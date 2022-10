Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vernetzung an Main und Tauber: Ärzte treffen sich nun jährlich für mehr Kooperation

Medizin: Austausch zur Entwicklung in Wertheim - Mehr Vernetzung mit Rotkreuzklinik

Wertheim 21.10.2022 - 13:03 Uhr 1 Min.

Wertheimer Mediziner haben sich zum Austausch auf der Wertheimer Burg getroffen.

Ein erstes Gespräch hatte schon im März - wegen der Corona-Pandemie allerdings in digitaler Form - stattgefunden. Kürzlich konnte der Austausch im persönlichen Kontakt fortgeführt werden. "Beide Seiten streben zur Stärkung des Gesundheitsstandorts Wertheim eine enge Vernetzung und eine gute Zusammenarbeit an", heißt es von der Stadt.

Gemeinsame Einladung

Zahlreiche Mediziner der Klinik und niedergelassene Ärzte waren der gemeinsamen Einladung von Rotkreuzklinik und Stadtverwaltung gefolgt, etwa 15 waren da, sagt Pressesprecherin Angela Steffan auf Anfrage. Erneut waren auch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates, die niedergelassenen Ärzte der bayerischen Nachbargemeinde Kreuzwertheim und der Vorsitzende der Gesellschaft der Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik Wertheim zum Dialog eingeladen.

Für die Stadt Wertheim eröffnete Fachbereichsleiter Helmut Wießner in Vertretung des Oberbürgermeisters das Treffen. Der ärztliche Direktor der Rotkreuzklinik Wertheim, Dr. Stephan Vögeli, schilderte die aktuellen Probleme und Herausforderungen aus Sicht der Klinik: Fehlender ärztliche Nachwuchs, die wegen Personalmangels geschlossene Geburtshilfe und die Situation der Notaufnahme waren nur einige der angesprochenen Punkte, die eine enge Zusammenarbeit aller Akteure erfordern.

Viele Herausforderungen

Im Mittelpunkt stand der Impulsvortrag von Dr. Christina Gläser, Sprecherin der Wertheimer Hausärzte und Moderatorin des Qualitätszirkels, zur aktuellen Situation und zu den Herausforderungen der Hausarztpraxen in Wertheim. Die Themen und Probleme, die Gläser aufgriff, sind vielfältig: Hausärztemangel, zeitliche Belastung und Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte, drohende Praxisschließungen, ungelöste Nachfolgen, Vertretungsregelungen, Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie, Digitalisierung, elektronische Gesundheitskarte und die überbordende Bürokratie.

Auch Lösungsansätze griff Gläser auf, zum Beispiel die Schaffung von Großpraxen, die Landarztquote oder die Übernahme von freiwerdenden Hausarztpraxen durch bereits am Ort ansässige Ärzte. Dabei ging sie auch auf die von der Kassenärztlichen Vereinigung aktualisierte Bedarfsplanung für die hausärztliche Versorgung ein: Die hat im Juni festgestellt, dass es im Bereich Wertheim und Freudenberg keine Überversorgung mehr gibt, rein rechtlich dürften sich dort nun zwei weitere Hausärzte niederlassen. Gläser forderte Gemeinderat und Verwaltung dazu auf, weiter die Attraktivität des Standorts Wertheim zu steigern, um auch junge Mediziner ansprechen zu können.

In großer Runde schloss sich laut Stadt "eine rege und konstruktive Diskussion" an. Wie wichtig transparente Kommunikation zwischen Rotkreuzklinik und niedergelassenen Ärzten für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten ist, wurde gleich mehrfach betont. Auch konkrete Handlungsansätze und Maßnahmen wurden vorgeschlagen. Die Austauschrunde unter Koordination und Moderation der Stadtverwaltung soll künftig jährlich stattfinden und den bestehenden Ärztestammtisch ergänzen. Der trifft sich in kürzeren Abständen - und steht allen Medizinern, auch den Krankenhausärzten, offen.

