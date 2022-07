Kreuzwertheimerin Barbara Klüpfel: Vielen Kindern musikalisches Grundwissen vermittelt

Leiterin der Musikschule des Musizierkreises Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 18.07.2022 - 16:55 Uhr < 1 Min.

Unser Bild zeigt Silvia Klee (links) bei der Überreichung des Buches an Bärbel Klüpfel… (von links) Silvia Klee, Vorsitzende des Musizierkreise, Bärbel Klüpfel, Kurt Sitterli, der neue Leiter der Musikschule sowie Andrea Müller-Staub, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. riff/Foto: Peter Riffenach

Vor knapp 50 Jahren kam Bärbel Klüpfel in die Marktgemeinde und engagierte sich nicht nur in dem Kindergarten, in dem sie beschäftigt war, sondern auch von Beginn an in der musikalischen Ausbildung der Kreuzwertheimer Kinder und übernahm später die Leitung der Musikschule, die von dem eingetragenen Trägerverein betrieben wurde.

»Über drei Jahrzehnte wusste sie immer was, wo von wem im Musizierkreis passierte«, lobte die Vorsitzende Silvia Klee die ausgeschiedene Leiterin und übergab ihr ein Buch, in das viele Wegbegleiter, ehemalige und aktuelle Kollegen und Schüler der Musikschule ihre Erinnerungen eingetragen hatten. »Beim Lesen der Beiträge bekommt man Gänsehautfeeling«, stellte Klee fest und lobte auch Horst Klüpfel, den Ehemann der ehemaligen Leiterin, der stets mithalf und seine Frau mit Rat und Tat unterstützt habe.

»Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, vielen Kindern musikalisches Grundwissen zu vermitteln«, beschrieb Klöpfel den Anspruch des Musizierkreises. Das »Hilfskonstrukt« eines eingetragenen Vereins sei gewählt worden, weil der Einrichtung die Anerkennung als Musikschule von den Behörden verweigert wurde. Sie hoffe, dass es irgendwann noch mal gelingen werde, diese Anerkennung zu bekommen. Mit dabei war auch Andrea Müller-Staub, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

