»Vieles wäre ohne die Eingemeindung gar nicht möglich«

50 Jahre Eingemeindung Freudenberg:Was die Ortsvorsteher von Wessental, Rauenberg, Ebenheid und Boxtal über die Gebietsreform von 1972 sagen

Freudenberg 02.01.2022 - 18:33 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viele große Projekte in den Ortsteilen von Freudenberg wie hier das Dorfgemeinschaftshaus Wessental sind nur durch ein Zusammenspiel der Haushaltsmittel aus der Gesamtstadt und den Eigenleistungen der Dorfbewohner möglich. Fotos: Birger-Daniel Grein Vereint und doch in vielem noch eigenständig: Vor 50 Jahren wurden die Dörfer Rauenberg, Wessental, Boxtal und Ebenheid nach Freudenberg eingemeindet.

Im Gegensatz zur Kreisstadt Wertheim erfolgt die Wahl zum Freudenberger Gemeinderat als unechte Teilortswahl. Damit haben die Ortschaften garantiert Vertreter im Gemeinderat der Gesamtstadt. Unser Medienhaus hat mit den Ortsvorstehern der vier Ortsteile über die Bedeutung der Eingemeindung gesprochen.

Wessentals Ortsvorsteher Roland Hildenbrand findet die Zusammenlegung der Verwaltungen sinnvoll. »Die Herausforderungen sind für kleine Orte allein gar nicht machbar«, sagt er. Wessental sei sehr gut aufgestellt. Das Verhältnis zwischen Ortschaften und Kernstadt sei etwas generationenabhängig. »Die Jugend heutzutage versteht sich besser, als es in den Generationen zuvor der Fall war.« Bei den älteren Einwohnern gebe es immer noch ein Gefühl der Vorsicht, was das Zusammenwachsen angeht.

Eigenleistungen betont

Siegbert Weis, Ortsvorsteher von Rauenberg, erklärt, es gebe noch Einwohner, die der Selbstständigkeit des Ortes etwas nachtrauern würden. »Aber vieles wäre und ist ohne die Eingemeindung gar nicht möglich.« Beispielhaft verweist er auf Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und die Aufgaben unter anderem beim Gebäudeerhalt. Die Beziehungen der Rauenberger zur Kernstadt seien eher gering, dies liege auch an der Entfernung und der fehlenden direkten Verkehrsverbindung. »Für die jungen Leute spielen örtliche Grenzen aber keine Rolle mehr.« Für die Zukunft der Gesamtstadt wünscht er sich eine gute Lösung für die Entwicklung der Feuerwehr und deren Gerätehäuser.

Einig sind sich die Ortsvorsteher über die Bedeutung der Eigenleistungen, die die Menschen in den Dörfern erbringen. Außerdem loben sie das gute Miteinander und die vielfältige Vereinsstruktur, die sich in allen Ortsteilen, aber auch in der Kernstadt erhalten haben und teils auch ausgebaut wurden.

Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg betont: »Ohne die Eigenleistung und die Dorfgemeinschaft würden wir nicht so gut dastehen.« Die Dörfer profitierten von den Finanzen der Gesamtstadt, aber es gebe in ihnen auch sehr viel Eigenleistung in allen Bereichen, sagt er. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz und der Zusammenhalt im Dorf sei eine wichtige Basis, die einiges mehr möglich mache. »Es gibt beispielsweise einige Projekte, da zahlt die Stadt das Material und die Arbeiten erfolgen ehrenamtlich durch die Dorfbewohner.« So ist es in allen Ortsteilen.

Auch Berg sieht bei den älteren Einwohnern noch Vorbehalte hinsichtlich des Zusammenwachsens der Gesamtstadt. Früher sei der Schwerpunkt der Haushaltsmittelverwendung die Kernstadt gewesen. In den vergangenen acht Jahren seit der Amtsübernahme von Bürgermeister Roger Henning habe sich dies geändert. »Er achtet auf die Gleichbehandlung von Kernstadt und Ortsteilen«, stellte Berg fest. Seine Wünsche für die Zukunft sind eine Verbesserung bei den kommunalen Einnahmen, mehr Normalität in Coronazeiten und dass Henning noch lange als Bürgermeister erhalten bleibt.

Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner schließt sich dem Lob seiner Kollegen für das Engagement der Dorfeinwohner an. Er erklärt zudem, dass auch die Unternehmen in den Ortschaften mit ihrer Gewerbesteuer einen bedeutenden Anteil der Einnahmen für die Gesamtstadt beitragen. Zudem fänden sich Teile der Windkraftanlagen auf Gemarkungen der Ortsteile. Auch durch die Windräder fließt Gewerbesteuer. Mit Blick auf die Zukunft sagt er: »Ich wünsche mir, die Feuerwehrabteilungen der Ortsteile zu erhalten und den gemeinsamen Standort zu schaffen.« Weitere Wünsche von ihm sind der Lückenschluss des Radwegs zwischen Boxtal und Freudenberg und flächendeckende Glasfaseranschlüsse auch in den Ortsteilen.

Die vier Ortsvorsteher betonen einhellig die Bedeutung der unechten Teilortswahl, um ein Mitspracherecht der Ortschaften sicherzustellen. Weis: »Direkte Stimmen zu haben, ist besser als Patenstadträte.« Leider werde es schwieriger, Kandidaten zu finden, sagt der Rauenberger.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Eingemeindungen und Jubiläumsfest Die Eingemeindung von Boxtal, Ebenheid und Wessental nach Freudenberg erfolgte zum 1. Januar 1972 und von Rauenberg am 31. Dezember 1972. Die Stadt Freudenberg hatte Ende 2020 rund 3750 Einwohner. Davon entfallen rund 570 Einwohner auf Boxtal, etwa 160 auf Wessental, rund 650 auf Rauenberg und circa 270 auf Ebenheid. Durch die unechte Teilortswahl stellen laut Hauptsatzung der Stadt die Ortschaften insgesamt neun der 18 Gemeinderäte. Zum Jubiläum der Eingemeindungen findet von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Juli 2022 ein Bürgerfest in Rauenberg statt. Dieser Ort wurde als geografische Mitte der Gesamtstadt gewählt. Die Stadt wird einen speziellen Veranstaltungskalender für April bis November 2022 auflegen. ()