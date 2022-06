Vieles verpasst

Von Gusti Kirchhoff

21.06.2022 - 18:02 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mein Gott, es ist Sommer, nix wie raus, wie schnell wird er wieder vorbei sein. Hat nichts genützt - beim ersten Schritt aus der Haustür zog es mich zurück. Nichts mehr gewöhnt.

Hätte ich nur gewusst, was ich heute früh weiß. Nämlich, dass ich gewaltig was verpasst habe. So habe ich nur aus begeisterten Erzählungen von Menschen, die nicht so zimperlich waren, erfahren, dass es sich gelohnt hätte, zumindest eines dieser tollen Angebote, die es an diesem traumhaften Sommer-Sonntag in unmittelbarer Nähe gab, wahrzunehmen.

Eine Freude für alle

Verpasst in erster Linie den Schlosserlebnistag »Tierisch gut« im Schlösschen im Hofgarten. Es muss einfach wunderschön gewesen sein, etwa die Freude der Kinder (und der Erwachsenen) zu sehen, die aus dem Fundus des Museums festliche Kleider oder Anzüge vergangener Zeit anprobieren durften und dazu zauberhaft perfekt geschminkt wurden. Eine Freude für alle.

Strahlende Gesichter auch beim Basteln der Kronen für kleine Prinzessinnen und Prinzen, die stolz ihre Krone oder ein Diadem mit »Edelsteinen« verzieren durften. Die Begeisterung bei den Opas und Omas, die sich das nicht entgehen ließen, war mindestens genauso groß.

Altmodische Spiele

Im schattigen Park gab es sogenannte Outdoorspiele. Die Kinder hatten einen Riesenspaß an ganz altmodischen Spielen, wie Erbsentreffen oder Leitergolf. Unter den alten Bäumen im Schlosspark war die Hitze wohl gut auszuhalten, wenn es um die Schnipseljagd oder um die Führung für »Naturkünstler« ging.

Im 1. Stock des Schlösschens konnte man das Harfenspiel einer 10-jährigen Künstlerin genießen, während Mitarbeiter des Förderkreises bei einer fürstlichen Tafelrunde zeigten, wie man früher gräflich gespeist und getrunken hat. Kurz: ein »Schlosserlebnistag«.

Da war dieses »Familiengefühl«, wie meine Tochter mir erzählte. Es erinnerte sie an die Sonntagnachmittage ihrer Kindheit, wo sich regelmäßig die Familie mit der näheren Verwandtschaft zur Kaffeestunde traf. Das alles weiß ich jetzt nur aus den Schilderungen der Besucher. Wie gesagt: Verpasst!

Verpasst vor allem die großartige Dixie-Jazz-Band, die im englischen Landschaftspark spielte, wo die Mamas, Papas, Omas und Opas auf mitgebrachten Picknickdecken saßen und lauschten.

Warum in die Ferne schweifen? Diese Jazz-Band, die aus phantastischen einheimischen Musikern besteht, spielte obendrein kostenlos.

So viel zum Thema »Verpasst«. Passiert mir so schnell nicht mehr. Und das ist nur ein Event an diesem wahrhaftig heißen Sonntag. Es wird viel angeboten in der gesamten Region, ob es um die Museen geht, das Kloster Bronnbach und natürlich um das Schloss, die Burg, wie man sie heute nennt. Die Stadt Wertheim legt sich mächtig ins Zeug. Ich jedenfalls bin glücklich, hier zu wohnen.