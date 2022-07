Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verwaltungsleiter Tremmel geht

Freudenberg 20.07.2022 - 11:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Er übernimmt zum 1. September die Stelle des Hauptamtsleiters in seiner Heimatstadt dem hessischen Heusenstamm. Tremmel war fünf Jahre bei der Stadt Freudenberg. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause, am Montag im Sitzungssaal des Rathauses, hat ihn Bürgermeister Roger Henning verabschiedet.

»Verlässlicher Beamter«

Henning erklärte, Tremmel habe sich schnell einen Ruf als verlässlicher Beamter aufbauen können, und die Menschen in der Stadt und den Ortsteilen hätten sich auf das verlassen können, was er sagte.

Tremmel blickte dankbar auf seine Zeit in Freudenberg zurück. »Man hat mich damals sehr freundlich aufgenommen.« Einige besondere Anekdoten seien ihm im Gedächtnis geblieben. »Dazu gehörte das Gesetz zur Schafbeweidung aus Baden aus dem 19. Jahrhundert.« Dieses gelte in Freudenberg noch immer und für dessen Einhaltung seien die Stadt und speziell der Verwaltungsleiter, zuständig. Er werde Freudenberg in sehr positiver Erinnerung behalten.

Dem Gemeinderat habe er in nichtöffentlicher Sitzung seine Beweggründe vorgetragen, und dieser habe viel Zuspruch für die persönliche Entscheidung signalisiert. »Diese Beweggründe haben nichts mit der Arbeit in der Stadt Freudenberg zu tun«, betonte Tremmel.

Jahreskarte für Badesee

Als Dank schenkte Henning Tremmel im Namen der Stadt eine Jahreskarte für den Badesee und einen Essensgutschein für Tremmel und seine Familie.

Auf die Stellenausschreibung auf die vakant werden Stelle, hatte es keine passenden Bewerber gegeben. Nach Rücksprache mit Irina Friesen, Bau- und Ordnungswesen, wird Henning diese auf die Stelle von Tremmel intern umsetzen.

Auch Friesens Familie sei einverstanden gewesen, dass sie sie die neue Aufgabe übernimmt, so Henning. Die Leitung des Bauamts wurde neu öffentlich ausgeschrieben.

bdg