Verschiedene Schularten jetzt auf modernem Campus vereint

Tauberbischofsheim 24.07.2022 - 16:04 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Rock-AG des Schulzentrums am Wört spielte bei mehr als 35 Grad Hitze im neuen Schulhof. Das Publikum hatte sich in den Schatten verzogen. Lehrer Mario Häfner leitet die AG zur Freude von Schulleiter Christian Wamser (rechts).

Als »modernstes SBBZ in Baden-Württemberg« bezeichnete es dessen Leiterin Sabine Stahr-Busch. Am Freitag war Tag der offenen Tür. »Wir haben das schon vor einem Jahr versprochen«, so Christian Wamser (rechts neben Lehrer Mario Häfner). Wamser leitet das Schulzentrum am Wört, ein Schulverbund aus Werkrealschule und Realschule, der im SBBZ die Musikräume und die Mensa nutzt. Beim Tag der offenen Tür konnten die Bürger die neuen Räume und die Außenanlagen kennenlernen. Aus der Kooperation der verschiedenen Schularten ergebe sich ein Miteinander auf verschiedenen Ebenen, so Wamser. In den modernen Campus der Stadt Tauberbischofsheim wurden mehr als 26 Millionen Euro investiert, zehn Millionen Euro waren Fördermittel. Am Tag der offenen Tür zeigten die Rockband (im Hintergrund) und die Bläserklasse ihr Können. Wer wollte, durfte bei einem Percussionkurs mitmachen oder Instrumente ausprobieren. Kinderschminken und Spiele im Freien lockten die Jüngeren an, die neue Mensa mit Außenterrasse wurde zum Café mit Eisverkauf. Abschlussfeiern und -ball fanden in diesem Jahr erstmalig hier statt. Man habe nun ideale Voraussetzungen, so Wamser und Stahr-Busch. o:

pefs/ Petra Folger-Schwab