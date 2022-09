Viele Aktivitäten der Vereine im Dorf an der Tauber

Vereinsserie: VdK-Gruppe mit spürbarem Mitgliederzuwachs - Narren trotz Corona aktiv

Zu den bisherigen Höhepunkten der Vereinsaktioen in diesem Jahr gehörte der Fasching des RNC Reicholzheim im Frühsommer für Kinder und Erwachsene.

Seit Mitte Februar läuft der Trainingsbetrieb beim Sportverein VfB Reicholzheim wieder, anfangs noch unter Coronaschutzauflagen. Anfang Juni führte der Verein sein Dorfturnier durch. "Die Mitglieder blieben uns über die Pandemie treu, wir hatten sogar einen Mitgliederzuwachs", freute sich der Vorsitzende Carsten Schmidt. In de letzten beiden Jahren sei vor allem das Beachvolleyballfeld im Freien ein beliebter Anlaufpunkt gewesen. Dadurch sei die Sparte Volleyball jene mit dem größten Zuwachs gewesen. Seit vier Wochen gebe es auch eine neue Jugendvolleyballgruppe, die auf großes Interesse stoße. Der größte Teil ehrenamtlich Engagierten sei geblieben. "Unabhängig von Corona ist es aber jedes Jahr eine Herausforderung Helfer und Betreuer zu gewinnen."

Der Heimatverein Reicholzheim widmete sich auch im laufenden Jahr seinen Schwerpunkten Heimatmuseum und Seniorennachmittage. Die Ehrenamtlichen des Vereins betreuen das Museum auf dem Gelände des ehemaligen Gasthaus Stern und bieten Führungen nach Vereinbarungen an. "Es ist eines der größten Dorfmuseen in Baden-Württemberg", sagte der Vorsitzende des Vereins Rolf Sommer. Zudem organisiere man die traditionellen Seniorennachmittage im Gastraum des ehemaligen "Stern". Zwei von diesen hätten bereits stattgefunden, ein weiterer wird am 29. August ab 14 Uhr stattfinden. "Wir landen auch die Freunde und Bekannte aus den Nachbarorten ein, damit die Senioren die Kontakte zu diesen wieder aufleben lassen können", so Sommer. Dies sei ein Novum in der Kreisstadt Wertheim. Über die Pandemiejahre sei mit Mitgliederzahl absolut stabil geblieben, auch die meiste Ehrenamtlichen aus der Zeit vor der Pandemie seien noch immer aktiv, freute er sich.

Auch die närrischen Reicholzheimer kamen auf ihre Kosten. So bot der Reicholzheimer Narrenclub (RNC) unter anderem im Februar eine Kinderfaschingsrallye mit närrischen Spielen, Rätsel und ganz viel Süßem. Auch eine besondere Form des traditionellen "Ümtrieb" in Form eines Faschingslieferdienstes gab es. Im Mai wurden dann Kinderfasching und der Fasching der Erwachsenen mit Tanz, Spiel und Programm in und um die Turnhalle gefeiert. Außerdem gab es ein Sommerfest an der Tauber. "Für Herbst planen wir einen Ausflug", berichtete Georg Bick, einer der vertretungsberechtigten Vorstände des RNC. Auch die Vorbereitungen für die neue Kampagne hätten bereits begonnen. "Einige Gruppen proben schon." Man plane aktuell eine reguläre Kampagne 2022/23. "Über die Coronajahre blieben alle Mitglieder dabei, ebenso die Ehrenamtlichen. Gott sein Dank", resümierte er.

Über einen großen Mitgliederzuwachs konnte sich die VdK Gruppe Reicholzheim freuen. "Wir bekamen in den letzten zwei Jahren 40 Mitglieder dazu", sagte die Vorsitzende Lilo Jaksch. Dies hänge vor allem am hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Menschen in sozialen Fragen während der Pandemie. Auch die Ehrenamtlichen des Vereins seien noch alle aktiv. "Wir konnten bei der Neuwahl 2022 alle Vorstandsämter neue besetzen, es kamen auch neue Vorstandsmitglieder dazu." Die VdK bot im laufenden Jahr ihren Mitgliedern unter anderem einen medizinischen Vortrag zur Covid-19. Geplant seien für dieses Jahr noch einen Ausflug in die Lüneburger Heide, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt und die Beteiligung dem Weihnachtsmarkt Reicholzheim. Außerdem wolle man sich zukünftig in der solitären Kurzeit- und Tagespflege des DRK auf dem Reinhardshof engagieren. Auch eine Informationskampagne zum Thema "Nächstenpflege" ist geplant.

Die Proben des Chors Imaté des Sängerkranz Reicholzheim begannen Ende April. Vorher hatte man bereits ein Grillfest im Garten eines Mitglieds gefeiert. Den ersten Auftritt dieses Jahr hatte der gemischte Chor beim Gottesdienst des Brückenfestes. Der Männerchor pausiere aktuell, bedauerte Manfred Köhler, einer der drei Vereinsvorsitzenden. Ob dieser wieder zustande komme, sei unsicher. Viele der aktiven Sänger hätten nach der Coronapause nicht mehr einsteigen wollen, einige Mitglieder seien auch verstorben. Imaté hingegen habe nur wenige Mitglieder über die Pandemie verloren. Neue Mitglieder habe man leider bisher nicht gewinnen können. "Das ist hart für uns."

Man möchte zukünftig mehr, auch jüngere Mitglieder, für die Chöre gewinnen. Die Mitgliederzahl des Vereins blieb weitestgehend stabil. Auch der Chorleiter Eberhard Feucht sowie die Ehrenamtler haben dem Verein die Treue gehalten. Der Sängerkranz möchte einen Kinder- und Jugendchor gründen. "Dafür brauchen wir noch einen Chorleiter", warb er um Unterstützung.

