten ihre Kuscheltiere gebracht. »Die Wertheimer sind einfach super«, sagt er. Dienstag um 2 Uhr ist der Konvoi aufgebrochen, geplant ist, auf dem Rückweg ukrainischen Flüchtlingen Mitfahrgelegenheit anzubieten. Wann genau das sein wird, hänge von den Umständen ab, erklärt der Bauunternehmer Juri Bastron. Er fährt eines der Fahrzeuge. Man habe Kontakte zu befreundeten Ukrainern, die die Hilfsgüter an der polnischen Grenze aufnähmen und in der Ukraine weiter verteilten.

Der Zeitplan hänge weitgehend davon ab, inwieweit sich Hilfskorridore öffneten. Bei der Sammlung sind neben zwei Großspenden von jeweils 1000 bislang rund 600 Euro bar zusammengekommen. Einige 100 Euro sind auch bereits auf dem Spendenkonto der orthodoxen Gemeinde eingegangen.

Info: Wer spenden möchte: Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE94 673525 65000 123 3410, BIC: SOLADES1TBB, Verwendungszweck: Ukraine

Michael Geringhoff