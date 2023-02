Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim erhält neue Computer und Software

Haushalt: Größter Einnahmeposten sind Umlagen der Mitgliedsgemeinden mit zusammen 1,378 Millionen Euro

Kreuzwertheim 08.02.2023 - 11:41 Uhr 2 Min.

Das Rathaus Kreuzwertheim ist Verwaltungssitz der Verwaltungsgemeinschaft aus Kreuzwertheim, Hasloch und Schollbrunn. Im laufenden Jahr wird dort in Arbeitsplätze und IT investiert. Foto: Birger-Daniel Grein

Dies beschloss die Gemeinschaftsversammlung am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses Kreuzwertheim. Alle Beschlüsse zu Investitionsprogramm und Stellenplan sowie Haushaltsplan, Finanzplan und Haushaltssatzung erfolgten einstimmig.

Das Investitionsprogramm 2022 bis 2026 sieht im aktuellen Jahr Ausgaben von 54.000 Euro vor, in den Folgejahren je 10.000 Euro. 2023 sind für die Anschaffung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstigem Mobiliar 10.000 Euro (andere Jahre 5000 Euro) vorgesehen.

Veränderte Nutzung

Grund für die höhere Summe ist laut Verbandsvorsitzendem Klaus Thoma (Bürgermeister Kreuzwertheim) die Umnutzung des ehemaligen Bürgermeisterzimmers für Hasloch und Schollbrunn im Kreuzwertheimer Rathaus zu einem Verwaltungsbüro mit zwei Arbeitsplätzen. Im laufenden Jahr sind zudem einmalig 4000 Euro für die Erneuerung der Diensthandys der Mitarbeiter eingestellt. Größter Posten sind im aktuellen Jahr einmalig 35.000 Euro für neue PC-Arbeitsplätze. Die bestehenden sind laut Kämmerer Rupert Schiller rund sechs Jahre alt. Hinzu kommen die 5000 Euro für Zubehör einschließlich Software, die jedes Jahr im Plan stehen. Die Finanzierung der Investitionen über den Vermögenshaushalt erfolgt komplett aus Rücklagen.

Der Verwaltungshaushalt der VG umfasst 2023 Einnahmen und Ausgaben von rund 1,583 Millionen Euro. Größter Einnahmeposten sind die Umlagen der Mitgliedsgemeinden mit zusammen 1,378 Millionen Euro, hinzukommen als weitere größere Posten Finanzzuweisungen des Freistaats Bayerns (114.000 Euro, berechnet mit 18,42 Euro je Einwohner), Verwaltungsgebühren (56.000 Euro) und Kostenerstattungen von Zweckverbänden, zum Beispiel dem Schulverband für Verwaltungsleistungen (29.000 Euro).

Hohe Personalausgaben

Größter Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt sind die Personalausgaben mit 1,161 Millionen Euro. Dies sind laut Thoma um 23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Grund war die Schaffung neuer Stellen sowie eine Bewertung bestehender Stellen, die zu höher Gruppierung führte.

Außerdem erfolge der Aufstieg in die nächste Gehaltsstufe bei Neueingestellten in den ersten Jahren schneller. Der Ansatz für die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegt bei 397.000 Euro. Thoma sprach von einer Kostensteigerung in allen Bereichen.

Der Stellenplan berücksichtigt neben den Höherstufungen bereits die Nachfolge von Schiller, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Thoma verwies mit Blick auf den Vorbericht des Haushalts vor allem auf die deutlichen Ausgabensteigerungen im Verwaltungshaushalt von rund 1,3 Millionen Euro 2021 auf prognostiziert rund 1,85 Millionen Euro 2026, in Folge der Kostensteigerung in allen Bereichen. Mit gestiegenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt steigt auch die Umlage der VG-Gemeinden. Diese finanziert den Betrag im Verwaltungshaushalt, der nicht durch sonstige Ausgaben gedeckt wird und liegt laut Ansatz 2023 bei 1,378 Millionen Euro.

Die Umlage wird je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und Steuerkraftzahl für die Kreisumlage 2022 ermittelt. Die Umlagen betragen für Hasloch 282.679 Euro (Vorjahr 218.397 Euro), Kreuzwertheim 921.823 Euro (742.393 Euro) und Schollbrunn 173.498 Euro (133.210 Euro). Kreditaufnahmen sind für die Haushalte nicht vorgesehen, die VG ist schuldenfrei. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 rund 243.000 Euro.

Hintergrund Hintergrund: Letzter Haushalt von Kämmerer Rupert Schiller Besondere Dankesworte hatten die Räte der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim sowie Verbandsvorsitzender Klaus Thoma (Bürgermeister Kreuzwertheim) für Kämmerer Rupert Schiller. Dieser legte am Dienstagabend ein letztes Mal vor seinem Ruhestand einen Haushalt der Verwaltungsgemeinsschaft vor. Thoma sagte über den Kämmerer, er leiste, unterstützt von den Mitarbeitern seiner Abteilung, hervorragende Arbeit. Für Schiller war es bereits der 35. Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft , den er erstellt hatte.Thoma sagte weiter, er selbst sei schon lange in verschiedenen Verwaltungen gewesen, kenne bisher aber keinen, der diese große Zahl erreicht habe. "Herzlichen Dank für diese tolle Leistung." Man könne sich immer auf den Kämmerer verlassen. "Sie sind wie ein Schweizer Uhrwerk", so Thoma weiter. Schiller habe schon viele Gemeinderäte erlebt. Er sei sich immer treu geblieben. Schiller wird dieses Jahr in den Ruhestand gehen. Zuvor wird er aber noch Haushalte der Gemeinden einbringen. (bdg)