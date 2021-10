Vocalis-Sänger überzeugen mit ihrem Auftritt

Projekt: Viele Absagen für das Chorfest in Wertheim wegen Sommerpause oder zu kurzer Vorbereitung

Einziger Vertreter aus Wertheim war der gemischte Chor Vocalis vom Liederkranz Dertingen unter der Leitung von Hanna Stollberger Der Chor Via Vicis aus Würzburg übernahm in der Stiftskirche den Auftakt der Chorauftritte.

Die Woge der Begeisterung, mit der die rund 35 Sänger auf der Marktplatzbühne standen, schwappte auf das Publikum über, so dass viele meinten, das von den sieben Chören, die am Sonntag aufgetreten seien, dies die Besten seien.

In dieser Meinung schwang natürlich eine gehörige Portion Lokalpatriotismus mit, zumal die meisten Zuhörer gar nicht alle Chöre gehört hatten, die unter der Überschrift »Auf! Atmen« in der Stiftskirche und auf der Marktplatzbühne auftraten.

Dass jedoch Vocalis der einzige Chor aus Wertheim war, der für die Veranstaltung, die vom Land Baden-Württemberg gefördert wurde, zugesagt hatte, überraschte doch sehr. »Wir haben leider viele Absagen erhalten«, berichtete Celia Fernadez-Selles, bei der Stadtverwaltung für die Organisation verantwortlich. Als Grund wurde die Sommerpause genannt oder, wie es ein Vereinsvorsitzender im Publikum erklärte: »Wir haben uns nicht zugetraut, nach nur drei oder vier Proben ein halbstündiges Programm zu singen.«

»Wo man singt, da lass' dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder«, stellte Pfarrerin Verena Mätzke am Morgen fest. Gemeinsam mit Dekanin Wibke Klomp zelebrierte sie bei herbstlichen Temperaturen zum »Auf! Takt«, so das Motto des Gesamtprojekts, das der Main-Tauber-Kreis, die Tauberphilharmonie Weikersheim und die Städte Bad Mergentheim und Wertheim gemeinsam initiiert hatten, einen Gottesdienst auf dem Marktplatz. In dem vom Land Baden-Württemberg geförderten Projekt stellten sich am 18./19. September Blaskapellen in Weikersheim und Bronnbach sowie Bands und Ensembles vor zwei Wochen in Bad Mergentheim vor.

Digital geprobt

Wertheim stand am Sonntag ganz im Zeichen des Chorgesangs, der in den vergangenen eineinhalb Jahren sträflich vernachlässigt wurde, denn viele Chöre konnten nicht proben, geschweige denn auftreten, bedauerte Stollberger, die gleich mit zwei ihrer insgesamt drei Chöre auf der Wertheimer Bühne vertreten war. »Meine Chöre haben mich weiter bezahlt, und ich habe mir dann digitale Probemöglichkeiten überlegt«, erklärte die Chorleiterin, dass ihre Sänger sich sehr gut vorbereitet präsentierten.

Das Chorfest begann mit einem schon seit eineinhalb Jahren geplanten Konzert des Würzburger Chors Via Vicis unter der Leitung von Hubert Hoche in der Stiftskirche. »Der Chor sollte eigentlich am 29. März letzten Jahres in der katholischen Kirche in Kreuzwertheim ein Benefizkonzert für Paul e.V, geben, aber wir mussten das wegen des ersten Lockdowns absagen«, berichtete die Ehrenvorsitzende des Vereins, Gertrud Schauber, die restlos begeistert war vom Auftritt des vor zehn Jahren gegründeten Projektchors.

Das bunt gemischte Programm umfasste Werke von der Renaissance (16. Jahrhundert) über die Romantik (18. Jahrhundert) bis in die Neuzeit. Besonders gefiel »Shalom« aus der Feder des aus Wertheim stammenden Alexander Wolf, der aktuell in Marktheidenfeld als Pastoralreferent arbeitet.

Das breite Spektrum der Darbietungen, die vom traditionellen bis zum modernen Chorgesang reichte, komplettierten der junge Chor New Future aus Würzburg unter seiner neuen Leiterin Marie Rabenstein sowie die beiden Männerchöre Harmonie Külsheim und Frohsinn Steinbach. Den Abschluss des Chornachmittags übernahm das Vocalensemble Würzburg, dessen Repertoire von selten aufgeführter Barockmusik bis hin zu Jazz reicht.

