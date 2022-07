"Urli" mit voller Spannkraft vorangebracht

Verabschiedung: Dieter Fauth verlässt Comenius-Realschule und Werkrealschule - Trendwende bei Schülerzahlen geschafft

Wertheim 25.07.2022 - 14:35 Uhr 3 Min.

Sagt Tschüss zu "UrLi" und Schuldienst: Dieter Fauth geht nach 42 Jahren Dienstzeit in Ruhestand. Sagt Tschüss zu "UrLi" und Schuldienst: Dieter Fauth geht nach 42 Jahren Dienstzeit in Ruhestand. Verabschiedet sich zum Schuljahresende von den Schülern der Werkrealschule Urphar-Lindelbach: Dieter Fauth war in den vergangenen drei Jahren die Schule enorm vorangebracht, wie viele Beobachter urteilen.

All das wäre nicht passiert, wen Fauth sich 1976 in Esslingen für den falschen Umschlag entschieden hätte. Nach Abitur und Zivildienst hatte sich der gebürtige Ostfilderner auf einen Ausbildungsplatz bei einer Krankenkasse beworben und war genommen worden. "Ich hatte zwei Briefe geschrieben, in einem eine Zu-, in dem anderen eine Absage", erzählt Fauth. Er entschied sich, abzusagen. "Das war nicht das, was mein Vater wollte." Doch er hatte sich schon als Siebtklässler in den Kopf gesetzt, Realschullehrer zu werden.

Lehrer statt Universität

Fauth setzte sich durch, studierte in einer "pädagogisch progressiven Zeit" evangelische Theologie, Pädagogik und Mathematik in Reutlingen, Tübingen und Heidelberg, promovierte und habilitierte sich in Theologie und hätte auch an Universitäten lehren dürfen. Stattdessen bildete er ab 1980 mehr als 19 Jahre Religionslehrer aus, stets befristet und mit Ortswechseln verbunden. Als seine Söhne geboren wurden, habe er nicht immer wieder umziehen wollen, erklärt Fauth. "Ich wollte nicht wieder aus Würzburg weg", sagt Fauth, der mit seiner Frau in Zell am Main wohnt. 1999 kam er als Lehrer zur Bestenheider Comenius-Realschule, wurde Mitglied im Schulleitungsteam von Wertheims größter Schule. "Rückblickend war das für mich ein Glücksfall."

Auch außerschulisch ist Fauth engagiert: Im Vorstand des Historischen Vereins, beim Kleinkunstverein Convenartis, beim Verein "Willkommen in Wertheim", als Autor oder als Initiator des Schülerprojekts "Stolpersteine" zur Erinnerung an Verfolgte des Nationalsozialismus. Woher er die Zeit dafür nimmt? "Ich benutze keine Medien für den Freizeitbereich und den Computer auch nur für geschäftliche Angelegenheiten." Auf dem Laufenden halte er sich durch Radiohören auf der Fahrt von Zell nach Wertheim, jeweils zweimal 45 Minuten täglich. "Das spart mir unglaublich viel Zeit, die ich habe, um ehrenamtlich unterwegs bin." Dazu seien seine beiden Söhne erwachsen und seine Frau stehe hinter ihm.

Spezialaufgabe zum Schluss

Zum Ende der Dienstzeit hat Fauth noch eine Sonderaufgabe bekommen: Die kommissarische Schulleitung der Werkrealschule in Urphar-Lindelbach. Die war mit wenigen Neuanmeldungen von der Schließung bedroht, Fauth packte trotz "schlafloser Nächte" zu Beginn zu: "Die drei Jahre in Urli waren für mich noch mal ein absoluter Glücksfall, weil ein Kick am Ende meiner langen Berufszeit. Ohne diese Aufgabe hätte wahrscheinlich die Routine in meinem Alltag überwogen. Und dafür bin ich nicht der Typ." 13 Wochenstunden war er zuletzt an der Comenius-Realschule, 12 in Urli. Seine Präsenz aber war weit größer: "Er nahm die Herausforderung an und dachte nie darüber nach, auch in den letzten Dienstjahren eine ›ruhige Kugel‹ zu schieben", heißt es von seinen sechs Kolleginnen in einem langen Schreiben, das die zahllosen Verdienste ihres Chefs aufzählt. "Er hat so viel gemacht", sagt seine Kollegin Susanne Keupp und zählt unter anderem die neue Homepage, Auftritte in den sozialen Medien, die Einstufung als Fairtrade-Schule, die Schülerzeitung oder den Einsatz zweier Schulhunde auf.

"Er hat gemerkt: Es muss sich was tun", sagt Matthias Fleischer, Schulreferatsleiter der Wertheimer Stadtverwaltung. Er hat mitbekommen, wie sehr Fauth für die Schule kämpft: Als erstes habe er ein Schulfest auf die Beine gestellt, die Schulbeginnzeiten geändert, einen Medienentwicklungsplan entworfen, Netzwerke zu Handwerk und Handel hergestellt, eine Handwerkermesse ausgerichtet. "Beim Wettbewerb ›Kreative Köpfe‹ gab es den Schulpreis, weil so viele Schüler mitgemacht haben", sagt Fleischer. "Es gab kaum eine Woche, wo die Schule nicht in der Presse war."

Durchlässiges Bildungssystem

Vom Realschüler zum Religionswissenschaftler und Schulleiter, ist Fauths Weg. Wichtig, dass es solche Biografien gebe, um zu zeigen, wie durchlässig das Bildungssystem sei, sagt der scheidene Schulleiter. "Ich lobe bei jeder Gelegenheit die Durchlässigkeit unseres Schulsystems und beruflichen Ausbildungssystems. Die große Stärke ist: Es gibt keine Sackgassen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo Absolventen von Urli alles erreicht haben." Das reiche von Ausbildungen über Meister und Techniker bis hin zum Akademiker.

Die Schule ist im Aufwärtstrend, Fauth wünscht sich, dass das so bleibt. Im ablaufenden Schuljahr habe es elf Neuanmeldungen und neun Quereinsteiger der Klassen 6 bis 9 gegeben. "20 Neuaufnahmen bei einer Gesamtschülerschaft von 50 ist eine stattliche Rate", blickt er voraus. "Besonders freut mich, dass die Neuanmeldungen aus fast allen Wertheimer Grundschulen kommen." Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin, die am Dienstag bekannt gegeben werden sollen, starte mit 58 Schülern ins neue Schuljahr. Fauths Wunsch: Ein fester Schulleiter und keine kommissarisch besetzte Stelle. "Das ist die Grundlage für die mittelfristig gute Zukunft dieser Schule."

Weiter engagieren

In Wertheim wird er nicht von der Bildfläche verschwinden, seine außerschulischen Engagements aufrechterhalten. "Aber meinem Kollegium habe ich schon angekündigt, dass ich mich an der Schule nicht mehr blicken lasse. Denn ich habe es erlebt, wenn Pensionäre zu Besuch kommen: Keiner konnte mit der anderen Seite noch was anfangen. Im neuen Schuljahr ist das Heute bereits Vergangenheit." Die Kaffeetasse der Schule werde trotzdem ihren festen Platz am Frühstückstisch haben.

Eine Seltenheit: Fauth hat seine Dienstzeit bis zum Schluss erfüllt, ist jetzt 65 Jahre und neun Monate alt. "Vorher aufzuhören, wäre nur eine Option gewesen, wenn die innere Spannkraft gefehlt hätte. Was der Ruhestand bringt? Fauth ist unsicher: "Nicht nur Freude, sondern auch Anspannung. Das wird eine offene Zeit werden. Und ob das eher bekömmlich sein wird oder eher belastend, ist offen." Und jetzt? "Mehr Sport, mehr im Garten sein. Mehr reisen - mit meiner Frau will ich unbedingt nach Israel. Also das Übliche, was ein Pensionär so nachholt."

Matthias Schätte