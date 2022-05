Vergnüglicher Abend beim Convenartis-Comeback

Bühne: Klaus Kohler gastiert im Gewölbekeller

Wertheim 22.05.2022 - 19:36 Uhr 1 Min.

Klaus Kohler in Wertheim. Foto: Elita Schrenker

Ihm geht der Ruf voraus, der größte heimliche Frauenheld zu sein, den die Welt je gesehen hat.

Was das Publikum in Wertheim am Samstagabend mit eigenen Augen sehen und mehr noch mit eigenen Ohren hören konnte, war zum einen ein virtuoser Klavierspieler. Zum anderen wechselte er in atemberaubendem Tempo seine Identitäten und bot so mit seinen Gedichten und verqueren Gedankenansätzen den Gästen einen vergnüglichen Abend.

Da ging es um das leidige Thema des Alterns, das der »beflügelte Mann«, so das Motto seines Programms, mit einem nicht ganz neuen Trick umgehen will: Er dreht die menschliche Entwicklung einfach um und wird vom Greis zum Säugling, um dann letztendlich in die Geborgenheit des Mutterleibs zurückkehren zu können. In der Zwischenzeit genießt er - oder auch nicht - das Leben mit Vera oder Jaqueline.

»I am a lover, not a fighter«, gesteht er dem Publikum und weil er für seine Großeltern stets das Wunderkind war, ist aus ihm zwangsläufig ein Genie geworden. Unter der Überschrift »Klavierfußball« tummeln sich auf dem Platz neben den großen Komponisten Beethoven, Mozart oder Chopin auch zeitgenössische wie Michael Jackson, Elton John oder John Lennon, Konstantin Wecker, André Rieu, Udo Jürgens und Freddie Mercury. Hier gibt er den Reporter mit einem atemlosen Bericht über die Spielsituation und begleitet das Ganze parallel mit Musikstücken der Komponisten. Ein Genuss. Dabei bleibt er immer bescheiden: »Man muss halt üben, dann ist es ganz einfach.«

Damit ihn Finanzkrisen nicht so hart treffen, bastelt er aus seinen Aktien Drachen für seine Kinder, damit er sie wenigstens noch einmal steigen sieht. Im zweiten Teil des Abends philosophiert Kohler ausführlich über die Frage »Wie soll ein Mann sein« und bezieht hier auch das Publikum mit ein. Ergebnis: »bescheiden, aber reich, heldenhaft und doch häuslich, verwegen, aber pünktlich«. Und was ist mit den Frauen? Am Isarstrand am Imbissstand philosophiert er mit dem Wurstverkäufer darüber, warum Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt werden: »Es hat sich bewährt«, sagte der Wurstverkäufer.

