Amtsgericht Wertheim: 30-Jähriger liefert sich wildes Autorennen mit der Polizei

Verfolgungsjagd mit Waffeneinsatz endet im Gefängnis

Wertheim 25.11.2022 - 12:05 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung kann im Beruf Grenzen haben.

In Fußfesseln betrat er das Gericht, derzeit sitzt er wegen anderer Straftaten ein. Ein dicker Aktenberg auf dem Richtertisch zeugte von diversen Verfahren, auch jetzt läuft noch mindestens ein weiteres Verfahren gegen den überraschend freundlichen Mann ohne Schulabschluss, ohne Beruf, aber mit langer Drogenkarriere.

Bisher 24 Mal verurteilt

24 Mal ist er bereits verurteilt worden, meist ging es um Körperverletzung, Diebstähle, Hehlerei, Fahren ohne Führerschein, und fast jedes Mal weisen die Akten ausdrücklich auf Drogeneinfluss hin. Auch bei der nun verhandelten Verfolgungsjagd stand der Mann unter dem Einfluss von Heroin, Kokain und Alkohol.

In Külsheim hatte er im Oktober 2021 um 6 Uhr eine Bekannte in deren Auto bei der Arbeit abgesetzt, da wartete die Polizei schon auf ihn. In einem Zivilfahrzeug hatten die Beamten den Mann in der Külsheimer Haagstraße gestoppt. Als die Frage nach dem Führerschein aufkam, ist der Mann davongerast.

Zunächst ging es in wilder Fahrt durch Külsheim, dann Richtung Bronnbach. Auf einem Parkplatz an der Landesstraße stoppte der Mann, rief, dass er nicht wieder ins Gefängnis wolle und gab erneut Gas. Dieses Mal in der entgegengesetzten Richtung.

Mit bis zu 140 Stundenkilometern sei es durch die Stadt und Ortschaften gegangen, zunächst in Richtung Steinbach. Ein aus Richtung Wertheim herbeigerufener zweiter Streifenwagen verstellte dem Flüchtenden dort den Weg. Mit dem Streifenwagen hatten sie eine Straßensperre errichtet, ein Polizist hatte sich in eine verbleibende Lücke zwischen dem Polizeiwagen und einer Hauswand gestellt, um den Fahrer aufzuhalten.

Auf die Seite gesprungen

Es sei alles sehr schnell gegangen. »Wir hatten das Auto gerade quergestellt, da kamen die auch schon um die Ecke«. Der Flüchtende war unbeeindruckt. »Ich habe gesehen, der beschleunigt noch richtig und hält voll auf mich zu«, schilderte der Polizist. Im letzten Moment sei er auf die Seite gesprungen, habe hinter dem Flüchtenden einen Schuss in die Luft abgegeben, um ihm ein weiteres Haltesignal zu setzen. Nach dem Fluchtwagen drängte sich das zivile Polizeifahrzeug durch die Lücke, die Streifenwagenbesatzung nahm ebenfalls die Verfolgung auf, zunächst nach Hundheim, dann in Richtung Miltenberg.

Bis zu 160 Stundenkilometer

Auf offener Strecke sei der Flüchtende bis zu 160 Stundenkilometer schnell gewesen, habe immer wieder stark gebremst, beschleunigt und die volle Straßenbreite genutzt, um die Polizisten abzuschütteln. Auch Gegenverkehr habe es gegeben.

Nahe Umpfenbach war der Mann dann in einer Kurve geradeaus in ein Waldstück gerast. Auf dem schlammigen Weg war zuerst das zivile Polizeifahrzeug stecken geblieben, der nachfolgende Streifenwagen hatte sich vorbeigedrängen können, dabei das Auto der Kollegen gestreift und einen Hochsitz angefahren. Der Flüchtige war in seinem Auto nur wenig später auf einen Baumstumpf aufgefahren.

Als einer der Beamten sich näherte, hatte der Flüchtende sich durch die Beifahrertür in den dichten Wald geschlagen. Zu Fuss ging die Verfolgung im Dunkeln weiter. Trotz Taschenlampe habe er im Dickicht nichts sehen können, sagte der verfolgende Polizist aus.

Über Stock und Stein

Es sei über Stock und Stein gegangen, auch sei er gestürzt, meist nur dem Geräusch raschelnder Blätter gefolgt. »Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ganz allein bin, da habe ich, um den Kollegen die Richtung anzugeben, noch einmal in die Luft geschossen«. Dann waren der Polizist und der Flüchtende offenbar einen steilen Hang hinuntergetaumelt, ein Stück tiefer im Wald dann in eine Schlucht geraten, wo es für den Flüchtenden keinen Ausweg mehr gab.

Als klar wurde, dass die Flucht hier ihr Ende haben würde, sei der Mann sofort kooperativ gewesen und habe sich Handfesseln anlegen lassen. Ein weiterer Polizist, der dicht in die Schlucht gefolgt war, hatte sich dabei schwer am Bein verletzt, zunächst habe es nach einem offenen Bruch ausgesehen. Deutlich wurde, dass bei allen Beteiligten viel Adrenalin im Spiel war. Mittlerweile war zudem bayerische Polizei im Einsatz. Noch in der Schlucht entschuldigte sich der Verfolgte bei dem verletzten Beamten, es tue ihm sehr leid, dass das so passiert sei - auch bei Gericht beteuerte er jedem einzelnen Polizisten gegenüber sein Bedauern.

In den Taschen des Mannes, wie auch im Fluchtfahrzeug wurden Heroin und Spritzen gefunden, der verletzte Beamte war für zwei Monate dienstunfähig, alle drei im Wald festgefahrenen Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Anklage lautete auf Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, angeführt wurde auch der neue Tatbestand des illegalen Autorennens.

Fünf Tage nach dem Vorfall hat einer der Polizisten den Mann wieder im Auto gestoppt, wieder ohne Führerschein und wieder unter Drogeneinfluss.

MICHAEL GERINGHOFF