Vier neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt

Statistik: Überdurchschnittliche Impfquoten im Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 03.06.2021 - 19:43 Uhr

Es handelt sich in mindestens drei Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für ihre Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5062.

Die Zahl der bereits Genesenen liegt bei 4850. Somit sind derzeit 123 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen.

Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 20 (+2), Boxberg: 8, Creglingen: 0, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 6, Grünsfeld: 4, Igersheim: 1, Königheim: 1, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 26, Niederstetten: 7, Tauberbischofsheim: 6, Weikersheim: 2, Werbach: 0, Wertheim: 40 (+2) und Wittighausen: 1.

Britische Varianten

Bei 15 weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die britische Variante (B.1.1.7) des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1066 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.

Die angeordnete Quarantäne für die betroffenen Gruppen der katholischen Kindertagesstätte St. Michael in Großrinderfeld konnte aufgehoben werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Donnerstag, 3. Juni, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 51,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (28. Mai bis 3. Juni) je 100.000 Einwohner.

Land veröffentlicht Impfquoten

Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg veröffentlicht ab sofort regelmäßig Impfquoten der Stadt- und Landkreise. Anliegen des Ministeriums ist es, Transparenz zu schaffen und die Impfstoffverteilung datenbasiert gerechter zu gestalten. Die Liste wird in der Regel einmal wöchentlich veröffentlicht und steht auf der Website des Sozialministeriums . Die aktuelle Liste (Stand 30. Mai 2021) weist für den Main-Tauber-Kreis insgesamt 55 568 Erstimpfungen und 24 229 Zweitimpfungen aus. Mit den Quoten von 41,9 beziehungsweise 18,3 Prozent Geimpfter liegt der Landkreis über dem Landesdurchschnitt von 41,7 beziehungsweise 17,3 Prozent

. ?gufi