Interessengemeinschaft Weingärtnerhaus - Sieben Sanierer

Wertheimer Mühlenstraße 17 und 19 sollen wieder bewohnt werden

Die Sanierer der IG-Winzerhaus: Jutta Weimer, Harald Brode, Ilse Fürnkranz, Hans Müller-Rodenbach, Cornelia Sachs und Nora Sachs-Rippler, es fehlt Dieter Kuhnmünch. Foto: Geringhoff Der Sanierungsfall: Die Häuser in der Wertheimer Mühlenstraße 17 und 19.

»Mal wieder so eine Geschichte«, sagen die aus der IG-Weingärtnerhaus in der gewählten Rolle des Widersachers zum städtischen Bauamt. Dort fehle es fundamental an städtebaulicher Sensibilität. Abzulesen sei das an vielen, auch aktuellen Baustellen, sagt Harald Brode. Der Höhefelder ist, über den Landkreis hinaus, vielfach als Retter alter Bausubstanz mit Preisen ausgezeichnet worden.

In Wertheim gehören das Convenartis-Gebäude dazu, auch die alte »Münz« in der Innenstadt, die derzeit ihrer Vollendung entgegen geht. »Mehr gegen den Widerstand der Stadt als mit deren Unterstützung«, klagt Brode.

Liste von »Verfehlungen«

Er zählt eine durchaus längere Liste von »Verfehlungen« aus der Rubrik »Steine in den Weg legen« auf. »Erhaltende Bauherren« hätten es in Wertheim deutlich schwerer als anderswo, sagt er. Ablesen könne man das auch an diversen, bereits vorgenommenen, im Bau befindlichen und im Planungsstadium ablesbaren, frevelhaften Veränderungen des Stadtbilds. Zumindest in Sachen der Weingärtnerhäuser werde die Rettung, durch private Hand, nun aber gelingen, sagt Brode.

Er ist einer der sieben Köpfe aus der Interessengemeinschaft Weingärtnerhaus. Der Gruppe war es im Sommer 2020 gelungen, die Häuser zu kaufen. An sich seien die geschützten Häuser tot geweiht gewesen, eine Abrissgenehmigung habe vorgelegen. Die sieben IG-Mitglieder sprechen von einem Hamburger »Bau-Magnaten«, der die Häuser zunächst gekauft hatte. »Der kannte die Häuser nicht einmal«, so Harald Brode. Immerhin, der Plan des Investors war klar: Die historisch wertvollen Gebäude sollten einer Acht-Parteien-Wohnanlage weichen. »So ein moderner Klotz«, bemerkt Jutta Weimer erkennbar indigniert. »Völliger Mist und Gift für das Stadtbild in dieser seit jeher herausgehobenen Lage unterhalb der Burg«, ergänzt Hans Müller-Rodenbach.

Für Investor uninteressant

Als das Projekt ob der notwendigen Hangsicherung drohte, für den Investor finanziell uninteressant zu werden, kam die IG ins Spiel. Gemeinsam und mit zusätzlicher Expertise des direkt gegenüber wohnenden ehemaligen Museumsleiters und Kreisdenkmalpflegers Jörg Paczkowski kam man zu dem Schluss: »Das kann man retten«. Edgar Beuchert, als Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft, sei aufmerksam geworden und habe sich die Sache der IG zu eigen gemacht und letztlich wichtigen Anteil daran, dass die IG das Haus zum »Selbstkostenpreis« hatten vom Investor zurückkaufen können.

Unendliche Baustelle?

Nun besitzen die Sieben einen Haufen Steine, der auf den ersten Blick nach unendlicher Baustelle aussieht. »Die Häuser sind deutlich besser, als man es vermuten könnte«, weiß Brode. Zuunterst liegt ein gewaltiger Weinkeller, der auch in den Berg hineinreicht. Anfangs seien die Keller verbunden gewesen, erst in späteren Jahren hätten die Besitzer eine Mauer eingezogen. Im 18. Jahrhundert sei Haus Nummer 19 aufgestockt und Haus 17 angebaut worden. Es gibt bemerkenswerte Türgewänder und Lambrien, lauter teure Sachen, die auf wohlhabende Bauherrschaft schließen lassen.

Die französischen Mansarddächer, es seien die ersten in Wertheim gewesen, waren damals »dernier crie« - der letzte Schrei zeitgenössischer Baumode. Schon in zwei Wochen will die IG erste entscheidende Arbeiten an den Häusern beginnen. Es geht um die statische Sicherung der Fassade, die durch Baupfusch aus den 1820er Jahren einen »Bauch« bekommen hat. Stahlnägel werden tief bis in den Schlossberg hineingetrieben, um verlorene Stabilität zurückzugewinnen. Teil des Baupfuschs ist das an Nummer 19 derzeit sichtbare Fachwerk mit den nachträglich eingebauten Fenstern. Noch ist sich die IG unsicher, wie sie damit umgehen will. Auf jeden Fall sollen die Häuser wieder bewohnt werden. Nummer 19 soll eine große Wohnung werden, in Nummer 17 sind seit jeher drei Wohnungen mit je eigenem Zugang abgetrennt. Daran soll nichts geändert werden.

Reparieren und erhalten

Die Sanierer wollen reparieren und erhalten, haben jetzt erst einmal neue hölzerne Kastenfenster nach klassischem Vorbild in Auftrag gegeben. Alle Sieben kommen aus dem Umfeld der Wertheimer Grünen, Ökologie und Nachhaltigkeit seien hier, wie auch in der »Münz« und den anderen bislang umgesetzten Projekten ausschlaggebend. Die künftigen Bewohner dürfen laut IG mit viel Charme rechnen und viel Grün. Hinter den Häusern staffeln sich drei große Terrassen den Burgberg hinauf.

Michael Geringoff

Hintergrund: Finanzielle Hilfen Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt die IG-Weingärtnerhaus mit der pauschalen Summe von 100.000 Euro aus der Glücksspirale-Lotterie. Der Vorstandsvorsitzende der Denkmalstiftung des Landes, Roland Bürkle, spricht von »eindrucksvollen Häusern, die nun doch erhalten werden«. Sie seien nicht nur als charakteristische Gebäude eines regionaltypischen Berufsstands denkmalschutzwürdig, sondern auch als Bestandteil eines geschlossenen überlieferten historischen Straßenzugs. Die IG plant zuzüglich zum Kaufpreis rund 600.000 Euro zu investieren.

Allein die Fassadensicherung mit Vernagelung im rückwärtigen Hang ist mit 50.000 Euro veranschlagt. (Ge)