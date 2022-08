Verantwortung für mehr als 133.000 Menschen: Wie tickt Main-Tauber-Landrat Schauder?

Christoph Schauder, Landrat im Main-Tauber-Kreis

2021 hatte ihn der Kreistag zum ersten Mann im Kreis gewählt. Im Amt ist er seit 1. Juni 2021. Wir haben den Landrat ein Jahr später, 2022, in Kloster Bronnbach bei Wertheim getroffen.

Im Video zeigt sich Schauder (CDU) offen, mitunter lässig, zielbewusst. Die Frage, die vor einiger Zeit so viele beschäftigt hatte, ob denn Bronnbach der geeignete Ort für eine Casting-Show mit Dieter Bohlen sei, beantwortet Schauder mit einem klaren Ja. Doch inzwischen haben sich weitreichendere Fragen in den Vordergrund geschoben. Im Interview sagt Christoph Schauder vor dem Horizont des Kriegs in der Ukraine unter anderem, dass sich in den nächsten Jahren das Verhältnis von Staat zu Bürger verändern werde.

