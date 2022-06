Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Urpharer feiern wieder ihr Dorffest rund ums Gemeinschaftshaus

Wertheim 28.06.2022 - 12:40 Uhr < 1 Min.

Stockbrot können sich Kinder und Erwachsene auch wieder am Samstagabend zubereiten.

Am Samstag öffnet die Kaffeebar bereits um 15 Uhr, eine Stunde später erfolgt dann der Bieranstich durch den Dorfgemeinschaftsvereinsvorsitzenden Wolfram Spott. Bereits zur Eröffnung dürfen sich die Besucher auf Vesper und Freibier freuen.

Erneut wird es auf dem Dorffest eine Vinothek mit Weinen der Region geben, und am Samstagabend lädt man auch zum Barbesuch ein. Die Kinder werden am Samstagabend wieder Spaß beim Lagerfeuer mit Stockbrot und Kräuterquark haben. Für alle Rätselfreunde gibt es ein Quiz. Die Einnahmen sind für den Kindergarten bestimmt. Am Sonntag sind die Speise- und Getränkestände wieder ab 11 Uhr geöffnet, und ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 13.30 Uhr zeigt eine Showtanzgruppe der SSV-Faschingsabteilung ihr Können. Für die Kinder und Jugendlichen steht eine Hüpfburg bereit. Um 17 Uhr findet die Siegerehrung für das Quiz vom Vortag statt. Mit einem reichhaltigen Getränkeangebot, Spezialitäten vom Grill sowie selbst gebackenem Kuchen wird der Verein Dorfgemeinschaft Urphar nach zweijähriger Corona-Pause seine Gäste von Samstagnachmittag bis Sonntagabend zu verwöhnen wissen.

An beiden Dorffesttagen ist der Eintritt frei. :

alsi/ Siegfried Albert