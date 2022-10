Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pianist Igor Levit fasziniert in der Tauberphilharmonie Weikersheim

Saisoneröffnung

MAIN-TAUBER-KREIS 04.10.2022 - 12:35 Uhr 2 Min.

Igor Levit beim Eröffnungskonzert zur neuen Saison in der Tauberphilharmonie

Levit präsentiert nicht nur oft Gehörtes, sondern seine Neugier findet sich auch in seiner Stückauswahl wieder. Das wurde am Samstag in der Tauberphilharmonie Weikersheim deutlich, wo der Künstler den Saisonauftakt bestritt und sich mit seiner Stückauswahl zwischen den Polen Tradition und Moderne von der Spätromantik über das Volkslied bis hin zum Jazz bewegte.

Beseelte Ruhe

Zunächst die Choralvorspiele von Johannes Brahms, vom Spätromantiker Ferruccio Busoni auf ein anderes, komplexes Level hochbearbeitet, wobei die Innigkeit der Choräle vollkommen unberührt blieb. Der Pianist bewegte sich mit seiner Interpretation traumwandlerisch mit rundem, warmem Ton in diesem Wohlklang und schuf im Konzertsaal eine Atmosphäre beseelter Ruhe.

Danach ein Stück, das eigens für Igor Levit geschrieben wurde und erst im Januar dieses Jahres in der Carnegy-Hall in New York uraufgeführt wurde. Es stammt aus der Feder des großen amerikanischen Jazzpianisten Fred Hersch, der sich selbst als Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz versteht.

Tiefe Freundschaft

Die beiden Musiker haben sich 2018 kennengelernt, und es entstand eine tiefe Freundschaft, die ihren Ausdruck in dem Stück »Variations on a Folksong« fand, das Hersch für Levit basierend auf dem bekannten Siedlerlied »Oh Shenandoah« geschrieben hat.

»Wenn sie der Meinung sind, dass Igor Levit in der ersten Hälfte zu wenig Töne gespielt hat, dann verspreche ich ihnen, das wird sich im zweiten Teil grundlegend ändern«, versprach Intendant Johannes Mnich nach der Pause.

Kongenial interpretiert

Und er sollte recht behalten, denn die zweite Hälfte des Konzerts begann mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Oper »Tristan und Isolde«, das von dem großen ungarischen Komponisten Zoltan Kocsis für Klavier gesetzt und von Igor Levit kongenial interpretiert wurde.

Wie sie es gemeinsam schafften, die vielen Farben des großen Orchesters, das eigentlich dafür nötig ist, auf den Flügel zu übertragen, verdient höchste Bewunderung. Ohne abzusetzen, glitt Levit von der Wagner-Oper zur einem der anspruchsvollsten Werke der gesamten Klavierliteratur, der irrwitzig virtuosen h-Moll-Sonate von Franz Liszt über. Das 30-minütige Werk sorgte nach seiner Uraufführung, vier Jahre nachdem sie Liszt komponiert hatte, nicht nur für positive Reaktionen bei der Kritik. Anders in Weikersheim, denn nach der virtuosen Darbietung Levits, dem die zweite Konzerthälfte alles abverlangte, gab es nur eine Reaktion, nämlich absolute Begeisterung für einen Pianisten, der mit Recht als einer der Größten seiner Zunft gilt. Man war sich bei dem anschließenden Empfang einig, dass das Auftaktkonzert viel Lust auf die kommende Spielzeit macht, für die das Team der Tauberphilharmonie eine Mischung von altbekannten und neuen Gesichtern sowie Nachwuchskünstlern und Stars von heute gewinnen konnte.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Saisoneröffnung Tauberphilharmonie Die Verantwortlichen der Tauberphilharmonie Weikersheim um Intendant Johannes Mnich haben sich für die neue Spielzeit ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm von Musik aus allen Genres über Kabarett bis hin zu Tanz einfallen lassen und dafür neben altbekannten auch völlig neue Gesichter sowie Nachwuchskünstler und Stars von heute gewinnen können. Zum Beginn der neuen Spielzeit wählte Mnich nachdenkliche und kämpferische Worte, mit denen er auf die besondere Zeit einging, in der wir nach wie vor leben. Scharfe Kritik übte der Intendant am Wandel der Gesellschaft, der sich in den vergangenen Monaten vollzogen habe. Da würden Egoismus und Dummheit Einzelner über das Wohl der Schwachen und Benachteiligten gestellt. "Und diese Haltung wird nicht im stillen Kämmerlein, sondern auf offener Straße und online wie offline nicht unter Pseudonym und versteckt, sondern unter Nennung des Klarnamens ausgelebt." Die Anstiftung zu diesem unsozialen Verhalten komme nicht von Splittergruppen, sondern von Institutionen und Parteien, die sich zunehmend im Mittelpunkt der Gesellschaft wähnen, wo sie nach Mnichs Meinung nicht hingehören. Er rief alle auf, der dadurch entstehenden Verunsicherung nicht nachzugeben. Das Team der Tauberphilharmonie wolle seinen Beitrag dazu leisten und als Ort der Begegnung gegen Engstirnigkeit und Blasenbildung wirken. (riff)