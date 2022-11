Verlorenen Spaß mit Lachsalven wiedergefunden

Kabarett: Inka Meyer fasziniert Publikum mit »Zurück in die Zugluft« im Convenartis-Keller in Wertheim - Philipp Weber kommt am 13. Mai

Wertheim 28.11.2022 - 13:15 Uhr 2 Min.

Genderwahn: Inka Meyer klärt auf über Frauenwasser und Männerwasser. Foto: Petra Folger-Schwab

Schon im Foyer spürt man die gute Stimmung. Besucher und Veranstalter strahlen. An den Stehtischen ist alles »wie früher«, bekannte Gesichter, es gibt viel zu erzählen. Und immer das Wörtchen »endlich«. Ja, endlich wieder volles Haus, endlich trifft man sich wieder, endlich... Pünktlich um 20 Uhr springt endlich die Kabarettistin Inka Meyer auf die Bühne.

Tisch und Stuhl, Ton und Licht - das ist alles, was sie braucht. Sie strahlt auch, der Funke springt sofort auf das Publikum über. Eine alte Bekannte ist wieder da. Viele kennen sie aus ihren früheren Auftritten an gleicher Stelle, irrwitziges Sprechtempo, funkelnde Augen inklusive.

Alles nur Illusion

Eigentlich sei sie ja im Homeoffice, alles nur eine Illusion, versichert sie. »Die Seichtigkeit des Scheins«, so der Untertitel ihrer Show, da ist sie schon. Die Techniker hätten sie als 3 D-Bild auf die Bühne gezaubert. Die Fragen, die ihr immer gestellt würden, beantwortet sie gleich freiwillig. Auf »Wem g'hörsch Du?« gibt sie dem Publikum einen Einblick in ihre Familie.

Da fließt friesisches Blut in ihren Adern, ihr Vater sei in einem 20-Seelen-Ort namens »Paradies« groß geworden, zwei Stunden zu Fuß bis Oldenburg. Sie selbst sei zwar mittelfränkische Rheinhessin, die Bedeutung der vier wichtigsten Buchstaben im Friesischen sei ihr trotzdem geläufig. »Moin« riefen die danach befragten Zuschauer. Genau. Auf die Frage, ob sie seine Tochter sei, antworte ihr Vater stets »Ich hoffe doch«. Einen »U-Boot-Vater« habe sich ihre Mutter ausgesucht. Nach der Geburt abgetaucht und zum Abiball wieder aufgetaucht.

Bewusste Ernährung

Die Zahl 43 lässt sie en passant fallen. Da erübrigt sich die Frage nach dem Alter. Kinder? Ein klares Nein. Partner? Ja, das weiß das Publikum: Kabarettist Philipp Weber ist ihr Mann. Viel unterwegs, verschiedene Wohnungen, getrennte Kühlschränke. Bewusst ernähren? Klar, bewusstlos geht ja nicht. Der Joghurt friert? Tatsächlich, er hat einen Pelz. Köstliche Einblicke, die immer wieder zu Lachsalven und spontanem Applaus führen. Das Publikum geht mit und hat Riesenspaß an der humorvoll verpackten Gesellschaftskritik.

Bahn-Tipp

Freund Ignaz kommt immer wieder vor. Er macht jetzt Waldbaden bei Bea von Borke. Und die Bahn. Inka Meyer ist bekennende Bahnfahrerin, doch die Durchsage »Wir haben uns verfahren«, hat sie irritiert. »Setzen Sie Ihre pubertierende Tochter in Wertheim in den Zug, bis Hamburg hat sie das Abitur«, ist ihr Rat.

Scheidungskarten statt Hochzeitskarten kämen jetzt vermehrt: »Rückruf war erfolgreich. Der kleine Uwe ist wieder bei seiner Mama«. Da prusten manche im Publikum. Das Geheimnis einer guten Ehe sei ohnehin der Ausschalter am Hörgerät. Alltagskomik. Das Genderthema kommt ganz anders daher: Es gebe Frauen- und Männerwasser, Brausetabletten für Frauen in Pink und für Männer in Blau. Die einen sind gut für die Nerven, die anderen für Muskeln und Testosteron. Bloß nicht verwechseln. Und die Kundenkommentare im Netz zum neuen pink-rosa Frauenstift: Der sei »ein pinkes Wunder«, der erste Stift, der »mich versteht« - so originell, dass die Zuhörer aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommen. Die angekündigte »Suche nach dem verlorenen Spaß« war erfolgreich.

Erst nach drei Zugaben ließ das begeistert applaudierende Publikum Inka Meyer von der Bühne und nutzte dann noch die Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen.

bInfo: Am 13. Mai 2023 tritt ihr Mann Kabarettist Philipp Weber mit dem Programm »KI« im Convenartis-Keller auf.

PETRA FOLGER-SCHWAB