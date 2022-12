Viele zusätzliche Kosten in Wertheim sind dem Energie-Bereich geschuldet

Eigenbetrieb Gebäudemanagement: Für Photovoltaikausstattung von städtischen Gebäuden können noch keine konkreten Projekte genannt werden

Wertheim 13.12.2022

»2023 wird für den Eigenbetrieb ein spannendes Jahr«, war Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mit Blick auf die Schlagzeilen der vergangenen zehn Monate überzeugt.

Spürbare Auswirkungen

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und daraus resultierend die Fluchtbewegung aus dem Land sowie die Preissteigerungen für Energie und viele Rohstoffe haben Auswirkungen bis ins »kleine Wertheim«, erklärte Kiefel. »Wir haben versucht, alle Preissteigerungen bis hin zum Reinigungsmittel zu berücksichtigen, und dadurch steigt der Aufwand auf rund 7,97 Millionen Euro.« Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem laufenden Wirtschaftsplan von rund 1,55 Millionen Euro.

Darin enthalten sind rund 95.000 Euro an Rückstellungen für dieses Jahr geplante, aber nicht ausgeführte Sanierungsmaßnahmen, die im kommenden Jahr aufgelöst werden sollen. Außerdem sind für den Gebäudeunterhalt 466.000 Euro vorgesehen, womit man den aufgelaufenen Sanierungsstau zumindest zum Teil abarbeiten möchte. Der Anteil aus dem Gesamtaufwand, der aus dem städtischen Haushalt erstattet werden muss, erhöht sich von knapp 5,17 auf rund 6,26 Millionen Euro. Ein Großteil der Mehrkosten sei auf den Bereich Energie zurückzuführen, so Kiefel.

Man habe mit Preissteigerungen in den Bereichen Gas, Strom und Wärme zu kämpfen und habe diese gemäß den aktuell gültigen Bezugsverträgen mit den Stadtwerken eingeplant. »Wenn hier die angekündigten Erleichterungen kommen, werden die sich natürlich positiv auswirken«, erklärte die Mitarbeiterin. Weiter voranschreiten wolle man in Sachen Photovoltaikausstattung von städtischen Gebäuden, erklärte sie mit Blick auf das Investitionsprogramm, das in diesem Bereich für 2023 rund 250.000 Euro ausweist.

Da die Prüfung der Statik der vorgesehenen Dachflächen und der Lieferfähigkeit noch nicht abgeschlossen ist, bat Kiefel um Verständnis, dass sie hier noch keine konkreten Projekte nennen könne.

Viel Geld für LED

Viel Geld möchte die Stadt in den beiden nächsten Jahren für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung aus LED in die Hand nehmen. Unterstützt durch die Fachexpertise aus den Stadtwerken sollen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine Million Euro investiert werden.

Laut den Unterlagen betrugen die Kosten 2021 noch 1,7 Millionen Euro. Für das laufende Jahr sind rund zwei Millionen Euro (inklusive Wasser/Abwasser) eingeplant. Im nächsten Jahr geht man von mehr als 2,8 Millionen Euro aus. Hinter den steigenden Kosten stecken demnach Preiserhöhungen für Strom und Wärme, welche die Stadtwerke an den Eigenbetrieb weitergeben. riff

Hintergrund: Pläne für die Gebäudewirtschaft der Stadt Wertheim

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Wertheim ist seit Januar 2001 ein eigenständiger Betrieb, der dementsprechend einen Wirtschaftsplan vorzulegen hat. Christian Melzer, Abteilungsleiter Referat Hochbau, stellte am Montagabend den Plan für das kommende Jahr vor.

Der Umsatz wird für 2021 mit 6,25 Millionen Euro im Erfolgsplan festgelegt. Er liegt damit unter den Vorjahren. Die Erstattung der Stadt wird sich auf 5,38 Millionen Euro belaufen. Sie erhöht sich damit um 16.000 Euro im Vergleich zu 2020.

»Auch der Eigenbetrieb muss sich aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Wertheim einschränken. Wiederkehrende Aufgaben müssen dennoch erledigt werden«, so Melzer. Zu diesen zählen neben den Wartungspflichten auch Sicherheits- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Im Bereich Einzelmaßnahmen »Unterhaltung« gibt es laut Melzer einen großen Einschnitt zu verzeichnen. Hier wurde in den vergangenen Jahren deutlich mehr investiert. So waren für Einzelmaßnahmen beispielsweise im Jahr 2020 insgesamt 344.000 Euro veranschlagt. Für 2021 sind dies nur noch 193.000 Euro.

Größter Posten innerhalb dieser Maßnahmen sind mit 75.000 Euro die Arbeiten im Mehrzweckgebäude Vockenrot, die sich als Auflagen aus Begehungen ergeben haben. Mit 29.000 Euro schlägt die Stromverkabelung in der Grundschule in Reicholzheim zu Buche.

»Das bedeutet, der Investitionsstau, der sich schon über viele Jahre aufgebaut hat, wird sich durch die finanzielle Situation der Stadt noch vergrößern«, gab Melzer zu bedenken.

Leicht sinkende Personal- und Verwaltungskosten und im Gegenzug gestiegene Strom- und Wasserpreise und Wärmekosten tragen zum aufgestellten Finanzplan bei. Für Flüchtlinge und Obdachlose müssen weiterhin Wohnungen angeboten werden. Allerdings würde der Eigenbetrieb aufgrund der schwankenden Auslastung die Kosten nicht komplett zurückbekommen.

Die Anzahl der Anschlussunterbringungen variiere jedoch.

Zusammenfassend betonte Melzer, dass der Eigenbetrieb bestrebt ist, einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dazu zähle auch, dass eine Kreditaufnahme derzeit nicht notwendig sei.

Richard Diehm (Grüne) regte in der kurzen Diskussion den Bezug von Ökostrom an.

Wie Melzer versicherte, ist der Eigenbetrieb immer bestrebt, vorhandene Ölheizungen in den eigenen Gebäuden gegen moderne, ökologische Heizsysteme auszutauschen. (riff)