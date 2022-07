Vermittler zwischen Publikum im Kirchenraum und weltlicher Musik

Konzert: Organist Patrick Gläser spielt vor rund 140 Besuchern in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Bestenheid

Wertheim 03.07.2022

Ein besonderes Orgelkonzert bot Patrick Gläser dem Publikum in Bestenheid. Foto: Elita Schrenker

Rund 140 Besucher hörten diesem außergewöhnlichen Musiker staunend und fasziniert zu, mit welcher Empathie und Präzision er das Instrument Orgel beherrscht. Außergewöhnlich ist Gläser deshalb, weil er überwiegend Stücke ohne Noten auf Orgeln in ganz Deutschland und darüber hinaus spielt, was man in Gotteshäusern fast noch als "Pionierarbeit" bezeichnen könnte. Auf seinen Touren, aktuell ist es "Tour 6", ist er unter anderem zum 1000. Domjubiläum in Worms, in Schweden, Russland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz aufgetreten.

"Seit meinen Kindertagen interessiere ich mich für das Orgelspiel", sagte Gläser, der zunächst auf Wunsch seiner Eltern einen "ordentlichen" Beruf, nämlich Betriebswirtschaft, erlernt habe. Musikalisch habe er sich in der katholischen als auch evangelischen Kirchengemeinde entwickelt. 2009 fragte er anlässlich einer Orgeleinweihung den zuständigen Pfarrer, ob er auch Stücke aus dem Bereich Rock- und Filmmusik spielen dürfe, und "überraschenderweise habe ich keine Absage bekommen", sagte er. Das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte, in der Gläser innerhalb der letzten zwölf Jahre auf rund 400 Veranstaltungen zu hören war.

In einer Anmoderation zu den jeweiligen Themenbereichen wie "Helden", "Gescheiterte Helden" oder "Klima" erfuhr das Publikum von ihm, worum es ihm bei der Liedauswahl und den Texten geht. Sein Anliegen sei es, zwischen dem Publikum im Kirchenraum und weltlicher Musik wie Stücken von John Williams, Queen, Hans Zimmer oder auch Max Giesinger oder den Toten Hosen, von ihm teilweise bearbeitet und auf der Orgel gespielt, zu vermitteln. Das Lied "Noah", in dem es um das Klima geht, ist eine Eigenkomposition, ebenso "Spirits".

Gläser suchte das Gespräch mit den Besuchern und forderte sie auf, Anregungen und Wünsche an ihn weiterzugeben. "Was hat "Money Money, Money" von Abba mit dem Klima zu tun?", fragte er. "Russians" von Sting befasse sich mit den Gegenpolen "Ostblock" und Nato-Staaten. Gläser ist offensichtlich ein "Suchender", der Antworten auf drängende politische und religiöse Fragen unserer Zeit bei sich und seinem Publikum sucht und dies im Dialog und mit Hilfe der Orgelmusik. Ein interessanter Ansatz.

Hausherr Pfarrer Banschbach sprach am Schluss des Konzertes dann auch vom "Charisma" des Künstlers. "Ich hätte nicht gedacht, dass unsere ›mittelalterliche‹ Orgel so jung sein kann", freute er sich. "Sie haben uns heute Abend ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt." Banschbach bedankte sich dafür, dass Gläser die Einladung nach St. Elisabeth angenommen habe. "Vielleicht kommen Sie ja mal wieder!?"

Von "Orgel rockt" gibt es bisher fünf CDs, darunter eine für die Weihnachtszeit. Das nächste Konzert des Künstlers findet am 17. Juli in der katholischen Kirche St. Alban in Hardheim statt.

es