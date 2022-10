Urlaubsgefühl mit Spezialitäten vom Schlern

Vereinsjubiläum: Warum der TSV Kreuzwertheim zum 100-jährigen Bestehen einen Südtirol-Abend in der Dreschhalle veranstaltet

Freuen sich auf den Südtirol-Abend am Samstag in der Dreschhalle: Jan und Julia Klüpfel. Tiroler Gefühl nach Kreuzwertheim bringen: Jan Klüpfel bei einer Bergtour 2015. "Bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war ich noch nie in Südtirol", sagt er.

Der erste Grund: »Der TSV macht schon seit Jahren Kulturveranstaltungen. Und da gab es schon öfter in der Vorstandschaft die Idee, so etwas mit Südtirol auf die Beine zu stellen«, sagt der 36-Jährige. Lange blieb es bei der Idee, doch zum Vereinsjubiläum sollte etwas ganz Besonderes her. Ein großes Sportwochenende fällt weg, weil das Stadion gerade saniert wird. »Deshalb haben wir beschlossen, dass wir eine Reihe von Veranstaltungen über das ganze Jahr machen wollen.«

Der zweite Grund heißt Julia Klüpfel: Als sie mit Nachnamen noch Kompatscher hieß, kam die Südtirolerin 2014 mit einer aus dem Ort stammenden Studienfreundin nach Kreuzwertheim. Am Sportplatz traf sie Jan Klüpfel, es funkte, mittlerweile sind beide verheiratet und Eltern von zwei Töchtern. »Anfangs war es immer ganz lustig, wenn hier jemand von Bergen gesprochen hat«, sagt die 32-Jährige und lacht. Anfangs hätten die ihr zwar gefehlt, doch durch die gute Gemeinschaft in Kreuzwertheim sei sie schnell heimisch geworden.

Vom Hausberg Südtirols

Völs am Schlern, ihr Heimatort, hat knapp 3500 Einwohner in 13 Fraktionen, wie dort die Ortsteile heißen. Von der Fläche her ist es deutlich größer als Kreuzwertheim mit seinen knapp 4000 Einwohnern. Und zugleich in direkter Nachbarschaft zu Tourismushochburgen wie der Seiser Alm oder Kastelruth. »Völs ist noch das, was am ruhigsten ist«, sagt die Tourismusmanagerin. »Der Schlern, der als Symbol von Südtirol bekannt ist, ist quasi unser Hausberg.«

Durch diese Verbindung soll der Südtiroler Abend in der Dreschhalle so authentisch wie möglich ausfallen, haben sich die Klüpfels und fast 40 weitere Helfer vorgenommen. »Ziel ist, die Leute in der Urlaub zu entführen, obwohl sie weiter in Kreuzwertheim sind«, sagt Jan Klüpfel, der den Abend zusammen mit TSV-Vorstandskollegin Petra Rösch organisiert hat. Schon in den Pfingstferien haben er und andere TSVler eine Reihe von Spezialitäten aus Südtirol im Garten der Klüpfels durchverkostet und ausgewählt. Auch am Samstagabend wird allerlei aus der Heimat von Julia Klüpfel aufgeboten: Ab 18.30 Uhr bieten Südtiroler Fotografen eine einstündige Multimedia-Show, danach sorgen »Die Stommtischar« für Oberkrainer Musikunterhaltung aus dem Sarntal. Dazu wird kulinarisch aufgefahren: Lagrein zum Bauerntoast, Weißburgunder zum Schlutzkrapfen oder Südtiroler Bier zum Marende-Brettl. Zirbenbrand oder Nusseler zum Verdauen ist auch vorhanden.

»Wenn wir etwas machen, dann möglichst authentisch - ohne deutschen Zwischenhändler«, sagt Jan Klüpfel. Fast alle dargebotene Kulinarik kommt aus Völs, am vergangenen Wochenende hat Klüpfel einen voll beladenen VW-Transporter von dort die 600 Kilometer nach Kreuzwertheim gesteuert. »Zum Glück haben die Fußballer geholfen, die 250 Flaschen Wein auszuladen«, sagt er und lacht.

Verkauf am Sonntagvormittag

Was am Samstagabend nicht verbraucht wird, soll am Sonntagvormittag zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Dreschhalle verkauft werden - unter anderem Speck, der direkt von der Hamme geschnitten wird oder andere Südtirol-Spezialitäten wie Kaminwurzspeck, Haussalami und Käse vom Laib.

Für den Abend gibt es Karten im Vorverkauf bei Schaefers Apotheke oder der Volksbank in Kreuzwertheim, außerdem eine Abendkasse. Unter den Helfern wird auch Julia Klüpfels Schwester Viktoria sein, für den echten Südtiroler Dialekt. Bei ihr selbst ist der kaum noch zu hören. »Bei mir hat sich das ein bisschen ausgeschlichen. Das kommt nur noch, wenn ich mit meiner Familie spreche«, sagt sie und lacht, »oder wenn ich sauer bin.«

