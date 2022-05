Warum mehr als 100 BRK-Motorradstreifen nach Kreuzwertheim kamen

Segnung

Kreuzwertheim 01.05.2022 - 11:33 Uhr 1 Min.

Zwei lange Coronajahre hindurch musste es ohne kirchlichen Segen gehen, seit dem Wochenende sind die Motorradstreifen des Bayrischen Roten Kreuzes diesbezüglich wieder up to date. In Kreuzwertheim trafen sich am Freitag gleich mehrere Duzend der gut100 BRK-Kradmelder, auch Kollegen der bayrischen Polizei waren mit ihren Motorrädern gekommen. Es ging um den Segen aber auch ums gesellige Miteinander der Blaulichtkräfte. Foto: Michael Geringhoff

Dass es für den Saisonstart der Truppe gerade Kreuzwertheim geworden ist, liegt am legendär guten Essen, wie es die örtliche Bereitschaft, laut der Landrätin und BRK-Vorsitzenden Sabine Sitter, traditionell bereitet. Auch liegt es daran, dass der Main-Spessart-Kreis der räumlich größte in Bayern ist. Hier sind für den BRK-Fachdienst-Motorrad regelmäßig die größten Distanzen zu überwinden. Dass es beim Segnen eigentlich um die Fahrer geht, machte Pfarrerin Stephanie Wegener deutlich, ließ aber auch keinen Zweifel daran, dass der kirchliche Segen eventuell auch auf die Motorräder "abfärbe". Es werde ehedem viel zu selten gesegnet, findet ihr katholischer Amtskollege der Diakon Thomas Pfeifer. Gott sei überall gegenwärtig, warum nicht auch in den Motorrädern der Bereitschaft, schließlich würden die eingesetzt, um Menschen zu helfen.

Vor 40 Jahren gegründet

Als Landesbereitschaftsleiter schaute Dieter Hauenstein auf die Tradition der Staffeln die, vor 40 Jahren in Oberbayern als Pilotprojekt gegründet mittlerweile zwischen Altötting, Berchtesgaden bis nach Würzburg hin unterwegs sind. "Eine Innovation, die sich mittlerweile längst in ganz Deutschland durchgesetzt hat", wie Hauenstein betonte. In ihren Grußworten beleuchteten die Landrätin, als auch der Kreuzwertheimer Bürgermeister Klaus Thoma das umfangreiche Einsatzspektrum der Streifen, die längst nicht mehr nur für Verkehrslenkung und Staubetreuung zuständig sind, sondern als First Responder im Rettungsdienst, für die Betreuung Beteiligter nach Unglücksfällen, in der psychosozialen Notfallversorgung oder als Transporteure für Medikamente und Blutkonserven eingesetzt werden.

Und dann eben auch als Katastrophenschützer, wie es der unterfränkische Bezirksgeschäftsführer Harald Erhard unterstrich. Beim Hochwasser an der Ahr seien BRK-Motorradmelder oftmals die ersten am Ort gewesen, die sich, Dank ihrer wendigen Maschinen, einen Überblick hätten verschaffen können, um die Koordination der späteren Hilfen zu unterstützen.

Michael Geringhoff