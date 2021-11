Veranstaltungskalender der Burg Wertheim: Mit Optimismus in Richtung 2022

Christian Schlager stellt Programm vor - Hoffen auf Impffortschritt

Wertheim 28.11.2021

Sommer auf der Burg - im Jahr 2022 soll die Kultur wieder ihren Raum bekommen. Foto: Christian Schlager / Stadt Wertheim

"Meister der Umplanung" nennt er sich seither auch. Für ihn und seine an der Kultur angelehnte Abteilung seien die Ausfälle vergleichsweise ein Luxusproblem, für Künstler, Agenturen und Veranstalter sei es bedrohlich, sagte Schlager. "Immerhin, es gibt ein gedrucktes Programm", das dokumentiere seine Hoffnung darauf, dass man im kommenden Sommer alles besser werde hinbekommen können: "Auch, weil dann sicher noch mehr Menschen geimpft sind", so hofft der Wertheimer Kulturmanager.

Hürden warten

Ein bisschen gebremst erscheint sein Optimismus dennoch. Corona hat ihn demütig gemacht und die Pandemie habe ihn "sanft zermürbt", sagt Schlager. Was er auch sagt: "Es kann gut sein, dass es ein Sommer in 2G wird". 2G-Plus - also dass zusätzlich zur Impfung oder dem Genesenenstatus getestet werden müsse - auch das will er nicht ganz ausschließen, räumt aber ein: "Das wäre natürlich nochmal eine Hürde."

Für den privaten Christian Schlager gehe eine zusätzliche Testung vollkommen in Ordnung. "Es wäre eine doppelte Hürde, aber auch die doppelte Sicherheit", sagt er. Ob man das für alle Besucher so annehmen darf, bleibt offen. Für Großveranstaltungen, wie sie die Würzburger Posthalle auf der Burg verantwortet, könnte 2G-Plus auch zum K.-o.-Kriterium werden. Solch teure Großveranstaltungen brauchen das volle Haus, um wirtschaftlich sein zu können. Auch nur Teilausfälle beim Publikum, könne ein Veranstalter sich da kaum leisten, erklärte Schlager.

Beispiellose Zeiten

Bei kleineren und mittleren Veranstaltungen lasse sich 2G-Plus sicher leichter durchsetzten, aber besser noch, es komme gar nicht erst so weit. "Ich hoffe auf den Impffortschritt, damit "Plus" gar nicht erst sein muss", sagt Schlager. Man lebe in beispiellosen Zeiten, die bei den Organisatoren, auch beim Publikum viel Flexibilität gefordert hätten und womöglich noch forderten, wenn man denn Kultur haben wolle.

Im vergangenen Jahr sei es gelungen, für einen exemplarischen Ausfall fünf neue Programmpunkte auf den Plan zu heben. Das könne funktionieren, fordere aber viel Kraft und auch Disziplin. Schager nannte beispielhaft das Abstandhalten, um die Pandemie bis zum Sommer einzudämmen. Auf den März, mit Streetfood-Festival und Nightgroove, blicke er sorgenvoll, aber: "Für die Veranstaltungen auf der Burg bin ich optimistisch", er habe ein Super-Programm im Köcher, sagte Schlager. Im kommenden Sommer, da müsse es endlich klappen: "Ich will echt keine Veranstaltungen mehr verschieben."

Michael Geringhoff

Hintergrund: Burgprogramm 2022 Coverbands, aber auch großen Originalbands wie Saga, Doro und Barclay-James-Harvest, werden den Sommer auf der Burg prägen, darüber hinaus gibt es weitere breit gefächerte Angebote. Hier ein Überblick - Februar: Ladies Crime Night - "Schwabens Abgründe" im Löwensteiner Bau. März: Mittelalterfest Burgfrühling. April: Feuer und Zauber auf der Burg. Mai: Saisonstart der Diamond Dogs, Exit:Ruine I (bereits ausverkauft), Classic Jazz Night mit Sydney Ellis. Juni: Kultursommer auf der Burg, Mozartfest mit Adrian Mears, auch mit Cosi fan tutte für Kinder ab sechs. Die fröhlichen Dorfmusikanten spielen böhmisches, Michael Fitz kommt, die Folsom Prison Band (Johnny Cash cover), Sahnemixx (Udo Jürgens cover), die Badische Landesbühne. Juli: Die Spaßrocker von J.B.O., Stahlzeit (Rammstein cover), Saga, Doro, Barclay James Harvest, Maxi Schafroth (Kabarett), True Collins (Genesis-cover). August: Alex im Westerland (Ärzte-Cover), Erste allgemeine Babenhäuser Pfarrer (Kabarett), Abba Review, das Burgfilmfest, Ralph Turnheim (Stummfilm live Performance), We rock Queen (best of), MY´TALLICA (tribute). September: Exit:Ruine II, und Hip Hop Heroes. Alle Infos auch unter: www.burgwertheim.de, facebook.com/burgwertheimevents, Wertheimer Vorverkauf in der Buchhandlung Buchheim, Tickets von Eventim & Reservix gibt es unter anderem bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4. Ge