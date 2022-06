Viele Straßen im Kreis Main-Tauber sind in schlechtem Zustand

Nur wenige Sanierungen geplant

Wertheim 23.06.2022 - 15:30 Uhr 3 Min.

Seit Jahren ein Ärgernis: Die Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld ist in einem so schlechtem Zustand, dass hier nur noch 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf. Eine Sanierung des Abschnitts ist bis 2025 allerdings nicht vorgesehen, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Demnach weist die zuletzt 2020 erfolgte Zustandserfassung und -erhebung (ZEB) aus, dass 50,5 Prozent aller Landesstraßen im Landkreis auf einer Notenskala von Eins bis Fünf die Note 3,5 und schlechter bekommen .

Lediglich 6,5 Prozent der Landesstraßen sind nach dieser Kategorisierung in »neuwertigem Zustand«. 24,3 Prozent aller Landesstraßen im Main-Tauber-Kreis sind in einem »sehr guten bis guten Zustand«. Eine befriedigende Zustandsnote (2,5 bis 3,5) erhalten 18,6 Prozent der Landesstraßen. Mehr als 22 Prozent der Straßen befinden sich allerdings bereits in einem so schlechten Zustand, dass »Anlass zur intensiven Beobachtung und Analyse« bestehe, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf die Anfrage der beiden FDP-Abgeordneten Stephan Brauer und Christian Jung. Für 28,4 Prozent der Landesstraßen gilt: Sie haben »den Schwellenwert 4,5 überschritten«, was zur »Einleitung baulicher oder verkehrsbeschränkender Maßnahmen« führe.

Wie Fahrbahnbeläge beschaffen sein müssen, um in eine der beiden schlechtesten Kategorien eingestuft zu werden, das konnte das Verkehrsministerium in seiner Antwort auf eine umfangreiche Anfrage dieser Redaktion zum Zustand der Landesstraßen »nicht pauschal beschreiben«. Der Bewertung der Fahrbahnen liege eine »sogenannte Wertesynthese« zugrunde, hieß es aus Stuttgart. Anhand einer Reihe von Zustandsmerkmalen werden demnach Gebrauchs- und Substanzwerte eines Fahrbahnbelags gebildet und diese anschließend zu einem Gesamtwert zusammengesetzt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der jeweilige Zustand einer Fahrbahn sehr individuell bewertet wird und keine pauschalen Aussagen zur Bewertung eines Fahrbahnzustandes möglich sind.

Zwischen Urphar und Eichel sind die Spurrillen auf der Fahrbahndecke inzwischen so tief, dass nach Regenfällen regelmäßig Wasserlachen darin stehen bleiben. Ein Schild warnt davor. Diese Schäden sind laut Regierungspräsidium Stuttgart nicht bekannt. Fotos: Gunter Fritsch

Die Pressestelle des Verkehrsministeriums zeigt deshalb Einzelbeispiele auf, welche Landesstraßen im Main-Tauber-Kreis den Warn- oder den Schwellenwert bereits überschritten haben. Und damit in eine der beiden schlechtesten Kategorien fallen. Die L 509 zwischen Külsheim und Bronnbach etwa gehört zu den Straßenabschnitten, die in der Kategorie »Warnwert überschritten« die Benotung 3,5 bis 4,5 erhalten haben. Die Ergebnisse der ZEB 2020 und das Erhaltungsmanagement Landesstraßen 2022 bis 2025 stellen anschließend die Grundlagen für zukünftige Erhaltungsmaßnahmen an den Fahrbahnen dar, heißt es aus dem Ministerium weiter.

Übersetzt bedeutet dies: Eine Einstufung in die Kategorien »Schwellenwert überschritten« (Note 4,5 und schlechter) heißt lediglich, die Abschnitte »sollen in naher Zukunft in das Erhaltungsprogramm aufgenommen werden«. Abschnitte mit einer einer Note 3,5 bis 4,5 (»Warnwert überschritten«) sollen »mittelfristig saniert saniert werden«, heißt es weiter. Damit bilde die Einstufung in die jeweiligen Kategorien »die Grundlage für die perspektivische Maßnahmen- und Budgetplanung«. Ergänzend heißt es aus dem Ministerium aber auch: Aus Gründen der Verkehrssicherheit könnten allerdings »kurzfristig erforderliche Maßnahmen unabhängig der Priorisierung und des Erhaltungsprogramms vorgezogen werden müssen«, heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage weiter.

Keine Sanierung bis 2025

Der Blick auf die Landesstraße 2310 zeigt, dass auch bei einem schlechtem Fahrbahnzustand in naher Zukunft noch keine Sanierung vorgesehen sein muss. So zeigen die Ergebnisse der Straßenzustandserfassung aus dem Jahr 2020 zwar, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen Grünenwört und Mondfeld sowohl der Warn- wie auch der Schwellenwert in Teilen bereits überschritten sind und »bestätigen somit die Erhaltungsbedürftigkeit der Fahrbahn«. Im Landesprogramm zum Erhalt von Landesstraßen für die Jahre 2022 bis 2025 sei allerdings »kein Erhaltungsabschnitt ermittelt« worden, heißt es weiter, weshalb eine zeitnahe Sanierung auf diesem Abschnitt, auf dem bereits seit Jahren wegen des schlechten Straßenzustandes nur noch 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf, auch nicht vorgesehen sei, lautet die Auskunft des Verkehrsministeriums

Saniert wird der Abschnitt der L 2310 allerdings zwischen Eichel und Wertheim. Hier soll in den Sommerferien lärmmindernder Asphalt aufgetragen werden für Kosten von rund 685.000 Euro. Im Zuge der Sanierung muss auch eine Stützmauer erneuert werden, die sich auf dem Abschnitt zwischen der L 2310 und der Eichelgasse befindet. Kosten hierfür: 300.000 Euro. Auf dem Abschnitt der L 2310 zwischen Urphar und Eichel, auf dem vor Spurrillen und damit verbunden Schleudergefahr gewarnt wird, sind dem Regierungspräsidium Stuttgart keinerlei Fahrbahnschäden bekannt. Die Warnschilder, so vermutet die Pressestelle des Ministeriums, könnten vom Straßenbetriebsdienst des Landkreises aufgestellt worden sein, um »einen stets verkehrssicheren Zustand des Streckenabschnitts zu gewährleisten«, wie es weiter heißt.

Von unserem Redakteur Gunter Fritsch

Die Fahrbahndecke der Landesstraße 509 auf dem Abschnitt zwischen Bronnbach und Külsheim hat den sogenannten "Warnwert" überschritten, ergibt sich aus der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) 2020 für alle Landesstraßen Baden-Württembergs. Ihr Zustand werde jetzt "intensiv beobachtet und analysiert", heißt es weiter. Foto: Gunter Fritsch

Hintergrund: Landesstraßen im Main-Tauber-Kreis Das Land Baden-Württemberg unterhält im Main-Tauber-Kreis insgesamt ein Netz von Straßen mit einer Gesamtlänge von rund 352 Kilometern. Bei der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB), die zuletzt 2020 erfolgte, wurden laut Verkehrsministerium »rund 649 Kilometer« erfasst und begutachtet. Gerechnet wurde hier die Summe der Straßenkilometer in jeweils beide Fahrtrichtungen. Das Sanierungsprogramm 2022 des Landes für die Straßen im Main-Tauber-Kreis umfasst vier Landesstraßen, und zwar die L 579 auf der Strecke der Ortsdurchfahrt Dainbach (Bad Mergentheim) und die L 2297 von der Landesgrenze bis nach Oberaltertheim. Die L 2310 auf der Gemarkung Wertheim ist mit zwei Baumaßnahmen in diesem Jahr vertreten. Im Sanierungsprogramm ist allerdings nicht nur die Fahrbahn enthalten, sondern auch der Erhalt von Radwegen, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Stützwände, Fels- und Böschungssicherungen. Seit Januar 2020 wurden im Main-Tauber-Kreis für Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen im Landkreis rund 4,75 Millionen Euro verbaut, heißt es vom Verkehrsministerium weiter. Welche Erhaltungsmaßnahmen mit Baubeginn ab 2023 und folgende Jahre vorgesehen sind, darüber kann das Ministerium noch keine Angaben machen. (gufi)