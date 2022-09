Viele Leerstände in Reicholzheim

Wertheim 20.09.2022

Jonas Rastelbauer vom Stadtplanungsamt stellte in der Sitzung die aktuellen Erhebungen der Verwaltung aus dem Juni 2022 vor, wonach auf der gesamten Gemarkungsfläche der Großen Kreisstadt 87 Wohngebäude als leer stehend qualifiziert sind. Bei insgesamt 5866 Wohngebäuden ergebe sich damit eine Leerstandsquote von etwa 1,5 Prozent, die Rastelbauer als »vergleichsweise gering« bezeichnete.

Auffällig ist, dass es in der Ortschaft Reicholzheim derzeit die meisten Leerstände gibt. 14 leer stehende Gebäude sind hier erfasst. 16 private und zehn städtische Baulücken hat das Planungsamt in einer Karte eingetragen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werde allerdings auf deren Veröffentlichung verzichtet, weil sonst in jeder Ortschaft nachvollziehbar wäre, welches leere Gebäude oder freie Grundstück wem gehöre, so Rastelbauer weiter. Eine hohe Zahl an privaten Baulücken gibt es mit 24 freien Bauplätzen auch im Stadtteil Eichel/Hofgarten und mit 16 in Nassig. In Grünenwört haben 13 Privateigentümer ihre Grundstücke noch nicht bebaut oder verkauft.

Insgesamt sei sowohl die Zahl der leer stehenden Gebäude wie auch die der freien Baugrundstücke in den vergangenen zwei Jahren merklich zurückgegangen, fasste Jonas Rastelbauer die Auswertungsergebnisse zusammen. So gab es 2020 noch 119 leer stehende Gebäude in der Stadt und auf den Ortschaften (Minus 32 Prozent). Bei den städtischen Baulücken, die von der Stadt offensiv vermarktet werden, ist der Rückgang noch deutlicher: Gab es 2020 noch 65 freie Grundstücke in kommunaler Hand, waren es in diesem Jahr lediglich noch 29 (ein Minus von 55 Prozent). Die Zahl der unbebauten privaten Grundstücke verringerte sich dagegen nicht so deutlich: 175 waren es vor zwei Jahren, in diesem Jahr sind es 139. Was einem Minus von 21 Prozent entspricht. Gründe, warum private Eigentümer, ihre Grundstücke nicht verkaufen oder selbst bebauen, werden in der Erhebung, die 2024 aktualisiert werden soll, keine genannt.

Die Vermarktung leer stehender Häuser und Wohnungen sowie baureifer Grundstücke bleibe weiterhin »ein wichtiger Grundsatz des Verwaltungshandelns«, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Allerdings, darauf verwies Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, habe die Stadt nur geringen Einfluss darauf, was Privat-Eigentümer mit ihren Grundstücken machten. Heiko Diehm (SPD) fragte nach, ob es angesichts gestiegener Kosten für Baukredite und Bauleistungen schon eine nennenswerte Zahl von Rückgaben an Bauplätzen gebe. Armin Dattler, Leiter der Bauabteilung, bezifferte die Zahl der Rückgaben als bisher sehr gering. Der Oberbürgermeister ging allerdings davon aus, dass sich dass wohl Anfang kommenden Jahres ändern könnte.

