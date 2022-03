Urpharer Ortsvorsteher ärgert sich über die Stadt

Sitzung: Mangelhaften Straßenzustand angeprangert - »Die Stadt schiebt die Sanierungen immer wieder weg, das finde ich unmöglich«

Wertheim 20.03.2022 - 16:40 Uhr 2 Min.

Gleich vier der Urpharer Ortsstraßen - hier die Wehrkirchstraße - sind sanierungsbedürftig. Es müsse Schluss sein mit den kurzlebigen Flickteerungen, »was Richtiges« muss her, sagt der Ortsvorsteher. Foto: Michael Geringhoff

Ganz besonders im Ortsstraßenbau, für den jetzt ein Dringlichkeitskataster erstellt worden ist, seien mittlerweile zig Millionen Euro teure Sanierungslücken entstanden. Allein in Urphar betreffe das »dringlich« gleich vier der Ortsstraßen. Statt es »einmal richtig« zu machen, werde gedankenlos immer wieder viel Geld für kurzlebige Flickteerungen vergeudet.

Planungssitzung mit der Stadt

Aber in der jüngsten Urpharer Ortschaftsratssitzung am Freitag wurde auch deutlich, dass nicht alles schlecht ist. So macht die Modernisierung des Feuerwehrhauses Fortschritte, für die neue Woche steht eine Planungssitzung mit der Stadt im Kalender des Ortschaftsrates und auch für das zu- und wieder abgesagte neue Feuerwehrauto steht ein Auslieferungstermin für Mitte 2023 am Horizont. Das wäre gerade passend zum 150. Jubiläum der Wehr. Hinter dem Haus sind die Fundamente für die neue Treppenanlage gebaut worden, auch die erste, 30.000 Euro teure Tranche der Parkplätze ist fertiggestellt, die zweite folgt, sobald die Treppe gesetzt ist.

Der Ausbau der Feuerwehr-Räume ist abgeschlossen, beim DLRG/Vereinsraum nebenan stehen nur noch kleinere Arbeiten im Küchenbereich aus. Die Vereine und die Wehr haben hier Eigenleistung eingebracht - die Stadt 60.000 Euro. Investiert hat sie auch bei Urnengräbern und im Kindergarten, investieren wird sie auch entlang der Friedhofsmauer, außerdem stehen 11.000 Euro für vier Bäume dort im 2022er-Haushalt.

Im Straßenbau sind es wohl aber eben wieder nur Flickteerungen. »Die Stadt schiebt die Sanierungen immer wieder weg, das finde ich unmöglich. Gleichzeitig gönnt man sich Riesenprojekte wie die neue soziale Mitte, die Grundschule und eine Dreifachturnhalle, obendrein hat man Pläne für ein Schwimmbad im Hinterkopf. Nur für die Ortschaften auf dem Land, da bleibt wieder nichts. Das ist absolut nicht befriedigend«, findet der Ortsvorsteher.

Hintergrund Weitere Themen aus der Urpharer Ortschaftsratssitzung vom Freitag, kurz zusammengefasst: Nachgerückt: Für den nach nur zweienhalb Jahren aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Simon Koller ist der ehemalige Ortschaftsratsvorsitzende Martin Gillig als Mitglied in den Rat nachgerückt. Gemeinschaftsscheune: Nachdem die reichlichen Materialien der Urpharer Dorfgemeinschaft aus der angestammten Scheune in ein Interimsquartier hatten umziehen müssen, steht eine Lösung am Horizont. Ein Ortsbürger stellt seine Scheune - sie steht auf öffentlichem Grund - zur Verfügung. Jetzt werden Angebote zu den möglichen Sanierungskosten eingeholt, dann sieht man weiter. Metallcontainer: Nachdem der Metallcontainer als Müllcontainer missbraucht und abgebaut worden war, soll es nun einen neuen - überwachten - Containerstandort geben. Künftig werden die Urpharer ihr Altmetall mittwochs und samstags zu noch festzulegenden Zeiten an der Kläranlage abgeben können. Radweg: Für den Radweg zwischen Urphar und Dietenhan ist noch immer keine sichere Lösung in Sicht. Nicht alle Grundbesitzer wollen ihre Flächen ohne Nebenbedingungen aufgeben, zudem könnte eine »frische« Überplanung notwendig werden. Baugebiet: Im nächsten Ausbauschritt geht es im Baugebiet um 27 mögliche Bauplätze. Laut Ortsvorsteher sind bereits 18 Bauwerber in den Startlöchern. Unter Vorbehalt gemeinderatlicher Zustimmung könnte der notwendige Kanalanschluss im Frühjahr 2023 fertiggestellt und das Baugebiet erschlossen werden. Bürgersaal: Bis spätestens 2025 soll das Obergeschoss des Feuerwehrhauses - darin ist auch der Bürgersaal - saniert werden, so forderte es der Ortsvorsteher. Gleichzeitig kündigte er an, künftig mehr von der Stadt zu fordern. Schon bei den 23er-Haushaltsanforderungen werde man, im Vergleich zu den Vorjahren, »deutlich anspruchsvoller« werden.