Village-Apps in Wertheimer Region ein großer Erfolg

Aktuelle Informationen und Austausch im Dorf vereinfacht

Wertheim 27.02.2023 - 15:09 Uhr 3 Min.

Sehr zufrieden mit den Möglichkeiten der Village-App sind Höhefelds Ortsvorsteher und Projektinitiator Christian Stemmler (vorne) und Gerhard Klinger. Foto: Birger-Daniel Grein Zu den beliebtesten Teilen der Village.App in den Wertheimer Ortschaften zählen die Gruppen, so auch in Höhefeld. Foto-Birger-Daniel Grein

Federführend für die Etablierung ist Höhefelds Ortsvorsteher Christian Stemmler. Höhefeld war auch die erste Ortschaft der Kreisstadt, die die App startete. Dort ging sie am 1. November 2022 an den Start. Weitere Ortschaften folgten, zudem gibt es auch bei weiteren Orten Interesse. Im Gespräch mit unserem Medienhaus blicken Stemmler und Gerhard Klinger, der die Dorf-Internetseite betreut, auf das App-Projekt.

Bürger effektiv erreichen

Stemmler berichtet, als er 2019 zum Ortsvorsteher gewählt wurde, habe er sich die Frage gestellt, wie er die Bürger effektiv erreichen könne. Da er aus der IT-Branche kommt, wollte er dazu auch auf die digitale Schiene setzen. Nach Recherchen sei er auf das 2020 gegründete Start Up Blue Village Innovations in Frankfurt aufmerksam geworden, deren App seine Anforderungen erfüllt hätte.

Höhefeld sei eine der ersten 40 Gemeinden gewesen, die die App testeten. Klinger war von Anfang an einbezogen. Er berichtet, er sei etwas skeptisch gewesen, ob die App die Internetseite ersetzt. Dies sei aber nicht der Fall. Einig sind sich beide, die Internetseite stelle das Dorf vor, die App biete aktuelle Infos. Teilweise veröffentliche man Nachrichten auch auf beiden Kanälen.

Mit der App sind beide zufrieden. »Seit 2021 gab es keinerlei Ausfälle«, so Stemmler.

Weiterhin im Kontakt

Er steht weiterhin in engem Kontakt mit dem App-Anbieter und bringt auch Verbesserungsideen ein. So wurde beispielsweise seine Idee umgesetzt, Gruppen auch für Mitglieder aus mehreren Ortschaften zu öffnen. »Es ist eine offene, ehrliche und transparente Zusammenarbeit mit der Firma«, betont er.

Die Kosten für die App beziffert er auf 0,32 bis 0,35 Euro je Einwohner des Dorfs und Jahr. Der Stadt Wertheim liege ein Vorschlag zur Kostenübernahme für alle Orts- und Stadtteile der Kreisstadt vor. Dieser soll noch im ersten Halbjahr 2023 dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden, sagt er.

Eine der wichtigsten Bedingungen für die App-Auswahl war die einfache Bedienbarkeit. Diese sei erfüllt, bestätigt auch Klinger. Er nutzt die App privat, stellt aber auch Informationen für das Dorfgasthaus und die Kirchengemeinde ein.

»Auch für mich als Senior ist die App einfach zu handhaben, und es ist auch absolut einfach etwas einzustellen«, sagt er, und Stemmler ergänzt, ursprünglich hätten sie beide angenommen, die App werde eher von den Jüngeren genutzt. »Nun wird sie aber von Jugendlichen bis hin zum Senior genutzt«. Der älteste User sei 85 Jahre alt.

Stemmler zeigt im Gespräch mit unserem Medienhaus auch die diversen Möglichkeiten auf, die Höhefeld und die anderen Ortschaften nutzen. Informationen der Ortsverwaltung könnten schnell verteilt werden. »Fast alle Vereine sind mit Gruppen auf der App vertreten, ebenso die evangelische Kindertagesstätte und die Kirche«, freut er sich. Zudem pflegten Vereine ihre Termine in die App ein. Sie nutzten auch meist geschlossene Gruppen, die nur für deren Mitglieder offen stünden.

Viele offene Gruppen

Es gibt in der Höhefelder App, wie in allen Ortschaften aber auch viele offene Gruppen für alle Bürger. Aktuell hat die App in Höhefeld 278 registrierte Nutzer. 129 davon sind in der Gruppe »Höhefeld ist schön«, auf der Bürger besondere Fotos aus dem Dorf präsentieren.

Der Renner: Fotogruppen

Laut Stemmler sind solche Fotogruppen überall der Renner. Auch die Gruppe »Gesucht und gefunden« ist gefragt. Beide sind sich einig, die Leute seien dankbar für diese Gruppe, da sie sonst nicht wüssten, wo sie solche Informationen veröffentlichen sollten. Kaum genutzt werde bisher die Rückmeldefunktion der Bürger auf Veranstaltungsankündigungen. Diese ermöglicht anonym die Erfassung der Anzahl der Interessierten. »Häufig genutzt wird die Gefällt mir-Funktion für Beiträge, weniger die Kommentarfunktion«, so Stemmler.

Er freut sich, dass es in der App noch nie angreifende Kommentare gab. Dies liege wohl auch daran, dass man mit Klarnamen kommentiere.

Für Wertheim gibt es eine spezielle Verbindung der Apps der Ortschaften. Diese sind in den Bereichen Ortsvorsteherinformationen, Marktplatz, Events und Gruppen vernetzt. Stemmler wünscht sich, dass irgendwann mal alle Stadtnachrichten und Stadttermine direkt in die Apps der Ortschaften geladen werden.

Zahlen und Fakten: Die Village-Apps

Die Village-Apps in den Wertheimer Ortschaften werden bei den Einwohnern immer beliebter. Alle Werte beziehen sich auf den Stichtag 13.Februar 2023.

Die App von Höhefeld ist seit 15 Monaten in Betrieb. Es sind 65,4 Prozent der Einwohner angemeldet. Darüber werden aber auch deren Familienmitglieder erreicht.

Bettingen ist seit neun Monaten dabei. Ebenso gibt es die App in Waldenhausen (seit sieben Monaten), Kembach (seit acht Monaten), Dörlesberg (seit zwei Monaten), Sachsenhausen (seit vier Monaten) und Urphar (seit 2,5 Monaten).

Im Durchschnitt nutzen 45,9 Prozent der Einwohner der Dörfer die App.

Initiator Christian Stemmler hebt hervor, dass 50,6 Prozent der Nutzer täglich in die App schauen. Insgesamt gibt es in den sieben Apps 115 Gruppen, es wurden bis zum Stichtag der Statistik insgesamt 520 Veranstaltungen angelegt, 288 Kommentare geschrieben und 6960 Mal auf »Gefällt mir« gedrückt. Außerdem wurden 1809 News-Beiträge veröffentlicht, und es gab 139 Marktplatzangebote.

Die Gesamtnutzerzahl in der Kreisstadt Wertheim lag zum Stichtag bei 1739 Personen.

Interesse an der Village-App haben zudem Lindelbach, Dietenhan und Nassig geäußert. Außerdem starteten Niklashausen laut Stemmler in die sechsmonatige Testphase. (bdg)