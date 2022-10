Vakuumtechnik-Radler am schnellsten

Stadtradeln: 1707 Teilnehmende bewältigen 367.537 Kilometer im Main-Tauber-Kreis - Preisverleihung

MAIN-TAUBER-KREIS 12.10.2022 - 14:00 Uhr 2 Min.

Landrat Christoph Schauder überreichte Stellvertreterin Ute Hock von der PINK GmbH Vakuumtechnik aus Wertheim einen symbolischen Preisgeldscheck und eine Urkunde für das erfolgreichste Unternehmen bei der diesjährigen Aktion "Stadtradeln" im Main-Tauber-Kreis. Foto: Peter D. Wagner Bestes Privatteam war der RSV Külsheim, vertreten durch Joachim Krumrey (rechts) und Frank Schneider (Mitte), im Bild mit Landrat Christoph Schauder. Foto: Peter D. Wagner

Auch in diesem Jahr hat das Land Baden-Württemberg die Teilnahme am Stadtradeln im Rahmen der Initiative Rad-Kultur gefördert. Im Main-Tauber-Kreis wurde die Aktion vom 23. Juni bis 13. Juli ausgerichtet. Neben dem Landkreis nahmen zusätzlich die Städte Bad Mergentheim, Külsheim, Niederstetten und Weikersheim sowie die Gemeinden Ahorn und Igersheim teil.

Ehrung im Landratsamt

Insgesamt beteiligten sich an der diesjährigen Aktion im Main-Tauber-Kreis 1707 Radelnde, die in 125 Teams organisiert waren, und in der Summe 367.537 Kilometer geradelt sind sowie dadurch rund 57 Tonnen CO2 vermieden haben, konnten Landart Christoph Schauder und Nadine Hofmann vom Amt für Wirtschaft und Klimaschutz bei der Auszeichnung der erfolgreichsten Teilnehmer am Dienstagabend im Landratsamt in Tauberbischofsheim melden.

Unterm Strich seien damit 113.232 Kilometer mehr als 2021 geradelt worden, so dass jeder Teilnehmende durchschnittlich 216 Radkilometer in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum zurückgelegt habe. »Dies entspricht einer 9,2-fachen Umrundung des Äquators oder einer 419-fachen Durchquerung Deutschlands von Norden nach Süden«, veranschaulichte Nadine Hofmann. Zudem sei es 36 Radelnden gelungen, innerhalb der 21 Tage die 1000-Kilometer-Marke zu knacken. Ein Teilnehmender habe die 5000er-Marke überschritten.

»Unserem Ruf zur Teilnahme an der Stadtradeln-Aktion sind neben Schulen, Unternehmen und Vereinen sowohl zahlreiche Mitglieder der Kommunalparlamente sowie Mitarbeitende der Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen als auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Main-Tauber-Kreis gefolgt«, berichtete Christoph Schauder, der zugleich den unterstützenden Sponsoren und Kooperationspartnern dankte.

Steigendes Bewusstsein

»Das Bewusstsein mit Blick auf den Klimaschutz steigt stetig, zumal der Klimawandel längst Realität ist. Auch wir als Landkreis sind uns dieser großen Herausforderung bewusst. Umso wichtiger sind eben solche Projekte und Aktionen, die wir in der und als Gemeinschaft umsetzen«, betonte der Landrat. »Rund 40 bis 50 Prozent der Autofahrten belaufen sich in Deutschlands Großstädten auf Distanzen von weniger als fünf Kilometer«, nannte er Zahlen des Umweltbundesamts.

Der Verzicht auf das Autofahren mache bei einem Berufspendler, der täglich zehn Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklege, eine Einsparung von rund 310 Kilogramm CO2-Emissionen pro Jahr aus. Bis zu 30 Prozent der Autofahrten könnten durch das Fahrrad ersetzt werden. »Das ist ein enormer und wertvoller Beitrag sowohl zum Klimaschutz als auch für die eigene Gesundheit«, hob er hervor.

»Aus dieser Aktion gehen ohnehin alle Teilnehmenden als Gewinner heraus, denn jeder Einzelne hat sich dadurch einmal mehr für den Klima- und Umweltschutz in unserem Lieblichen Taubertal stark gemacht. Radeln Sie alle so fleißig und motiviert weiter«, resümierte Schauder, verbunden mit einem Appell, bevor er mit Nadine Hofmann die radaktivsten Teams und Einzelradelnden die Preise und Urkunden überreichte.

In der Kategorie »Unternehmen« errang die PINK GmbH Vakuumtechnik aus Wertheim mit 13.265 Kilometern den 1. Platz, bei der Preisverleihung vertreten durch Ute Hock. Es folgten auf Rang zwei die Wittenstein SE aus Igersheim (10.361 Kilometer) und auf Rang drei die Roto Frank DST Produktions-GmbH aus Bad Mergentheim (8738).

Bestes Privatteam war der RSV Külsheim (66 Teilnehmer / 14.765 Kilometer), vertreten durch Joachim Krumrey und Frank Schneider. Platz zwei ging an den 1. FC Igersheim (39 / 12.281), sowie Platz drei an den Fahrradtreff Niederstetten-Adolzhausen (29 / 9583).

Aktivste Einzelradelnde waren Günther Plonka (Team »Klimastammtisch Weikersheim« / 5103 Kilometer), Werner Hortian (»Roto fährt Fahrrad« / 1890) und Michael Penning (PINK GmbH Wertheim / 1812). Die Plätze eins bis drei bei den Schulen belegten das Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim, die Johann-Adam-Möhler-Schule Igersheim und die Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim.

MITABEITER PETER D. WAGNER