Viele Kunden wollen zu den Wertheimer Stadtwerken zurück

Versorger trotz Preissteigerungen attraktiv

Wertheim 30.11.2022 - 15:04 Uhr 3 Min.

Die Gaspreise werden auch in Wertheim im kommenden Jahr spürbar steigen. Das kündigte Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier gegenüber dieser Redaktion an.

Dank einer vorausschauenden Einkaufspolitik seien die Preiserhöhungen der Stadtwerke Wertheim mit knapp 19 Cent etwa für den Arbeitspreis beim Strom im Vergleich zu anderen Anbietern noch »moderat« ausgefallen, erläutert Beier Hintergründe für das Verbraucherverhalten.

»Bei den derzeit hohen Preisen für Energie wollten in den vergangenen Monaten immer mehr Kunden zu den Stadtwerken zurückkehren, deren Verträge bei anderen Anbietern gekündigt wurden oder die aufgrund extrem gestiegener Preise selbst gekündigt haben«, beziffert Beier die Quote der Rückkehrer auf etwa 30 Prozent. Denn: Das Unternehmen zeigt sich derzeit kulant und nimmt alle die Verbraucher zurück, die schon einmal einen Vertrag bei den Stadtwerken hatten und im Versorgungsgebiet beheimatet sind. Einen Zwang, Kunden ohne Verträge für Energielieferungen, aufzunehmen, gebe es allerdings nicht, so Beier.

Doch schon in den Randgebieten des Versorgungsgebiets zeige man sich strikt, erläutert Beier das Vorgehen. So bekämen etwa Kunden des Stadtwerks Külsheim oder des Stadtwerks Tauberfranken keine Verträge über den Bezug von Strom und Gas bei den Stadtwerken Wertheim. Michael Berthold, Abteilungsleiter Vertrieb, erläutert, warum eine Übernahme von einer Vielzahl neuer Kunden schon aus Kapazitätsgründen nicht möglich wäre: »Wir haben gar nicht die dafür notwendigen Mengen von Strom und Gas zu den entsprechenden Preisen eingekauft.«

Bleiben Kunden langfristig?

Ob das Kalkül des Versorgers allerdings aufgeht, dass die zurückgewonnenen Kunden sich wieder langfristig an die Stadtwerke Wertheim binden, ist ungewiss. Sollten die Preise mittelfristig wieder sinken und andere Anbieter wieder mit einer aggressiven Preispolitik am Markt auftauchen, will Thomas Beier nicht ausschließen, dass es auch wieder zu nennenswerten Wechseln zu anderen Strom- und Gaspreisanbietern kommen könnte. Die Stadtwerke Wertheim hoffen dann, mit ihrem Service und ihrer örtlichen Versorgungssicherheit die Kunden von einem erneuten Wechsel abhalten zu können.

Stichwort Preise: Die haben die Stadtwerke Wertheim - wie alle anderen Anbieter auch - zum 1. Januar spürbar anheben müssen. Beier hat für die Kunden der Stadtwerke allerdings auch gute Nachrichten. So sei etwa der Grundpreis für Strom und Gas gleich geblieben. Auch müssten die Verbraucher mit der Jahresabrechnung für dieses Jahr lediglich die Preise zahlen, die vor drei Jahren beim Einkauf der Energieträger gegolten haben.

Dank einer vorausschauenden Einkaufspolitik sei der Arbeitspreis für Strom für das kommende Jahr zudem lediglich um knapp 19 Cent angehoben worden. Ein Preissprung, der im Vergleich zu anderen Anbietern, die ihre Preise beim Strom teilweise um 70 Cent nach oben geschraubt hätten, »moderat« ausgefallen sei, ist der Stadtwerke-Geschäftsführer überzeugt.

Gaspreise gesunken

Auch in den kommenden Jahren werde es nach allem, was derzeit an den Märkten für Strom und Gas verlangt werde, zu weiteren Preiserhöhungen kommen, verweist Prokurist Michael Berthold auf den Verlauf der Einkaufspreiskurven an den Börsen. Die Stadtwerke kauften zu den derzeit geltenden Preisen Energie für die Jahre 2024 und 2025 ein. Der Krieg in der Ukraine habe die Preise auf den Energiemärkten in bislang ungeahnte Höhen getrieben, heißt es in einem Anschreiben der Stadtwerke an die Kunden als Begründung für die Preissprünge.

Um zu verdeutlichen, um welche Dimensionen es dabei geht, nennen die Stadtwerke ein Beispiel: Im September 2022 lag der Börsenpreis für Strom etwa fünfmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Am Preisverlauf für eine Kilowattstunde Gas zeigt Berthold, dass die Preise in den vergangen Wochen zwar wieder gesunken seien, sich aber immer noch deutlich über dem Niveau vor der Energie-Krise bewegten.

Am Dienstag kostete eine Kilowattstunde Gas im Mittel 18,9 Cent für Neukunden, wie das Vergleichsportal Verivox ermittelte. Bestandskunden zahlten meist weniger. Im Jahr 2021 lag der Preis für Neukunden um diese Zeit allerdings erst bei elf Cent pro Kilowattstunde.

Stichwort: Gaspreisbremse Um den hohen Gaspreisen entgegenzuwirken, haben Bund und Länder Anfang November die sogenannte Gaspreisbremse beschlossen. Für Privathaushalte, die auf Gas und Fernwärme angewiesen sind, soll es im Dezember eine Einmalzahlung geben. Ausschlaggebend für die Höhe der Einmalzahlung ist der im September 2022 gezahlte Abschlag. Entlastet werden sollen damit vor allem Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden. Für die Monate Januar und Februar 2023 soll es rückwirkend im März kommenden Jahres für beide Gruppen Entlastungsbeträge geben, und zwar berechnet auf 80 Prozent des Verbrauchs. Für diese Höhe des monatlichen Gasverbrauchs soll der Preis für die Kilowattstunde auf zwölf Cent gedeckelt werden. Wer mehr verbraucht, soll den dann geltenden Kilowattpreise für Gas zahlen, wer weniger verbraucht, einen Bonus von seinem Energielieferanten erhalten. Eine Regelung, die nicht nur die Stadtwerke Wertheim vor große Herausforderungen stellen dürfte, wie Prokurist Michael Berthold dieser Redaktion sagte. Für die Umsetzung der Gaspreisbremse brauche es eine eigene Softwarelösung, die derzeit nur schwer zu bekommen sei, weil alle Stadtwerke nachfragten. Zudem sei noch völlig unklar, wie und in welcher Höhe die Differenz zwischen den beiden Kilowattpreisen und der Bonus den Stadtwerken finanziell ausgeglichen werde. gufi