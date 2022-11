Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viele kostümierte Narren bei Mondfelder Rathaussturm

Faschingsauftakt: Kostümprämierung beim Start in die "Muppet-Show"

Wertheim 13.11.2022 - 11:18 Uhr 2 Min.

Rathausstürmung Mondfeld, Faschingsgesellschaft. Die Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) ließ die Puppen tanzen bei der Rathausstürmung am Freitagabend, da hatte Ortsvorsteher Eberhard Roth keine Chance. Er wurde kurzerhand in Fozzi Bär von der Muppet Show verzaubert. Rathausstürmung Mondfeld, Faschingsgesellschaft. Die Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) ließ die Puppen tanzen bei der Rathausstürmung am Freitagabend, da hatte Ortsvorsteher Eberhard Roth keine Chance. Er wurde kurzerhand in Fozzi Bär von der Muppet Show verzaubert. Rathausstürmung Mondfeld, Faschingsgesellschaft. Die Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) ließ die Puppen tanzen bei der Rathausstürmung am Freitagabend, da hatte Ortsvorsteher Eberhard Roth keine Chance. Er wurde kurzerhand in Fozzi Bär von der Muppet Show verzaubert.

Die Stars des Abends war neben dem Fozzi Bär Eberhard Roth allerdings die beiden älteren Herren, die in einer roten Loge saßen und auf den Namen "Steadler und Walldorf" hören. Sie sind bekannt als die alten Opas aus der Muppet Show . Sie beobachteten das Geschehen auf dem Rathausvorplatz, hatten bissige Kommentare parat und mäkelten an allem möglichen herum. Hinter den Masken befanden sich Bea Grein und Carmen Müssig. So wurde die Wartezeit auf den Rathaussturm kurzweilig.

Nahezu jeder, der verkleidet kam, wurde persönlich mit einem passenden Kommentar begrüßt, und das waren viele. Bei einer Kostümprämierung hätten sicherlich die beiden Quallen mit ihren Lichteffekten gewonnen. Aber auch Eichhörnchen, Ziegen, Hexen, Knastbrüder, ein Eichhörnchen, Emojis, Elefant und Faultier gaben sich ein Stelldichein. "So etwas hab ich noch nicht erlebt und ich war schon oft dabei", meinte Ehrenmützenträger Reinhold Eckert. Der 81-Jährige war mit seiner Frau Lydia der älteste Verkleidete unter den Faschingsfans.

"Strengt Euch an und schwingt die Hüfte", damit wurden von "Walldorf" die Prinzen- und Elferratsgarde samt Elferrat und die Guggenmusiker des "Möfelder Ortsdüdl" angekündigt. Die Guggenmusiker unter der Stabführung von Michael Wilhelm sorgten für Stimmung. Auch die Vorstandschaft der Faschingsgesellschaft ließ sich nicht lumpen. Alle kamen verkleidet in Kostümen mit zahlreichen Charakteren aus der Comedy Serie "Muppet Show." Luisa Roth zeigte sich als Fashion Ikone und Moderatorin Miss Piggy, während Rosalie Herberich als Kermit und Maria Hengl als Janice, Leadgitarrenspielerin der Band bei der Muppet Show unterwegs war. Aber auch Gonzo, Scooter, und das Tier gaben sich ein Stelldichein. Jetzt war klar, dass das Motto der Kampagne die Muppet Show sein wird.

Man werde im kleineren Rahmen feiern. Anstatt zwei Fremdensitzungen gibt es in der Maintalhalle einen Kappenabend. Premiere beim Rathaussturm war auch die spontane Polonaise über den Vorplatz. Dennoch zeigte sich Eberhard Roth als Ortsvorsteher nicht einsichtig. Die Puppen tanzten, als er aus dem Fenster schaute, doch mit dem Schlüssel herausrücken war erstmal nichts. Da musste schon der Mondfelder David Copperfield alias Zauber Fritze (Fritz Ulshöfer) anrücken. Scharfe Geschütze wurden aufgefahren. Der Zauberstab entündete sich zur großen Sternschnuppe und Eberhard Roth stand plötzlich gefesselt als Fozzi Bär auf der Rathaustreppe. "Wenn nicht jetzt, wann dann" wurde angestimmt und der Rathausschlüssel an Kermit (Rosalie Herberich) übergeben. "Wir freuen uns auf die närrische Zeit und die super närrische Muppetshow", meinte sie kurz und knapp. Miss Pippi, Fozzi Bär, Gonzo und Animal können nun auf der Mondfelder Showbühne endlich ein Stelldichein feiern. "Etwas eng, das Kostüm als Fozzi Bär, aber ein tolles Motto haben wir", freute sich auch Eberhard Roth und wünschte dem Team eine erfolgreiche Kampagne. ghb

Günter Herberich