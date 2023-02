Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viel Tanz und Show bei der WCW

Wolfsschlucht Concordia Wertheim:Üppiges Faschingsprogramm nach entbehrungsreicher »C«-Zeit angerichtet - Beeindruckende Akrobatik, spektakuläre Hebefiguren

Wertheim 05.02.2023 - 19:51 Uhr 3 Min.

Illustre Gäste: Der »Klosterchor« aus Amorbach. Pop-Star-Appeal. Muskeln, Eleganz und Wow!

Wobei man eh mal klären müsste, warum es eigentlich »Fremdensitzung« heißt, schließlich sind die WCWler und ihre Freunde doch sozusagen alle wie eine Familie.

Für Prinzessin Yvonne I. und ihren Sven I. war es der Faschingsdoppelschlag schlechthin. Noch niemand vor ihnen hatte sich über zwei Sessionen auf dem Thron halten können, wobei der Fasching im vergangenen Jahr natürlich auch? Schwamm drüber. Das Narrenvolk und der Faschingsadel haben die schwere Zeit tapfer durchgehalten.

Erbprinz unter den Ehrengästen

Apropos Adel: »Die einen haben den Adel in die Wiege gelegt bekommen, die anderen haben ihn sich erarbeiten müssen.« Gänzlich unangefochten kann nur jemand wie der Erbprinz Ludwig zu Löwenstein solch einen Satz sagen. Hat er auch, als einer der Ehrengäste von der Bühne herab - wenngleich nicht wenige den Eindruck hatten, Durchlaucht sei durchaus etwas »beschickert« gewesen. Gewiss nur trunken von der Fastnacht. Und die hatte ja auch einiges zu bieten.

Oberwolf Michael Oetzel, der »Präsi«, Günni Arnold und ein Heer von Helfern hatten für die Gäste üppig angerichtet, dieses mit deutlichem Schwergewicht auf Musik, Show und Tanz. Das nicht nur auf der Bühne. Bei der WCW wird seit jeher die Polonaise hochgehalten, respektive engagiert und freudvoll in nicht endender Kolonne durch den Saal getanzt. Auch in der Disziplin, frenetisch Beifall zu klatschen, sind die WCW-Jünger eine Liga für sich. Gleiches gilt für den Klosterchor aus Amorbach. Ein Heer rotgewandeter Priester mit eigener Backgroundband. Sie sind echte Profis und tragen die Wahrheiten singend in die Welt. Da war der Abgesang auf Angela Merkel, auch auf die aktuelle Politik, die Fußball-WM. Viel Rühmliches hatten die furiosen Preti rossi auch nicht über Gottes Personal auf Erden zu berichten.

Anleitung für Männer

Etwas Anderes zum Luftanhalten haben Michael Bannwarth, Nadine Kraft und Susanne Schlundt abgeliefert. Beeindruckende Akrobatik und spektakuläre Hebefiguren, die man sonst so auf keiner Faschingsbühne sieht. Und zu lernen gab es auch - na ja, für die Männer. Frauen wünschen sich eine sensiblere Kommunikation. Sätze wie »Das tut mir leid, das habe ich vergessen« sollten bis zur sicheren Beherrschung durch den Mann regelmäßig eingeübt werden. Die WCW lieferte eine Anleitung. Ganz wichtig mittlerweile im Kanon der Wölfe: Die »Heute Show« mit Heiko Krimmer im Studio und Eric Steudel als Reporter auf Wertheimer Straßen und Plätzen. Was die beiden aufgedeckt haben, sagen wir hier nicht - die nächste »Fremden«-Sitzung ist am 11. Februar.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Mitwirkende an der WCW-Fremdensitzung Prinzenpaar: Yvonne I. von den roten Wollsocken (Yvonne Frenzel-Tafili) und Sven I. von der schnellen Schraube (Sven Frenzel) Sitzungspräsident: Günter Arnold Regie: Wolfram Karlein Oberwolf: Michael Oetzel Elferrat: Günter Arnold, Edgar Ballweg, Michael Bannwarth, Manfred Busch, Jan Dembinski, Rainer Dreikorn, Daniel Frenzel, Dietmar Häuser, Wolfram Karlein, Maximilian Kirchner, Heinz Kreßmann, Heiko Krimmer, Jochen Müssig, Michael Oetzel, Peter Rauch, Peter Schneider, Kai Schnurpfeil, Dennis Schomber, Sebastian Schweitzer, Eric Steudel, Timo Szabo und Alexander Weber Juniorengarde: Fine Bartholmé, Ann-Kathrin Bischof, Amelie Bischof, Antonia Brüstle, Liz Fechner, Katharina Gläser, Verena Löser, Johanna Kuch, Naemi Lotter, Chiara Schomber, Monique Schomber und Lilli Wagner, trainiert von Evelyn Bosscha und Nora Kleinschmidt Prinzengarde: Julia Bannwarth, Marius Baumann, Ann-Kathrin Bischof, Tiffany Breitenbach, Maximilian Emmert, Jil Fechner, Stefan Fröber, Susanne Fröber, Sarah Henninger, Johannes Hermann, Helene Karlein, Nora Kleinschmidt und Julia Panitz, trainiert von Nadine Kraft Klosterchor Amorbach: 12 singende Brüder und 4 Brüder musikalische Begleitung, unter der Leitung von Bruder Amadeus (Ulli Etzel) Männerballett »Sketch«: Daniel Frenzel, Luis Kressmann, Michele Kutschan, Peter Rauch, Michael Oetzel und Thorsten Schörger unter der Regie von Katrin Rappert Ästhetisch & Maskulin: Michael Bannwarth, Nadine Kraft und Susanne Schuldt Hüftgold & die 4 Knallfrösche: Margit Flegler, Sven Frenzel, Astrid Ihrlich, Heiko Krimmer, Andi Michel, Bianca Schomber, Elke Schwend, Yvonne Frenzel-Tafili, Beatrice Weber und Alexander Weber Hitparade: Michael Bannwarth, Linda Fischer, Sven Frenzel, Helene Karlein, Martina Karlein, Heiko Krimmer, Michele Kutschan, Andi Michel, Dennis Schomber, Bianca Schomber, Elke Schwend, Yvonne Frenzel-Tafili, Beatrice Weber und Alexander Weber Heute Show: Günter Arnold, Daniel Frenzel, Heiko Krimmer, Eric Steudel und Alexander Weber Wolfsrudel »Dschungelbuch«: Stefanie Becker, Evelyn Bosscha, Sabrina Enzfelder, Kathrin Feil, Daniel Frenzel, Linda Fischer, Nadine Kraft, Luis Kreßmann, Mareike Kreßmann, Claudia Kulka, Michele Kutschan, Stefanie Mark, Anna Münkel, Florian Müssig, Peter Rauch, Isabell Rupp, Thorsten Schörger, Susanne Schuldt, Elena Wenzel und Anna Zimpel Showtanz: Lilian Barrett, Ann-Kathrin Bischof, Tiffany Breitenbach, Cosima Brünner, Antonia Brüstle, Paula Dressler, Jil Fechner, Liz Fechner, Selina Fleischer, Katharina Gläser, Sarah Henniger, Viktoria Holovakova, Helene Karlein, Nora Kleinschmidt, Nadine Kraft, Johanna Kuch, Mathilda Momberg, Anna-Lena Sadowski, Chiara Schomber, Monique Schomber, Thorsten Schörger und Viktoria Stahl, trainiert von Katrin Rappert Ton/Licht/Technik: Michael Bohner, Daniel Frenzel, Wolfram Karlein, Andi Michel, Jens Grummet Bühnenbild: Markus Stöger und sein WCW-Team Küche/Service/Bar-Verantwortliche: Iris Grummet, Peter Rauch, Sven Frenzel, Beatrice Weber, Eric Steudel und Yvonne Steudel mit ihren Teams Bühnenhelfer: Christoph Löser, Florian Müssig, Natascha Schweitzer Sitzungsband: FunMusic - Jochen Kuhn und Sven Ickinger DJ: Ralph Schwend

Hintergrund: Kostüme Normalerweise stellen wir an dieser Stelle das Kostüm des Abends vor, was jetzt allerdings bei der WCW irgendwie unmöglich war. Das Motto »Die WCW geht tierisch ab« war wenig integrativ ausgelegt für Harlekine, Cowboys oder karibische Piraten. Beschwerden wären an den Inklusionsbeauftragten der Wölfe unter www.spam@wcw-wertheim.de zu richten. Zu sehen gab es eine Vielzahl von Hirschen, Kühen, Bären, Schweinchen, ein paar Einhörner, ein bisschen hier und da Getigertes, mindestens einen Hahn und ein erstaunlich gelbes Küken mit ebenso erstaunlich gelben Füßen. Zwei Krokodile sollen auch dabei gewesen sein, aber da haben wir uns, aus Arbeitsschutzerwägungen heraus, nicht näher rangetraut. ()

