Viele Fragen und guter Austausch beim ersten Montagstreff

Soziales: Kontakte und Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine - Weitere Zusammenkünfte für neu Zugewanderte aller Nationen

Wertheim 31.03.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Der Montagstreff soll den Neuankömmlingen vor allem die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen und Kontakte in Wertheim zu knüpfen. Der Auftakt verlief vielversprechend und brachte einen guten Austausch in Gang, heißt es.

Würden bei der knappen Vorlaufzeit überhaupt Menschen kommen? Diese Frage stellten sich die Vorsitzenden von WiW, Elke Schwarzer, Walter Hörnig sowie Rainer Lotz. Letztlich waren sie von der Zahl der Besucher überwältigt: Etwa 25 ukrainische Frauen, Kinder und Männer waren gekommen, zusätzlich viele, die die Kriegsflüchtlinge derzeit betreuen und unterstützen. So war auch die Sprachbarriere schnell überwunden, denn viele Unterstützer konnten mit Russischkenntnissen aushelfen.

Fragen und Wünsche geäußert

Die meisten der aus allen Landesteilen der Ukraine stammenden Menschen sind nach Wertheim geflüchtet, da sie hier bereits Anlaufstellen über Verwandte oder Freunde hatten. Um sich untereinander zu vernetzen, tauschten die Anwesenden ihre Kontaktdaten aus, so die Mitteilung. Außerdem wurde eine E-Mail-Liste erstellt, über die der Verein Willkommen in Wertheim künftig sämtliche Informationen und Angebote weiterleiten kann. Später hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, ihre Fragen und Wünsche vorzubringen. Weit oben steht bei allen die Hoffnung auf eine dauerhafte Unterkunft. Auch der Wunsch, möglichst schnell die deutsche Sprache zu lernen, ist groß.

Thematisiert wurden außerdem die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie das Angebot kostenfreier SIM-Karten für die Handys ukrainischer Flüchtlinge, durch die der Kontakt mit Verwandten erleichtert werden soll, die in der Heimat zurückgebliebenen sind.

Jugendtreff und Bürgerverein

Im Laufe des Nachmittags kamen außerdem Vertreter verschiedener Einrichtungen, um sich vorzustellen und Hilfe anzubieten: Vom Familienzentrum waren Katharina Doktorowski und Alex Schuck dabei. Auch Vertreter des Jugendtreffs 114 und Elena Kalinski vom Bürgerverein Wartberg stellten sich vor. Irina Nikolskij und Juri Bastron von der russisch-orthodoxen Gemeinde berichteten von dem anstehenden zweiten Hilfskonvoi an die ukrainisch-polnische Grenze.

Erste Eindrücke und Geschenke

Nach zwei Stunden verließen die Gäste den ersten Montagstreff nicht nur mit neuen Informationen und Eindrücken, sondern auch mit Geschenken: Viele Wertheimer wollten vor allem den geflüchteten Kindern etwas Gutes tun und haben im Spielwarengeschäft Geschenke für Kinder verschiedenen Alters gekauft und verpackt.

Diese sorgten bei der Übergabe für große Freude und strahlende Augen. Auch die katholische Kirchengemeinde Bestenheid beteiligte sich mit Willkommens-Paketen, die mit allerlei Dingen des täglichen Bedarfs, von Hygieneartikeln über Kinderspielzeug bis hin zu Lebensmitteln, gefüllt sind. Jede Familie konnte ein solches Paket mit nach Hause nehmen.

Nach diesem ermutigenden Auftakt soll der Montagstreff ab sofort zu einer festen Einrichtung werden, und zwar »für neu Zugewanderte aller Nationen«, betonten die Vorsitzenden von Willkommen in Wertheim. Dazu werden weitere Helfer benötigt.

Weitere Helfende gesucht

Wer Lust und Zeit hat, bei diesen Treffen Unterstützung zu leisten, kann sich unter der E-Mail-Adresse wiw2022@icloud.com melden oder einfach an einem der kommenden Montage ins Familienzentrum kommen. Der nächste Montagstreff findet am 4. April von 14 bis 17 Uhr in der John-F.-Kennedy-Straße 2 im Stadtteil Reinhardshof statt. Jeder ist willkommen, Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es abschließend.

