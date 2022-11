Vegetarisch und ohne Zusatzstoffe mit regionalen Produkten gekocht

Genuss: Boxtaler Küchenmeister Ralf Kamphaus gibt im Hofladen des Heimathofs in Rauenberg Kursteilnehmern wertvolle Tipps

Freudenberg 04.11.2022

Vegetarischer Kochkur: Ulrike Hennig sowie Bettine Oesemann schauen Ralf Kamphaus über die Schulter. Der vegetarische Kochkurs war für alles Teilnehmer ein tolles Geschmackserlebnis. Hier schauen Ulrike Hennig sowie Bettine Oesemann dem Ralf Kamphaus über die Schulter. Foto: Günter Herberich

Madeleine Weis Organisatorin am Heimathof, freute sich darüber, dass erstmals ein Kochkurs stattfindet und dies der Startschuss sein soll für weitere Kurse rund um das Essen. Die vegetarische Küche ist lecker, abwechslungsreich und vor allem extrem kreativ. Davon konnten sich die Teilnehmer gleich von Anfang an überzeugen. Alles weit mehr als nur Salat mit Nudeln und Pesto. mit Pesto.

In lockerer Runde gab es zunächst Warenkunde, dabei wurden Kräuter besprochen, Gemüsesorte, Getreidesorten und was man alles damit zubereiten kann. Ralf Kamphaus arbeitet seit 1989 in der Gastronomie. Der gelernte Hotelfachkamm und Koch hat als Küchenmeister schon in einigen renommierten Gourmetküchen gekocht, unter anderem in den Schwarzwaldstuben in Baiersbronn, ein Restaurant mit drei Michelin Sternen. »Ehrliches Kochhandwerk, ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker und ohne Kompromisse ist mir wichtig. Die Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung stehen dabei im Fokus.«; betont er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Während dessen kümmert sich Ulrike Hennig um das selbst gebackene Fladenbrot. Das gab es vorweg mit schwarzem Hummus, Holunderblüte, garniert mit Zitrone und Minze. Als Start Up garnierte man eine Grünkernbowle mit Süßkartoffeln. Dabei lernten die Teilnehmenden auch, wie man Garnelen richtig zubereitet und im Herd den Blumenkohl oder die verkohlte Beete perfekt für den Gaumenschmaus vorbereitet.

Gefühltes Drei-Sterne-Niveau

»Das ist hier gefühlt ein Drei-Sterne-Niveau, wie hier gekocht und zubereitet wird«; freute sich Bettina Oesemann. Der 49-jährige Küchenmeister kennt einfach die Kniffe und Tricks in der Kochwelt und weiß, wie man diese perfekt abstimmen kann. So gab es zwischendurch Interessantes zu den Produkten. »Kampi« inspirierte die Damen zu weiteren Gerichten.

Sechs Stunden wurde gemeinsam gekocht und zubereitet. Alles vegetarisch, ohne Zusatzstoffe und mit regionalen Produkten. Die Äpfel frisch gelesen von den Boxtaler Streuobstwiesen wurden zu Apfelmus verarbeitet. Zum Hauptgang servierte man sich selbst Kartoffel-Maultaschen, geschmorter Feldsalat, verkohlte Beete und Radieschen. »Das war jetzt schon ein tolles Geschmackserlebnis«, meinte die Bestenheiderin Nina Albrecht. Es wurde fleißig mariniert, perfekt gewürzt, frisch und spitzig angemacht. Was ein »Armer Ritter« ist, wurde beim Nachgang geklärt. Eine einfache Speise aus altbackenen Brötchen. Von der geeisten Tonkabohne waren alle restlos begeistert.

In der Tat waren alle von der Vielfältigkeit der vegetarischen Küche überrascht und hatten viel Spaß dabei. »Ein guter Koch isst sein eigenes Essen, ist doch klar, dass ich mitesse«, so Ralf Kamphaus.

Drei Stunden konnte man in geselliger Runde gemeinsam das vegetarische Essen genießen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass sie sich im Frühjahr zu einem weiteren Kochkurs treffen möchten. Dann möchten sie auf dem Grill in den unterschiedlichsten Variationen sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch ein Büffet zubereiten.

