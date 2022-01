Vermarktungsquote noch nicht erreicht

Glasfasertechnik: Breitbandversorgung Deutschland hat kreisweit bislang 9500 Verträge abgeschlossen

MAIN-TAUBER-KREIS 20.01.2022 - 17:11 Uhr

Mit großflächigen Transparenten wirbt die Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) derzeit in Wertheim für den Abschluss eines Internetanschlusses unter dem Namen "Toni". Foto: Gunter Fritsch 46 Gebäude der Stadt Wertheim sollen in Zukunft schnelles Internet über einen Glasfaseranschluss der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) erhalten. Ein entsprechender Vertrag wurde am Donnerstag im Rathaus unterzeichnet. Foto: Gunter Fritsch

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass bis Ende Januar dieses Jahres ausreichend Vorverträge abgeschlossen sind. Mindestens 20 Prozent oder knapp 13.200 Haushalte im Landkreis müssen sich bis dahin für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Mit bislang 9500 Vorverträgen war diese Quote bis Donnerstag dieser Woche noch nicht erreicht. Zahlen, wie viele Verträge über einen Glasfaseranschluss bei BBV im Norden des Main-Tauber-Kreises bislang abgeschlossen wurden, konnte Robert Link, der BBV-Regionalleiter Vertrieb, noch nicht vorlegen.

Noch Verträge unbearbeitet

Link zeigte sich allerdings optimistisch, dass es gelingen werde, die notwendige Quote in der verbleibenden Zeit noch zu erfüllen. Bei einer Vertragsunterzeichnung der Stadt Wertheim mit der Breitbandversorgung Deutschland über den Anschluss von 46 städtischen Gebäuden an das schnelle und leistungsfähige Internet verwies er darauf, dass noch etwa 3500 Verträge unbearbeitet seien. Und diese damit auch noch nicht in der Statistik auftauchten. Zudem habe sich gezeigt, dass viele Verträge erst in den vergangenen Wochen vor Ablauf der Vorvertragszeit abgeschlossen werden. Er nannte den Neckar-Odenwald-Kreis als Beispiel, wo man 14.000 Vorverträge für einen Ausbau der Glasfaserleitungen benötigt habe, es am Ende der Vermarktungszeit dann aber 24.000 Verträge gewesen seien.

Jochen Müssig, ehemals Kreis-Dezernent und jetzt als BBV-Koordinator für den Main-Tauber-Kreis unterwegs, nannte die Gründe, warum das möglichst frühzeitige Erreichen der 20-Prozent-Vorvermarktungsquote für einen schnellen Glasfaserausbau von entscheidender Bedeutung sei. Mit dem Erreichen der Quote könnten die für einen Ausbau notwendigen Gelder abgerufen und die Firmen beauftragt werden. Müssig schätzt, dass dafür auch noch einmal mindestens sechs Monate vergehen werden. Um die Zusage, die BBV im Juni vergangenen Jahres im Wertheimer Gemeinderat gegeben hatte, einzuhalten und mit dem Bau Anfang 2023 zu beginnen, sei dieser Zeitablauf geboten, erläuterte er.

Der Pandemie geschuldet

Dass es bislang nicht gelungen sei, die notwendige Quote von 20 Prozent aller Haushalte und Betriebe im gesamten Main-Tauber-Kreis für einen Vertrag mit BBV zu begeistern, führte Robert Link vor allem auf die starken Einschränkungen in der Corona-Pandemie zurück. Die zahlreichen geplanten Informationsveranstaltungen konnten nicht stattfinden, ist Link der Überzeugung, dass man mit diesen Formaten in der Vermarktung weiter wäre. Während es in der Mitte des Landkreises zu Beginn der Vermarktung noch Veranstaltungen mit Publikum gegeben habe, konnten diese dann im Norden des Landkreises nicht mehr in ausreichender Zahl stattfinden, erläuterte Müssig die Abläufe. Im südlichen Landkreis konnten dann coronabedingt gar keine Info-Veranstaltungen mehr stattfinden. Das spiegele sich auch in den Zahlen wieder: Laut Müssig ist die Zahl der Vorverträge in der Region Bad Mergentheim bislang am niedrigsten.

Auch um der Vermarktung der Glasfaseranschlüsse durch BBV noch einmal einen Schub zu verleihen, habe sich die Stadt Wertheim dazu entschlossen, für insgesamt 46 städtische Gebäude einen Breitbandanschluss abzuschließen, begründete Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez diesen Schritt. »Wir tun das aber auch, um die Gebäude fit zu machen für die Zukunft«, zählte der Oberbürgermeister die Ortsverwaltungen, die Kindertageseinrichtungen, die Mehrzweckhallen, aber auch die Kläranlagen auf, die mit einem Breitbandanschluss per Glasfaser versorgt werden sollen. Der zuständige Fachbereichsleiter Helmut Wießner verwies auch darauf, dass der Vertrag deshalb zustande komme, weil »die Konditionen passen«. Die Stadt sei auch gehalten, mit dem Geld der Steuerzahler sorgsam umzugehen.

BBV-Regionalleiter Robert Link erinnerte daran, dass die vergangenen knapp zwei Jahre unter Corona-Bedingungen gezeigt haben, wie wichtig eine schnelle Internetverbindung für das Homeoffice oder das Homeschooling sei. Zugleich kündigte er an, dass auch der unter der BBV-Marke »Toni« firmierende Shop in der Wertheimer Eichelgasse weiter bestehen bleibe.

Denkbar sei so etwa auch, dass man der bayerischen Nachbargemeinde Kreuzwertheim ein Angebot für den Glasfaserausbau mache, brachte Jochen Müssig Erweiterungspläne ins Spiel.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Breitbandnetz Main-Tauber-Kreis Die Firma Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) plant für den Main-Tauber-Kreis voraussichtlich ab 2023 den Bau eines etwa 250 Kilometer langen Telekommunikationsnetzes, um alle Siedlungsflächen der Kommunen an das Glasfasernetz anzubinden. Die geplante Bauzeit soll drei bis vier Jahre betragen. Für Planung und Bau wurden drei Cluster über den Landkreis gelegt, in denen der Ausbau zeitgleich beginnen soll. Die Projektkosten werden von BBV auf etwa 135 Millionen Euro geschätzt. Etwa 98 Millionen Euro sind nur für reine Baukosten kalkuliert. (gufi)