Verletzungen bei Kindern im Kreis weiter auf hohem Niveau

Gesundheit: AOK gibt Zahlen bekannt

Main-Tauber-Kreis 20.05.2022

2020 wurden in Baden-Württemberg 117.052 AOK-versicherte Minderjährige wegen Verletzungen behandelt. Im Main-Tauber-Kreis blieben die Zahlen laut Mitteilung der Krankenkasse in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau konstant: 1607 im Jahr 2016, 1735 im Jahr 2018 und 1578 im Jahr 2020. Insgesamt wurden im Jahr 2020 im Main-Tauber-Kreis 23,7 Prozent aller AOK-versicherten Kinder und Jugendlichen wegen Unfällen medizinisch versorgt. Landesweit waren es 20,8 Prozent. Beide Werte liegen deutlich über dem vom RKI ermittelten Bundesdurchschnitt. Die Zahlen der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit über 45 Prozent der Versicherten die mit Abstand größte Krankenversicherung in Baden-Württemberg ist.

Hans-Peter Zipp, Kinder- und Jugendarzt bei der AOK Baden-Württemberg: "Während Kinder im ersten Lebensjahr vor allem in der häuslichen Umgebung verunglücken, gewinnen mit zunehmendem Lebensalter und wachsender Mobilität vor allem Unfallorte in Betreuungseinrichtungen, auf Spiel- und Sportplätzen sowie öffentlichen Verkehrswegen an Bedeutung." Laut RKI dominieren bei Kleinkindern bis sechs Monaten Sturzunfälle sowie Ersticken im Kindsbett. In der Altersgruppe sieben Monate bis vier Jahre sind häufig das Verschlucken von Gegenständen, Vergiftungen, Stürze beim Treppensteigen, Ertrinken oder Elektrounfälle eine Gefahr. Dagegen fallen ab fünf Jahren vor allem Sport-, Freizeit- und Verkehrsunfälle ins Gewicht.

