»Versöhnliches Resümee« der Beschicker des Wertheimer Herbstvergnügens

Jahrmarkt: Tag der Deutschen Einheit mit Abstand der beste Tag - Weniger Umsätze als bei der klassischen Michaelismesse

Wertheim 11.10.2022 - 11:02 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wertheimer Herbstvergnügen 2022: Der mit Abstand beste Tag mit Besuchern und Umsätzen war der Tag der Deutschen Einheit. Schon am Vormittag kamen viele zum Gelände am Main und Busparkplatz. Foto: Birger-Daniel Grein

»Da gab es zuvor aber keine Volksfeste, und die Leute waren ausgehungert danach«, sagte er zum Vorjahresvergleich. Er erinnerte zudem an das verregnete erste Wochenende. »Der mit Abstand absolute Toptag war der Feiertag am Montag, der zweitbeste Tag war der letzte Sonntag«, wertete er Besucherzahlen und Umsätze. Bei den Essensständen sei die Bilanz unterschiedlich gewesen. »Leider nicht so gut angenommen wurde der Stand mit dem Steckerlfisch.« Er hätte ihm mehr Kunden gewünscht, denn er sei froh, so etwas anbieten zu können. »Ein solcher Stand würde mich auch an der Michaelismesse freuen. Der gehört als optischer und kulinarischer Höhepunkt dazu«, ist Grän überzeugt.

»Zwei starke Tage«

Danny Saunders, dessen Betrieb »Berberig & Saunders« Wertheim das Kinderkarussell und den Golden Star anbot, erklärte rückblickend: »Es gab mit dem Feiertag und dem letzten Sonntag des Herbstvergnügens zwei starke Tage.« Solange das Wetter schön war, seien die Leute gekommen. »Dies war aber auch auf der Michaelismesse der Fall«, erinnert er. Die Umsätze am zweiten Wochenende hätten denen des ersten entsprochen. »Aber nur wegen des extrem starken Feiertages nach dem verregneten ersten Wochenende.« Es habe beim Herbstvergnügen zwar weniger Besucher als bei der Michaelismesse gegeben, das Angebot sei aber geringer gewesen. So sei der Umsatz zwischen Herbstvergnügen 2022 und Michaelismesse ähnlich gewesen. Die Besucher, mit denen er gesprochen habe, hätten seine Meinung geteilt. »Die Fehlentscheidung Herbstvergnügen statt Michaelismesse darf sich nicht wiederholen«, so der Marktbeschicker weiter. Erfolgreich war aus seiner Sicht die Rückkehr des »Golden Star« nach Wertheim. Dessen Umsatz sei stärker gewesen als der des Kinderkarussells. »Gerade meine Altersgruppe um die 30 bis 40 Jahre hatte sich über die Rückkehr des Golden Star gefreut«, so Saunders. Sie würden das Fahrgeschäft aus ihrer Kindheit und Jugend kennen und seien es nun wieder gefahren, auch zusammen mit ihren Kindern. »Sie fuhren es in großer Zahl, merkten aber, dass sie es nicht mehr so gut vertragen wie früher«, stellte er fest und fasste schließlich zusammen: »Wir sind insgesamt zufrieden, wollen aber wieder zurück zur Messe an der Main-Tauber-Halle.«

Stefan Kempf, einer der Inhaber des Grapes, das den Getränkeausschank am Herbstvergnügen übernahm, meinte: »Wir waren nicht unzufrieden, letztes Jahr war es aber deutlich besser.« Dies habe wohl auch am Wetter gelegen, verwies er auf das verregnete erste Wochenende. »Das Herbstvergnügen war eher eine Familienveranstaltung und nicht so sehr Party wie die Michaelismesse,« sagte er abschließend.

Vorbereitung und Umsetzung des Herbstvergnügens sind laut Grän glatt verlaufen. Es habe nur einige kleinere Vorfälle gegeben, bei denen die Polizei habe eingreifen müssen. Im Großen und Ganzen sei das Herbstvergnügen friedlich verlaufen.

bdg