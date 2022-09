Verfahren wegen Körperverletzung eingestellt

Amtsgericht Wertheim: Richterin Ursula Hammer zeigt Milde gegen Kreuzwertheimer Insassen der Justizvollzugsanstalt Würzburg

Wertheim 01.09.2022 - 15:20 Uhr 2 Min.

Sein Rechtsanwalt verwies auf ein schon rechtskräftiges Urteil vom Amtsgericht Tauberbischofsheim, in dem sein Mandant zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weswegen die Beteiligten im Prozess einer Einstellung zustimmten. Der 28-Jährige wurde nach Verfahrensende von zwei Polizisten wieder in die JVA Würzburg befördert.

Bevor die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen kann werden dem Angeklagten die Handschellen von den zwei Polizisten entfernt. Der 28-Jährige soll in der Nacht des 12. Februar vor einer Bar in Wertheim seinem Gegenüber einen Faustschlag auf die linke Gesichtshälfte verpasst haben, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Die Richterin Ursula Hammer bemerkt, dass es schon häufiger zwischen den beiden Kontrahenten zu Auseinandersetzungen kam, die teilweise auch vor dem Amtsgericht landeten. Der Angeklagte erklärt vor Gericht, dass der 30-Jährige lautstark mit einem Bekannten redete und er deshalb dazwischen ging und fragte, ob alles gut sei. Als die beiden vor die Türe gingen, habe er eine Handbewegung seines Gegenübers missgedeutet und ihm aus Notwehr einen Faustschlag verpasst. Im Anschluss seien die beiden getrennte Wege gegangen, so der Angeklagte. Die Richterin erkundigt sich nach dem Alkoholpegel des Angeklagten, worauf dieser erklärt, er sei betrunken gewesen.

Ein Polizist, der an dem Abend die Personalien der Beteiligten aufnahm, schildert den Vorfall vor der Bar als »chaotische Situation«. So konnte nicht genau geklärt werden, wer auf wen losgegangen sei und die beiden Beteiligten hätten sich nicht besonders kooperativ gegenüber den Beamten verhalten. Verletzungen an dem 30-Jährigen hätte man gesehen, jedoch habe dieser auch versucht, seine Hand vor den Polizisten zu verstecken, da an dieser offenbar auch Wunden zu sehen waren.

In einer Sitzungspause darf der Angeklagte mit seinen zahlreich erschienenen Angehörigen sprechen, während die Vertreterin der Staatsanwaltschaft mit ihrem Vorgesetzten telefoniert. Von den zwei weiteren Zeugen erscheint bloß der 30-Jährige, mit reichlich Verspätung. Als die Richterin ihn fragt, wie er den Gerichtstermin hätte verschlafen können, entgegnet dieser, dass es vermutlich an der 3-Schicht liegen könne. Der Zeuge schildert seine Erinnerungen von dem Vorfall und bleibt dabei relativ vage. Einen konkreten Grund für die Auseinandersetzung soll es nicht gegeben haben. Am Ende entschuldigt sich der Angeklagte bei dem 30-Jährigen und beide beteuern, man habe den Konflikt gelöst und würde in Zukunft keine Probleme mehr miteinander haben.

Die Entschuldigung des Angeklagten nimmt die Richterin wohlwollend zur Kenntnis und so entscheiden sich die Beteiligten das Verfahren, wegen des rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichts Tauberbischofsheim, einzustellen. Die Staatsanwältin beantragt für die nicht erschienene Zeugin ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro. Dem 28-Jährigen werden die Handschellen angelegt und er wird zurück in die JVA gebracht.

