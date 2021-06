Viele Projektideen für Kreuzwertheimer Ortsgestaltung

Das Sanierungsgebiet misst eine Größe von 30,2 Hektar und ist damit fast doppelt so groß wie die bisherige Förderkulisse. Die Laufzeit ist auf rund 15 Jahre ausgelegt, kann allerdings verlängert werden. Eigentümer im Sanierungsgebiet können Maßnahmen an Gebäuden und Freiflächen anmelden. Nach Bewilligung der Maßnahme durch die Kommune ist zukünftig mit einer Förderung von 30 Prozent der Gesamtkosten bei einem Maximalbetrag von 15.000 Euro zu rechnen. Darüber hinaus können staatliche Förderungen beantragt und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten geltend gemacht werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Förderprogramms ist das Gestaltungshandbuch, das bei einem Workshop am Dienstag, 20. Juli, von 19 bis 21 Uhr in der Dreschhalle erarbeitet werden soll. Neben der Begrüßung durch Bürgermeister Klaus Thoma und einem Impulsreferat mit Einführung in die Themen steht die Erarbeitung von Ideen und Vorschlägen zum Ortsbild, der Gebäudegestaltung und zu Gärten und Freiflächen auf dem Programm. Die Vorschläge sollen in verschiedenen Gruppen erarbeitet und anschließend dem Plenum vorgestellt werden. (riff)